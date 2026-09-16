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Eleições 2026

Fabiano Contarato será entrevistado nesta quarta (16) por A Gazeta e CBN Vitória

Candidato à reeleição pelo PT será ouvido a partir das 10h, com transmissão ao vivo na rádio, no site e nos perfis oficiais do jornal no YouTube e nas redes sociais

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 08:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2026 às 08:07

Candidato à reeleição, Fabiano Contarato (PT) participa nesta quarta-feira (16) da série de sabatinas de A Gazeta e CBN Vitória com os candidatos ao Senado pelo Espírito Santo. A nova rodada dá sequência às entrevistas com os nomes que disputam os cargos majoritários nas Eleições 2026: os primeiros, no início deste mês, foram os candidatos ao governo do Estado. 


A conversa será conduzida pela colunista de Política Letícia Gonçalves, acompanhada pelos também colunistas Vitor Vogas e Vilmara FernandesO eleitor pode conferir ao vivo pela CBN Vitória, pelo site A Gazeta e pelo perfil oficial do jornal no YouTube e nas redes sociais.


Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), serão sabatinados os postulantes que obtiveram pelo menos 5% das intenções de voto na última pesquisa estimulada do Instituto Quaest, contratada pela Rede Gazeta e divulgada no dia 27 de agosto. 


Além de Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos), ouvidos na segunda-feira (14), e Contarato, entrevistado desta quarta, vão participar ainda Rose de Freitas (MDB) e Maguinha Malta (PL). Sérgio Meneguelli (PSD) seria sabatinado na terça-feira (15), mas chegou 45 minutos após o horário limite à sede da Rede Gazeta e, pelas regas estabelecidas com os candidatos, ficou de fora da rodada. 


Veja a programação: 


  • Quarta-feira (16), às 10h - Fabiano Contarato (PT)
  • Quinta-feira (17), às 10h - Rose de Freitas (MDB)
  • Sexta-feira (18), às 10h - Maguinha Malta (PL)

A ordem das sabatinas também foi definida a partir do levantamento Quaest. O primeiro colocado no cenário estimulado foi o primeiro entrevistado, na segunda-feira; o segundo participa na terça-feira; e assim sucessivamente. O sexto colocado também foi sabatinado no primeiro dia, conforme as regras. 


Os candidatos que não atingiram o percentual mínimo previsto nas regras serão contemplados com uma entrevista gravada, de três minutos, que também será veiculada em A Gazeta e na CBN Vitória após o encerramento das sabatinas com os demais.

Leia mais sobre Eleições 2026 

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