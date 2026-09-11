Topo de linha do Chevrolet Onix, a versão RS tem motor turbo sem calibração especial

*por Daniel Dias





Substituto do malogrado Celta no Complexo Industrial Automotivo de Gravataí (RS), o Chevrolet Onix foi lançado comercialmente em 2013, galgando desde o início de sua trajetória o sucesso nunca alcançado por seu antecessor. O Onix assumiu a liderança de vendas no mercado brasileiro em 2015, reinando absolutamente por seis anos seguidos até 2020, quando a crise de fornecimento de semicondutores atingiu com força a produção do modelo.





Em 2019, o Onix teve seu primeiro facelift, se completando em 2025 com uma família completa de versões, com a esportiva RS assumindo o posto de topo de linha do modelo, com preço sugerido de R$ 130.990, podendo variar conforme promoções ou descontos de concessionárias.





A RS está disponível em quatro opções de cores: Preto Ouro Negro (sem custo adicional), Branco Summit (acréscimo de R$ 950), Cinza Drake (mais R$ 1.700) e Vermelho Scarlet metálico – do modelo avaliado nesta reportagem, que soma também R$ 1.700 à fatura.