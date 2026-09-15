Jovens nas urnas: mais de 20 mil adolescentes podem votar no ES

Mais de 20 mil adolescentes de 16 e 17 anos estão aptos a votar no Espírito Santo nas eleições de 2026. Ao todo, são 20.302 eleitores nessa faixa etária, segundo dados atualizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O número representa uma queda de 26% em relação às últimas eleições gerais, quando 27.730 adolescentes de 16 e 17 anos estavam aptos a votar no Estado.
O voto é facultativo para essa faixa etária. Ainda assim, alguns adolescentes decidiram tirar o título de eleitor e participar pela primeira vez de uma eleição.
Interesse pela política começa dentro de casa
Moradora da Serra, município com o maior eleitorado do Espírito Santo, Elisa Laurett Rangel tem 15 anos e completa 16 neste mês. Assim, poderá votar pela primeira vez. Para ela, tirar o título de eleitor é uma forma de exercer a cidadania. “É realmente um dever de todo cidadão votar. Eu sei que cada voto faz a diferença no resultado final. Então, também quis participar desse processo de todo cidadão”, afirma.
O interesse pela política, segundo a adolescente, surgiu principalmente por influência da família. “Tenho certeza de que veio dos meus pais, porque minha mãe é bastante envolvida. Sempre falou para mim sobre política. Então, acabei tendo interesse”, conta.
Para Elisa, votar pela primeira vez será um momento marcante. “Por mais que você vá votar várias vezes ao longo da vida, é algo marcante, principalmente na vida política do país. Eu acho bem bacana”, comenta.
A adolescente acredita que o interesse pela política entre pessoas da sua idade vem crescendo, embora ainda não seja algo presente para todos. “Eu acho que vem crescendo o número de jovens que vêm se interessando por política, porém isso ainda é algo exclusivo”, avalia.
Coerência entre discurso e prática
Na hora de escolher os candidatos, Elisa afirma que pretende observar se existe coerência entre o que eles dizem e suas posições. Segundo ela, a decisão deve levar em conta um conjunto de ideias e propostas com as quais se identifica.
Para os adolescentes que ainda não têm interesse em votar, ela deixa um recado: buscar mais informações sobre política e entender como as decisões tomadas pelos representantes podem afetar a vida da população.
É algo que impacta diretamente as nossas vidas e é importante a gente participar desse movimento político, não deixar isso de lado, mas se interessar cada vez mais por isso
Elisa Laurett Rangel, estudante
Consciência política
Também morador da Serra, o adolescente Pedro Claure decidiu tirar o título de eleitor principalmente por causa da consciência política desenvolvida ao longo dos últimos anos.
Segundo ele, o interesse pela política surgiu depois que passou a compreender melhor o mundo ao seu redor.
Para Pedro, votar pela primeira vez representa a oportunidade de participar das decisões da sociedade. “Significa poder expressar minha opinião de forma que transforme a sociedade em um lugar melhor para todos”, afirma.
Entre os temas que considera importantes está a melhoria das condições de vida para minorias, pessoas com necessidades específicas e trabalhadores.
Na hora de escolher os candidatos, Pedro pretende observar como eles se posicionam diante de determinados assuntos, além de analisar as pautas defendidas e o que cada um planeja de maneira geral.
'Jovens devem ser ouvidos'
Pedro acredita que a participação dos adolescentes pode fazer diferença na eleição, embora avalie que ainda são poucos os jovens da sua idade interessados em votar.
Para ele, os jovens ainda são pouco ouvidos pelos políticos. Mesmo representando uma parcela menor do eleitorado, o adolescente acredita que a juventude deve ser considerada no debate público.
Mesmo sendo 1% do total de eleitores, ainda somos um grupo considerável e que deve ser ouvido
Pedro Claure, estudante