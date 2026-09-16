Suor noturno e perda de peso sem explicação podem ser sinais de linfoma? Entenda

Os linfomas são divididos principalmente em dois grandes grupos: linfoma de Hodgkin e linfoma não Hodgkin. O linfoma de Hodgkin é menos frequente e pode ocorrer em diferentes faixas etárias, com maior incidência entre adolescentes, adultos jovens e pessoas idosas. Já o linfoma não Hodgkin reúne mais de 50 tipos diferentes de câncer , que podem apresentar comportamentos bastante distintos, desde formas de crescimento lento até doenças mais agressivas.