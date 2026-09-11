Topo de linha do Chevrolet Onix, a versão RS tem motor turbo sem calibração especial

*por Daniel Dias
Substituto do malogrado Celta no Complexo Industrial Automotivo de Gravataí (RS), o Chevrolet Onix foi lançado comercialmente em 2013, galgando desde o início de sua trajetória o sucesso nunca alcançado por seu antecessor. O Onix assumiu a liderança de vendas no mercado brasileiro em 2015, reinando absolutamente por seis anos seguidos até 2020, quando a crise de fornecimento de semicondutores atingiu com força a produção do modelo.
Em 2019, o Onix teve seu primeiro facelift, se completando em 2025 com uma família completa de versões, com a esportiva RS assumindo o posto de topo de linha do modelo, com preço sugerido de R$ 130.990, podendo variar conforme promoções ou descontos de concessionárias.
A RS está disponível em quatro opções de cores: Preto Ouro Negro (sem custo adicional), Branco Summit (acréscimo de R$ 950), Cinza Drake (mais R$ 1.700) e Vermelho Scarlet metálico – do modelo avaliado nesta reportagem, que soma também R$ 1.700 à fatura.
O Onix RS combina motor 1.0 turbo de 115 cavalos de potência com câmbio automático de 6 marchas, sendo mais discreto por dentro em comparação ao pacote tecnológico da versão Premier, destacando-se pelo visual esportivo. A RS conta com grade frontal tipo colmeia exclusiva, emblemas da marca escurecidos, teto, retrovisores e aerofólio em black piano e rodas de liga leve de 16 polegadas escurecidas.
O interior da variante RS tem acabamento escuro e costuras vermelhas nos bancos, volante próprio com achatada, painel digital de 8 polegadas e central multimídia MyLink com tela de 11 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio.
Equipado com faróis full-LED, agrega seis airbags, controle de estabilidade e tração, alerta de ponto cego, assistente de estacionamento e carregador de celular por indução.
Na linha 2027, o Onix traz versões com vocações distintas, reunindo opções para uso profissional e de frotas, com apelo crossover (Activ), esportivo (RS) e sustentável (Eco). Segundo a General Motors, a ampliação do portfólio é a principal novidade da linha 2027 do Onix, evidenciando a capacidade de evolução do projeto para acompanhar as transformações do mercado e as necessidades do consumidor.
O aprimoramento do chamado novo Onix contou com uso intensivo de inteligência artificial, “machine learning” – área da IA que orienta os computadores a aprenderem com dados e a tomarem decisões de forma autônoma em vez de seguir regras pré-programadas – e simulações em supercomputadores para otimizar aerodinâmica, suspensão, motor e sistema de climatização.
Entre os resultados, estão a redução de até 5°C na sensação térmica nos primeiros minutos de uso do ar-condicionado e consumo que pode chegar a 17,7 km/l com gasolina na versão Eco pelo ciclo do Inmetro.
O interior do Onix RS é marcado por uma forte proposta esportiva combinada a um certo grau de tecnologia. A cabine tem acabamento predominantemente escurecido, incluindo teto e colunas, detalhes em vermelho nos bancos e nas saídas de ar e volante esportivo em couro com base reta. O revestimento premium dos bancos mistura couro e tecido, costuras pespontadas em vermelho, apoio de cabeça integrado e cintos de segurança em vermelho.
O painel de instrumentos é digital com tela de 8 polegadas integrado à moderna central multimídia MyLink de 11 polegadas com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. O Onix se destaca em seu segmento por ter bom espaço interno com distância de entre-eixos de 2,55 metros e porta-malas com capacidade para 303 litros.
A conectividade é outro ponto de destaque do Onix RS. O Wi-Fi nativo suporta até sete aparelhos de forma simultânea, enquanto o aplicativo myChevrolet permite comandar funções do carro à distância, como travar e destravar portas, dar partida no motor, localizar o veículo e verificar diagnósticos de saúde do carro via smartphone ou smartwatch.
O sistema OnStar oferece assistência 24 horas para emergências, recuperação veicular em caso de roubo ou furto e diagnósticos remotos ao toque de um botão no retrovisor ou no teto. A cabine é equipada com carregador sem fio para smartphones e portas USB disponíveis tanto na parte dianteira quanto para os passageiros do banco de trás.
