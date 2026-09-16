O empresário aliado-chave de Maduro que se declarou culpado de lavagem de dinheiro e entregará R$ 1 bi aos EUA

"No início da conspiração, Saab se reuniu com o Funcionário do Governo 1A e recebeu sua aprovação para realizar o esquema. Em troca do apoio e da proteção do Funcionário do Governo 1A, Saab fez pagamentos a esse funcionário tanto dentro quanto fora da Venezuela. Saab e o Funcionário do Governo 1A também concordaram que o Coacusado 1 atuaria como representante ou intermediário do funcionário e receberia pagamentos ilícitos em seu nome", afirma o texto.