Vorcaro tinha grupo de WhatsApp para pedir orientação a chefes de supervisão do Banco Central, diz PF

Uma viagem de Paulo Sérgio à região da Disney, prevista para fevereiro de 2024, também entrou na apuração. A imagem de conversa mostra o servidor enviando seu roteiro a Vorcaro, que o repassou a um prestador de serviços com a instrução: "Preciso arrumar guia". Ao ser perguntado sobre ingressos, Paulo Sérgio respondeu que já tinha todos. A PF interpreta o auxílio como vantagem indevida.