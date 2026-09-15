Emmy dá troféus a Noah Wyle, de 'The Pitt', e Jean Smart, pela comédia 'Hacks'

O Emmy anuncia os vencedores da sua 78ª edição na noite desta segunda-feira (14). Estão na disputa as séries "The Pitt", líder de indicações nas categorias dramáticas, e a comédia "Hacks". A transmissão da cerimônia ocorre no canal TNT e na plataforma HBO Max.
Jean Smart venceu a estatueta de melhor atriz em série de comédia pelo seu papel em "Hacks". A artista saiu vitoriosa nessa categoria por todas as temporadas da produção, encerrada este ano.
A categoria de atriz de drama foi para Rhea Seehorn. É o primeiro Emmy dela, que competia por "Pluribus". A série é de Vince Gilligan, que trabalhou antes com a atriz em "Better Call Saul". Seehorn derrotou Zendaya, de "Euphoria".
O ator em drama consagrado foi Noah Wyle, sua segunda vitória seguida na categoria, por "The Pitt". O drama médico é a trama mais indicada este ano, com 25 nomeações.
Antes disso, a humorista Amy Poehler entregou a primeira estatueta da noite para Kate OFlynn, de "O Segredo de Widows Bay". Ela venceu a categoria de atriz coadjuvante em série de comédia.
No elenco da mesma série, Matthew Rhys venceu a categoria de ator em série de comédia. Ele fez história na premiação ao se tornar a primeira pessoa a vencer dois troféus numa mesma edição -saiu também com o troféu de ator em minissérie ou filme para TV por "O Monstro em Mim".
Rhys alcançou ainda outro feito inédito. Ele agora é a única pessoa com estatuetas nas categorias de melhor atuação em comédia, minissérie e em drama, troféu que ele ganhou em 2018 por "The Americans".
Parte das estatuetas do Emmy foram entregues há uma semana, no Creative Arts Emmy Awards, evento de aquecimento para a festa principal. Rob Reiner venceu como ator convidado em "O Urso", que concorre pela quarta temporada, e Shailene Woodley saiu vitoriosa por "Paradise".
"Paradise" compete em drama com "Pluribus" e "A Idade Dourada". Já em comédia, "O Segredo de Widow's Bay" é apontada como a favorita. Entre as minisséries, "DTF St. Louis" deve se destacar. Por ela, David Harbour e Linda Cardellini levaram os troféus de ator coadjuvante e atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV.
O Emmy é apresentado pela atriz Mariska Hargitay, de "Law & Order". Ela é a primeira mulher a comandar o prêmio mais importante da televisão em 15 anos.
No meio da premiação, Hargitay apresentou uma esquete de humor gravada com Taylor Swift. Nela, a atriz e a cantora fingem estar em um caso da série detetivesca "Law & Order". Elas tentam descobrir se Swift apareceria no Emmy.
Na reta final, a premiação homenageou o ator Michael J. Fox com o Bob Hope Humanitarian, prêmio dado a profissionais de ações filantrópicas. J. Fox foi reconhecido por sua constribuição à pesquisa da doença de Parkinson. Mais tarde, o Emmy fez tributo à cantora Dolly Parton, morta no mês passado.
Veja, a seguir, a lista de indicados. O texto será atualizado conforme os vencedores forem anunciados.
SÉRIE DE DRAMA
'A Idade Dourada'
'Pluribus'
'The Pitt'
'Paradise'
'O Cavaleiro dos Sete Reinos'
'A Diplomata'
'Slow Horses'
'Seus Vizinhos e Amigos'
ATOR EM SÉRIE DE DRAMA
Sterling K. Brown, por 'Paradise'
Gary Oldman, por 'Slow Horses'
Mark Ruffalo, por 'Task: Unidade Especial'
Rufus Sewell, por 'A Diplomata'
**Noah Wyle, por 'The Pitt' (vencedor)**
ATRIZ EM SÉRIE DE DRAMA
Carrie Coon, por A Idade Dourada
Chase Infiniti, por 'Os Testamentos'
Keri Russell, por 'A Diplomata'
**Rhea Seehorn, por 'Pluribus' (vencedor)**
Zendaya, por 'Euphoria'
ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DE DRAMA
Patrick Ball, por 'The Pitt'
Billy Crudup, por 'The Morning Show'
Shawn Hatosy, por 'The Pitt'
Gerran Howell, por 'The Pitt'
Jack Lowden, por 'Slow Horses'
**Tom Pelphrey, por 'Task: Unidade Especial' (vencedor)**
Carlos-Manuel Vesga, por 'Pluribus'
ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DE DRAMA
Taylor Dearden, por 'The Pitt'
Fiona Dourif, por 'The Pitt'
**Allison Janney, por 'A Diplomata' (vencedor)**
Katherine LaNasa, por 'The Pitt'
Sepideh Moafi, por 'The Pitt'
Julianne Nicholson, por 'Paradise'
Karolina Wydra, por 'Pluribus'
