Chevrolet Sonic aposta em conjunto equilibrado para conquistar o mercado

Em um mercado dominado por SUVs e com hatches tradicionais cada vez mais raros, a Chevrolet escolheu o Brasil para a estreia mundial de sua maior aposta de 2026: o inédito Sonic. O modelo chega em um dos segmentos mais competitivos da indústria nacional, posicionando-se estrategicamente entre o Onix Activ e o Tracker para morder uma fatia de mercado que hoje responde por quase um quarto das vendas do país.
Embora a marca insista em chamá-lo de SUV cupê, a silhueta com balanço traseiro alongado e vidro inclinado aproxima o Sonic de um porte de hatch médio vitaminado, pronto para fazer frente a modelos na mesma pegada como o Renault Kardian, Fiat Pulse, Volkswagen Tera, Honda WR-V e o Toyota Yaris Cross.
O modelo, lançado no final de maio, teve boa recepção em sua abertura de vendas, de acordo com a Chevrolet, durante o “Sonic Day”, ação organizada pela empresa, que mobilizou simultaneamente cerca de 600 concessionárias pelo país. Segundo a montadora, foi o maior volume já registrado pela General Motors no lançamento de um veículo no Brasil.
No entanto, passados alguns meses, o ritmo de vendas parece ter perdido o fôlego, acumulando 10.888 emplacamentos do seu lançamento até agosto, ficando na 38ª posição do ranking geral de automóveis, segundo dados da Fenabrave.
A fabricante investiu cerca de R$ 1 bilhão no desenvolvimento local do projeto, feito em parceria com centros globais, que utiliza a nova identidade visual da marca inspirada no Equinox EV e estreia a inédita gravata preta iluminada na dianteira, conferindo um ar tecnológico marcante logo no primeiro contato.
Visualmente, o Sonic agrada e traz proporções bem resolvidas. A dianteira exibe faróis principais em LED embutidos no para-choque e luzes diurnas (DRL) integradas à grade superior, que executam uma simpática animação de boas-vindas ao destravar o veículo. Na traseira, as lanternas tridimensionais em LED formam uma barra contínua que enfatiza a largura da carroceria.
Testamos ao longo de uma semana a variante RS, oferecida pelo preço promocional de R$ 135.990 (o mesmo valor de lançamento), que troca os cromados da versão Premier (R$ 129.990) por um teto escurecido, rodas de liga leve de 17 polegadas com acabamento fosco e spoilers exclusivos.
O interior da versão RS apela para a esportividade, com uma cabine predominantemente escura decorada com costuras vermelhas no painel, portas e nos bancos. O destaque fica para os cintos de segurança, que também adotam a cor vermelha, dando um destaque elegante ao conjunto visual interno do modelo. O Sonic agrada ao trazer revestimentos macios ao toque (soft touch) em áreas estratégicas do painel e das portas dianteiras.
O centro das atenções a bordo é o Virtual Cockpit System, composto por um quadro de instrumentos digital de 8 polegadas e uma tela multimídia de 11 polegadas levemente voltada para o motorista. O sistema traz espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, Wi-Fi nativo e o sistema OnStar com o plano Basics gratuito por oito anos.
A ergonomia geral é boa, com comandos à mão e coluna de direção com ajuste de altura e profundidade. No entanto, o sistema de som peca pelo refinamento: em volumes mais altos, o áudio apresenta distorções perceptíveis, denunciando o uso de alto-falantes de baixa qualidade.
Outro ponto de atenção no dia a dia são as portas, que exigem uma força e firmeza maiores para fechar; caso contrário, o alerta de portas abertas insistirá em soar no painel.
Ao volante, o Chevrolet Sonic RS se destaca como um modelo totalmente vocacionado para o trânsito urbano. O conjunto mecânico é formado pelo motor 1.0 turbo de injeção direta de nova geração, calibrado para entregar 115 cv de potência e 18,9 kgfm de torque em baixas rotações.
Acoplado à transmissão automática de seis marchas, o SUV cupê demonstra uma boa sensação de força ao arrancar e agilidade nas saídas de semáforo. O casamento do motor com o câmbio é suave, e as retomadas são vigorosas, cumprindo o 0 a 100 km/h na casa dos 10 segundos.
Contudo, para um modelo que ostenta a sigla RS e um visual levemente mais agressivo, faz falta um botão de condução esportiva (modo Sport) no painel ou no console para recalibrar as respostas do acelerador e deixar o comportamento dinâmico mais instigante.
Nas ruas irregulares, a suspensão com amortecedores pressurizados Multi-Tunable Valve diz para que veio. A calibração específica para o mercado brasileiro absorve muito bem buracos e valetas, mantendo o carro firme e sem oscilações exageradas em curvas.
Com uma altura livre do solo de 201 mm, ângulo de entrada de 18° e de saída de 27°, o modelo é bom de jogo na hora de superar obstáculos urbanos sem raspar a frente ou o fundo, principalmente em saídas de garagem muito inclinadas em que se costuma ouvir o arrastado do carro na rampa. O isolamento acústico também merece elogios, isolando muito bem os ruídos do motor e do rolamento dos pneus 205/50 R17.
O pacote de segurança ativa Chevrolet Intelligent Driving de nova geração eleva o Sonic ao patamar de modelos mais tecnológicos de marcas chinesas. A câmera frontal de alta resolução atua com precisão no assistente de permanência em faixa com correção ativa (que mantém o carro bem centralizado, dando leves “puxadas” no volante) e no alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência.
