Conheça os principais erros em projetos arquitetônicos e como evitá-los

Também entram nessa lista a falta de tomadas nos locais de uso, a escolha de revestimentos difíceis de limpar, a ausência de espaços para guardar objetos cotidianos e a reprodução de tendências que não combinam com o estilo de vida dos moradores.





Materiais delicados podem se tornar uma fonte permanente de preocupação em casas com crianças ou animais, por exemplo. Já uma cozinha aberta pode ser interessante para quem gosta de receber, mas pouco prática para quem prefere manter odores e ruídos afastados da área social.