ROTEIRO EM SÉRIE DE DRAMA
Debora Cahn, por 'A Diplomata'
Kirsten Pierre-Geyfman e R. Scott Gemmill, por 'The Pitt'
Valerie Chu, por The Pitt'
**Vince Gilligan, por 'Pluribus' (vencedor)**
Will Smith, por 'Slow Horses'
Brad Ingelsby, por 'Task'
DIREÇÃO EM SÉRIE DE DRAMA
Salli Richardson-Whitfield, por 'A Idade Dourada'
Hanelle M. Culpepper, por 'Paradise'
Noah Wyle, por 'The Pitt'
Vince Gilligan, por 'Pluribus'
**Saul Metzstein, por 'Slow Horses' (vencedor)**
Salli Richardson-Whitfield, por 'Task: Unidade Especial'
SÉRIE DE COMÉDIA
'O Segredo de Widow's Bay'
'Hacks'
'Abbott Elementary'
'O Urso'
'Margô Está em Apuros'
'Ninguém Quer'
'Falando a Real'
'Only Murders in the Building'
ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA
Yahya Abdul-Mateen II, por Magnum
Steve Carell, por 'Rooster'
**Matthew Rhys, por 'O Segredo de Widow's Bay' (vencedor)**
Jason Segel, por 'Falando a Real'
Martin Short, por 'Only Murders in the Building'
ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA
Quinta Brunson, por 'Abbott Elementary'
Elle Fanning, por 'Margô Está em Apuros'
Lisa Kudrow, por 'The Comeback - O Retorno
**Jean Smart, por 'Hacks' (vencedor)**
Ayo Edebiri, por O Urso
ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA
Colman Domingo, por 'As Quatro Estações do Ano'
Paul W. Downs, por 'Hacks'
Harrison Ford, por 'Falando a Real'
Nick Offerman, por 'Margô Está em Apuros'
**Stephen Root, por 'O Segredo de Widows Bay' (vencedor)**
Michael Urie, por 'Falando a Real'
Tyler James Williams, por 'Abbott Elementary'
ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA
Dale Dickey, por 'O Segredo de Widows Bay'
Hannah Einbinder, por 'Hacks'
Janelle James, por 'Abbott Elementary'
**Kate OFlynn, por 'O Segredo de Widows Bay' (vencedor)**
Michelle Pfeiffer, por 'Margô Está em Apuros'
Megan Stalter, por 'Hacks'
Jessica Williams, por 'Falando a Real'
ROTEIRO EM SÉRIE DE COMÉDIA
Quinta Brunson, por 'Abbott Elementary'
Tim Robinson e Zach Kanin, por 'The Chair Company'
Michael Patrick Wing e Lisa Kudrow, por 'The Comeback: O Retorno'
Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky, por 'Hacks'
Anthony King, por 'Na Mira do Júri: Retiro Corporativo'
**Katie Dippold, por 'O Segredo de Widow's Bay' (vencedor)**
DIREÇÃO EM SÉRIE DE COMÉDIA
Randall Einhorn, por 'Abbott Elementary'
Christopher Storer, por 'O Urso'
Andrew DeYoung, por 'The Chair Company '
Lucia Aniello, por 'Hacks'
Mary Lou Belli, por 'The Ms. Pat Show'
**Hiro Murai, por 'O Segredo de Widow's Bay' (vencedor)**
MINISSÉRIE
História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette'
'All Her Fault'
'Treta'
**'DTF St. Louis' (vencedor)**
'O Monstro em Mim'
ATOR EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TV
Riz Ahmed, por 'A Isca'
Jason Bateman, por 'Black Rabbit'
Charlie Hunnam, por 'Monstro: A História de Ed Gein'
Oscar Isaac, por 'Treta'
**Matthew Rhys, por 'O Monstro em Mim' (vencedor)**
ATRIZ EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TV
Claire Danes, por 'O Monstro em Mim'
**Sally Field, por 'Criaturas Extraordinariamente Brilhantes' (vencedor)**
Carey Mulligan, por 'Treta'
Sarah Pidgeon, por História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette'
Sarah Snook, por 'All Her Fault'
ATOR COADJUVANTE EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TV
Jason Bateman, por 'DTF St. Louis'
Richard Gadd, por 'Pela Metade'
**David Harbour, por 'DTF St. Louis' (vencedor)**
Richard Jenkins, por 'DTF St. Louis'
Charles Melton, por 'Treta'
Nick Offerman, por 'Morte Fulminante'
ATRIZ COADJUVANTE EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TV
**Linda Cardellini, por 'DTF St. Louis' (vencedor)**
Dakota Fanning, por 'All Her Fault'
Laurie Metcalf, por 'Monstro: A História de Ed Gein'
Joy Sunday, por 'DTF St. Louis'
Youn Yuh-jung, por 'Treta'
Constance Zimmer, por História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette'
MELHOR PROGRAMA DE COMPETIÇÃO (REALITY SHOW)
'Dancing With the Stars'
'RuPauls Drag Race'
'Survivor'
'Top Chef'
**'The Traitors' (vencedor)**
MELHOR PROGRAMA DE VARIEDADES
'The Daily Show'
'Jimmy Kimmel Live!'
'Last Week Tonight With John Oliver'
**'The Late Show With Stephen Colbert' (vencedor)**
'Saturday Night Live'