Chevrolet Sonic aposta em conjunto equilibrado para conquistar o mercado

Em um mercado dominado por SUVs e com hatches tradicionais cada vez mais raros, a Chevrolet escolheu o Brasil para a estreia mundial de sua maior aposta de 2026: o inédito Sonic. O modelo chega em um dos segmentos mais competitivos da indústria nacional, posicionando-se estrategicamente entre o Onix Activ e o Tracker para morder uma fatia de mercado que hoje responde por quase um quarto das vendas do país.





Embora a marca insista em chamá-lo de SUV cupê, a silhueta com balanço traseiro alongado e vidro inclinado aproxima o Sonic de um porte de hatch médio vitaminado, pronto para fazer frente a modelos na mesma pegada como o Renault Kardian, Fiat Pulse, Volkswagen Tera, Honda WR-V e o Toyota Yaris Cross.





O modelo, lançado no final de maio, teve boa recepção em sua abertura de vendas, de acordo com a Chevrolet, durante o “Sonic Day”, ação organizada pela empresa, que mobilizou simultaneamente cerca de 600 concessionárias pelo país. Segundo a montadora, foi o maior volume já registrado pela General Motors no lançamento de um veículo no Brasil.





No entanto, passados alguns meses, o ritmo de vendas parece ter perdido o fôlego, acumulando 10.888 emplacamentos do seu lançamento até agosto, ficando na 38ª posição do ranking geral de automóveis, segundo dados da Fenabrave.





A fabricante investiu cerca de R$ 1 bilhão no desenvolvimento local do projeto, feito em parceria com centros globais, que utiliza a nova identidade visual da marca inspirada no Equinox EV e estreia a inédita gravata preta iluminada na dianteira, conferindo um ar tecnológico marcante logo no primeiro contato.