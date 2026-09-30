Marcos do Val participa de sabatina de A Gazeta e CBN Vitória

O candidato à reeleição Marcos Do Val é o entrevistado de hoje na sabatina promovida por A Gazeta e Rádio CBN Vitória. A entrevista, conduzida por Fernanda Queiroz, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Leonel Ximenes tem duração de 40 minutos, com início às 10 horas.
A Gazeta e a CBN Vitória realizaram a sequência de sabatinas com candidatos ao Senado entre os dias 14 e 18 de setembro. Participaram na ocasião os candidatos que alcançaram 5% ou mais na última pesquisa de intenção de voto estimulado da Quaest antes do início da rodada.
Para todos os candidatos foi usada a totalização dos votos. Nessa conta, o candidato Marcos do Val estava na sétima colocação, com 4 pontos percentuais. Por isso, foi habilitado para a entrevista gravada de 3 minutos e não a entrevista ao vivo de 40 minutos.
O candidato discordou do corte que foi realizado e reivindicou na Justiça Eleitoral o direito de participar considerando que, como há dois votos para o Senado, em um dos votos, ele alcançou pelo menos 5%.
A Justiça concordou com o argumento do candidato e, por isso, ele está sendo entrevistado, atendendo a uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral.
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