O motor 1.0 turbo não tem nenhuma calibração ou programação especial para o Onix RS, tornando a versão esportiva apenas no visual, não que esse aspecto comprometa sua proposta. Pelo contrário! Especialmente pela deslumbrante cor Vermelho Scarlet metálica do modelo avaliado, o Onix desperta atenção por onde passa, não passando feio também para quem está dentro dele.
Com desempenho ágil para o dia a dia, aceleração de zero a 100 km/h em 10,5 segundos e velocidade máxima de 180 km/h, o motor 1.0 turbo de três cilindros em linha tem até 115 cavalos de potência a 5.500 rotações por minuto e 16,8 kgfm de torque de 2 mil a 4.500 rpm, associado ao câmbio automático de 6 marchas.
O bom comportamento do motor turbo confere ao Onix RS uma dirigibilidade confiante e condução ágil especialmente voltada para uso urbano, com respostas rápidas e segurança da direção vinda pela assistência elétrica extremamente leve nas manobras e mais pesada em velocidades de cruzeiro.
O bom casamento do motor turbo com a transmissão automática confere ao hatch fôlego de sobra nas acelerações e nas retomadas na cidade ou na estrada. O consumo de combustível é outro ponto forte, com médias em torno de 12 km/l na cidade e 15 km/l na estrada abastecido com gasolina conforme dados do Inmetro.
O comportamento dinâmico e a segurança do Onix RS ficam garantidos com o controle eletrônico de estabilidade (ESC) e de tração. O equipamento de série na versão atua automaticamente para evitar derrapagens, aplicando freios em rodas específicas e limitando a potência do motor em situações de perda de aderência. A suspensão bem ajustada entrega segurança mesmo em curvas mais rápidas, com pouca rolagem da carroceria. O Onix RS acrescenta assistente de partida em rampa.
Alguns pontos da RS do Onix mereceriam maior atenção em se tratando de uma versão com status de topo de linha, principalmente a falta de itens de comodidade do motorista que constam na configuração Premier, como assistente de estacionamento automático (Easy Park), sensor de estacionamento dianteiro, alerta de ponto cego e monitoramento de pressão dos pneus. Para contrabalançar, a RS preserva itens importantes como câmera de ré, chave presencial, partida por botão e carregador sem fio.
Outro senões da variante RS estão nos faróis principais halógenos e na correia banhada a óleo, que exige atenção nas trocas preventivas do fluído recomendadas para evitar desgastes. E o maior deles: a falta de “paddles shifters” para trocas de marchas de forma sequencial.
Se o motor do Onix RS não conta com uma preparação especial, poderia ao menos ter a opção das “borboletas” no volante para que o motorista pudesse ter um desempenho mais parecido com o de um carro “esportivo”, tendo de se contentar, para isso, com prosaicas aletas localizadas na lateral da alavanca de câmbio.
Chevrolet Onix RS
- Motor: turbo, transversal, 999 cm3, três cilindros em linha, taxa de compressão 10,5:1
- Potência: até 115 cv a 5.500 rpm
- Torque: 16,8 (E) /16,3 (G) kgfm de 2 mil a 4.500 rpm
- Transmissão: automática de 6 velocidades
- Tração: dianteira
- Direção: assistência elétrica progressiva
- Combustível: gasolina e etanol
- Suspensão: dianteira, independente tipo MacPherson, barra estabilizadora ligada ao amortecedor, molas helicoidais com carga lateral e constante elástica linear, amortecedor telescópico pressurizado estrutural, traseira, eixo torção, mola helicoidal, amortecedor pressurizado
- Rodas e pneus: liga leve de 16 polegadas, 115/70R15
- Freios: disco ventilado na dianteira, a tambor na traseira, com ABS e EBD
- Tanque de combustível: 44 litros
- Porta-malas: 303 litros
- Dimensões: 4,16 metros de comprimento, 1,74 metro de largura, 1,47 metro de altura, 2,55 metros de distância de entre-eixos
- Peso: 1.085 quilos
- Preço: R$ 130.990, com promoções nas concessionárias