Este último projeta um alerta visual colorido diretamente no para-brisa, funcionando de forma semelhante a um head-up display. Há também monitoramento de ponto cego, farol alto automático e o sistema Easy Park, que realiza as manobras de estacionamento de forma automática.
O modelo só fica devendo o controle de cruzeiro adaptativo (ACC), item presente em rivais da mesma faixa de preço. Além disso, o desenho mais curto e estreito dos retrovisores externos limita o campo de visão nas laterais, gerando mais margens para pontos cegos na rodovia.
Com 4,23 metros de comprimento, 1,77 metro de largura, 1,53 metro de altura e peso de 1.139 kg, o Sonic se posiciona no limite superior dos compactos. Para quem viaja na frente, a sensação de espaço é excelente, ampliada pelo capô com a frente mais caída, que melhora consideravelmente a visibilidade do motorista.
Atrás, o espaço para pernas e cabeça é honesto e comporta com conforto dois adultos de estatura média ou até três crianças. Usuários com mais de 1,80 metro, no entanto, podem raspar levemente a cabeça no teto devido à curvatura descendente do desenho do modelo.
O grande trunfo do Sonic em termos de praticidade está no porta-malas de 392 litros e perde apenas para a versão a combustão do Toyota Yaris Cross, que tem 400 litros. No dia a dia, o compartimento carrega com sobra as compras do mês ou a bagagem de uma viagem de fim de semana dos quatro ocupantes, consolidando a versatilidade do modelo.
O Sonic também se prova amigo do bolso: segundo dados do Inmetro, ele é o SUV flex automático mais econômico da categoria, registrando médias em ciclo rodoviário de até 14,8 km/l com gasolina e 10,4 km/l com etanol, auxiliado pelo sistema Stop/Start refinado e pelo gerenciamento inteligente da carga da bateria nas desacelerações.
O Chevrolet Sonic RS chega ao mercado brasileiro mostrando que o investimento de R$ 1 bilhão da General Motors foi bem aplicado. Ele equilibra a racionalidade de um motor 1.0 turbo altamente econômico e o menor custo de propriedade com o lado aspiracional de um design que atrai olhares nas ruas.
Suas credenciais urbanas são o ponto alto: suspensão na medida, bom nível de conectividade, porta-malas generoso e um pacote de segurança ativa que pode ser considerado referência na categoria.
Os deslizes ficam por conta da qualidade do sistema de som, da ausência do ACC e da falta de um mapeamento esportivo real para fazer jus à sigla RS. Ainda assim, para quem busca um carro moderno, com mais tecnologia e confortável para o dia a dia na cidade, o Sonic desponta atualmente como uma opção competitiva do segmento, em se tratando de um modelo movido unicamente a combustão.
Um ponto curioso da estratégia da Chevrolet é o fogo amigo que o Sonic pode gerar contra o Tracker, utilitário compacto da própria marca. Embora compartilhem a mesma categoria, o Tracker é consideravelmente mais caro e oferece menos tecnologias embarcadas de série do que o estreante Sonic, que ainda se beneficia de uma garantia de fábrica estendida para cinco anos e de um índice de reciclabilidade de 90%.
Chevrolet Sonic RS 1.0 Turbo 2026
Motor: dianteiro, transversal, 1.0 litro, 3 cilindros em linha, turbo com injeção direta, flex.
Potência máxima: 115 cv.
Torque máximo: 18,9 kgfm disponível em baixas rotações.
Transmissão: automática de 6 velocidades com modo de seleção eletrônica de marchas.
Direção: elétrica progressiva com calibração exclusiva.
Suspensão: dianteira independente e traseira com molas e amortecedores pressurizados do tipo Multi-Tunable Valve.
Pneus: 205/50 R17 com baixa resistência ao rolamento.
Dimensões: 4.230 mm de comprimento, 1.770 mm de largura, 1.530 mm de altura.
Altura livre do solo: 200 mm no entre-eixos (201 mm no ponto mais alto).
Ângulos de oscilação: 18° de entrada e 27° de saída.
Peso em ordem de marcha: 1.139 kg.
Capacidade do porta-malas: 392 litros.
Consumo rodoviário (Inmetro): 14,8 km/l (gasolina) / 10,4 km/l (etanol).
Preço promocional de lançamento: R$ 135.990.
O que agradou
Eficiência energética: é o SUV a combustão com câmbio automático mais econômico da categoria pelo Inmetro.
Porta-malas generoso: os 392 litros de capacidade garantem versatilidade e superam rivais diretos.
Equipamentos de segurança: conjunto Intelligent Driving muito preciso, com frenagem autônoma e correção ativa de faixa.
Conforto de rodagem: suspensão muito bem calibrada para os pavimentos brasileiros e ótimo isolamento acústico.
Identidade visual: gravata preta iluminada e assinatura full LED dão um aspecto premium e tecnológico ao modelo.
Falta de pimenta mecânica: a versão RS merecia um botão de modo de condução esportiva para entregar respostas mais ágeis.
Sistema de som: qualidade acústica do multimídia deixa a desejar, apresentando distorções em volumes elevados.
Fechamento das portas: exige batidas firmes e mais força para que não fiquem na primeira trava.
Ausência de ACC: embora venha recheado de assistentes, o controle de cruzeiro adaptativo ficou de fora do pacote.
Retrovisores externos: o raio de visão das lentes é curto, aumentando a área de pontos cegos.