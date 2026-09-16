Fabiano Contarato será entrevistado nesta quarta (16) por A Gazeta e CBN Vitória

Candidato à reeleição, Fabiano Contarato (PT) participa nesta quarta-feira (16) da série de sabatinas de A Gazeta e CBN Vitória com os candidatos ao Senado pelo Espírito Santo. A nova rodada dá sequência às entrevistas com os nomes que disputam os cargos majoritários nas Eleições 2026: os primeiros, no início deste mês, foram os candidatos ao governo do Estado.





A conversa será conduzida pela colunista de Política Letícia Gonçalves, acompanhada pelos também colunistas Vitor Vogas e Vilmara Fernandes. O eleitor pode conferir ao vivo pela CBN Vitória, pelo site A Gazeta e pelo perfil oficial do jornal no YouTube e nas redes sociais.





Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), serão sabatinados os postulantes que obtiveram pelo menos 5% das intenções de voto na última pesquisa estimulada do Instituto Quaest, contratada pela Rede Gazeta e divulgada no dia 27 de agosto.





Além de Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos), ouvidos na segunda-feira (14), e Contarato, entrevistado desta quarta, vão participar ainda Rose de Freitas (MDB) e Maguinha Malta (PL). Sérgio Meneguelli (PSD) seria sabatinado na terça-feira (15), mas chegou 45 minutos após o horário limite à sede da Rede Gazeta e, pelas regas estabelecidas com os candidatos, ficou de fora da rodada.





Veja a programação:



