Citroën C3, Basalt e Aircross ganham atualizações e perdem potência na linha 2027

O Citroën chega à linha 2027 com a versão topo de gama Dark Edition disponível também para a configuração com câmbio manual. O modelo traz acabamentos escurecidos no interior e um visual esportivo, além de ter carroceria alongada, detalhes na cor vermelho Andre Red e elementos escurecidos, como o skid plate traseiro e as rodas de liga leve de 16” em preto.





Já a versão Dark Edition Turbo 200 ganha novidades como a opção de partida sem chave e a nova cor Branco Polar. O design desta configuração inclui teto em preto estendido até o final da linha dos vidros traseiros.





As versões Feel MT e Dark Edition MT passam a integrar o programa Carro Sustentável, que garante isenção de IPI para veículos que atendem a critérios de eficiência energética e sustentabilidade. Segundo a marca, a classificação ocorre pela adoção do Smart Charger, sistema inteligente que otimiza o gerenciamento da bateria ao priorizar a geração de energia em desacelerações e frenagens, recuperando parte da energia que seria dissipada.





A linha 2027 do Basalt traz painel de instrumentos digital TFT de 7” e central multimídia de 10,25”, com bordas em preto brilhante e moldura das saídas de ar no mesmo acabamento, que ganha uma nova interface com fundo escurecido. O sistema mantém o espelhamento sem fio via Android Auto e Apple CarPlay, além de controle de áudio no volante. Todas as versões passam a contar ainda com dupla entrada USB tipo C para a segunda fileira, uma porta USB tipo A e tomada 12V no painel.





No portfólio de cores, a versão Dark Edition Turbo 200 passa a contar com a nova opção Branco Polar, inédita na gama, além de manter as cores Preto Perla Nera, Cinza Sting Gray, Cinza Artense e Cinza Grafito. O modelo também oferece como opcional o teto em preto.





Além disso, todas as versões passam a contar com porta-documentos e as versões Shine Turbo 200 e Dark Edition Turbo 200 recebem partida sem a necessidade da chave e porta-revistas.





Confira a lista de itens e preços da nova gama Citroën Basalt 2027:





Citroën Basalt Feel MT – R$ 95.590





Motor 1.0 Firefly

1 Porta USB tipo A e tomada 12v no painel

2 Portas USB tipo C para 2ª fileira

Airbags laterais

Alarme

Ar-condicionado

Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist

Banco do motorista com ajuste de altura

Banco do motorista com apoia braço

Bancos com revestimento de tecido

Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável

Bancos traseiros com apoio de cabeça regulável nas 3 posições

Bancos traseiros rebatíveis com ISOFIX e TOP TETHER (fixação para cadeiras de crianças)

Câmera traseira

Capa do retrovisor em preto brilhante

Citroën Connect touchscreen 10,25" com nova interface escurecida + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio e controle de áudio no volante com 6 alto-falantes

Comando interno de abertura da tampa de combustível

Detalhes na cor "Andre Red" na grade frontal e na coluna C

Direção com assistência elétrica

DRL com LED

Espelho de cortesia no para-sol motorista e passageiro

GSI - Gear Shift (indicador de troca de marcha)

iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus

Luz de iluminação no porta-malas

Luz no porta-luvas

Luzes indicadoras de direção nos retrovisores

Maçanetas na cor da carroceria

Painel com revestimento de tecido

Painel de instrumentos digital TFT 7"

Porta documentos

Porta-objetos no painel com pintura cromada

Retrovisores elétricos

Rodas 16" (liga leve opcional)

Sensor de estacionamento traseiro

Travamento automático das portas e do porta-malas com veículo em movimento

Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função One Touch e antiesmagamento

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi





Citroën Basalt Dark Edition MT – R$ 98.990





Todos os itens da versão Feel mais:





Ar-condicionado manual

Apoia-braço no painel de porta com revestimento premium

Bancos com revestimento premium na cor preta com costura vermelha (com porta-revista)

Chevron e logos escurecidos.

Interior escurecido

Logotipo "Dark Edition"

Pedaleiras esportivas

Porta-documento no para-sol

Porta-objetos no painel com pintura escurecida

Protetor de soleiras dianteiras exclusiva "Dark Edition"

Volante com revestimento premium e costura aparente vermelha





Citroën Basalt Feel Turbo 200 AT – R$ 113.990





Todos os itens da versão Feel mais:





Motor Turbo 200

Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport

Logotipo T200

Ar-condicionado automático e digital

Roda de 16” (liga diamantada como opcional)

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi





Citroën Basalt Shine Turbo 200 AT – R$ 119.990





Todos os itens da versão Feel Turbo mais:





Bancos com revestimento premium na cor cinza (com porta revista)

Bancos traseiros com apoio de cabeça com abas nas posições laterais

Controlador e limitador de velocidade com comandos no volante

Detalhes na cor "Terre de Toscane" na grade frontal e na coluna C

Faróis de neblina

Interior escurecido

Keyless, partida sem a necessidade da chave

Painel com revestimento premium soft touch

Rodas de liga leve 16" diamantadas

Volante com revestimento premium e costura aparente amarela

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi





Citroën Basalt Dark Edition Turbo 200 AT – R$ 120.990





Todos os itens da versão Shine mais:



