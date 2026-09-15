Jovens nas urnas: mais de 20 mil adolescentes podem votar no ES

Mais de 20 mil adolescentes de 16 e 17 anos estão aptos a votar no Espírito Santo nas eleições de 2026. Ao todo, são 20.302 eleitores nessa faixa etária, segundo dados atualizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





O número representa uma queda de 26% em relação às últimas eleições gerais, quando 27.730 adolescentes de 16 e 17 anos estavam aptos a votar no Estado.





O voto é facultativo para essa faixa etária. Ainda assim, alguns adolescentes decidiram tirar o título de eleitor e participar pela primeira vez de uma eleição.