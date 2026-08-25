Citroën C3, Basalt e Aircross ganham atualizações e perdem potência na linha 2027

A Citroën atualizou todo o portfólio de carros da marca no Brasil para a linha 2027, que atualmente conta com o hatch C3 e os SUVs Basalt e Aircross. Nos três casos, houve uma recalibração dos motores turbo, que reduziu a potência do propulsor, para que mais versões pudessem receber incentivos fiscais voltados para carros sustentáveis.
Com a mudança, o motor T200 passa a entregar 115 cv de potência e 20,4 kgfm de torque, tanto a etanol quanto a gasolina – anteriormente, o propulsor entregava 130 cv a etanol e 125 cv a gasolina. Nas versões com câmbio manual, o motor segue o mesmo 1.0 Firefly aspirado de 75 cv a etanol e 71 cv a gasolina, com torque de 10,7 kgfm e 10 kgfm, respectivamente.
Na linha 2027, os modelos agora partem de R$ 77.990 (C3 Live Go), R$ 95.590 (Basalt Feel MT) e R$ 124.990 (Aircross Feel Turbo 200 AT).
Veja a seguir o que muda em cada um dos carros e os preços e itens de série de cada versão.
Na linha 2027, o hatch C3 ganhou uma nova interface de fundo escurecido para a central multimídia touchscreen de 10,25”, que vem como item de série e oferece espelhamento sem fio via Android Auto e Apple CarPlay. Na versão XTR, a interface conta com ícones em tom cáqui, enquanto as demais versões passam a adotar o destaque em azul.
A partir da versão Feel Plus, o modelo tem como opcional bancos com revestimento premium. Já a versão Live Plus passa a oferecer alarme, enquanto as versões topo de gama manual e Turbo 200, XTR e YOU! passam a contar também com sensor de ré de série.
O C3 2027 estreia as novas cores Vermelho Rubi, agora oferecida gratuitamente, bem como a nova cor Branco Polar e Sting Gray exclusivas para a versão XTR. Além disso, a marca também tem a opção de teto em preto em combinação com as cores Branco Banquise, Branco Polar, Cinza Artense, Cinza Grafito, Sting Gray e Vermelho Rubi, nas versões XTR e YOU!.
As versões Live Go, Live Plus, Feel Plus e XTR contam com o motor 1.0 flex aspirado de 75 cv e 19,7 kgfm a etanol e 71 cv e 10 kgfm a gasolina, enquanto a versão YOU! vem equipada com o propulsor Turbo 200 flex de 115 cv e 20,4 kgfm, tanto a etanol quanto a gasolina. A motorização turbo foi recalibrada para enquadrar o carro em benefícios fiscais.
Confira a lista de itens e preços da nova gama Citroën C3 2027:
Citroën C3 Live Go – R$ 77.990
- Motor Firefly 1.0
- Ar- condicionado
- Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist
- Aviso de portas e porta-malas abertos
- Banco traseiro rebatível
- Chave canivete
- Computador de bordo
- ESS - Emergency Stop Signal
- GSI - Gear Shift (indicador de troca de marcha)
- Indicadores de direção laterais nos retrovisores externos
- iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus • Limpador, lavador e desembaçador traseiro
- Luz no porta-luvas
- Painel de bordo na cor Cinza Steel
- Para-choques dianteiros e traseiros na cor da carroceria
- Para-sol com espelhos internos para motorista e passageiro
- Porta documentos
- Rodas de 15” e pneus 195/65
- Saída de ar e comandos de ventilação com detalhes cromados
- Travamento automático das portas com veículo em movimento
- Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi
Citroën C3 Live Plus – R$ 87.990
Todos os itens da versão Live Go mais:
- 1 Porta USB tipo A
- Alarme
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Barras longitudinais no teto
- Citroën Connect touchscreen 10,25" com nova interface escurecida + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio e controle de áudio no volante com 6 alto-falantes
- Porta documentos no para-sol
- Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi
Citroën C3 Feel Plus – R$ 91.490
Todos os itens da versão Live Plus mais:
- 1 Porta USB tipo A e Tomada 12v no painel
- 2 portas USB tipo C para 2ª fileira
- Alarme
- Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável
- Câmera traseira
- DLR com LED
- Duplo Chevron dianteiro cromado
- Maçanetas externas na cor da carroceira
- Painel com tecido e costura azul
- Painel de instrumentos digital 7"
- Retrovisores laterais com ajuste elétrico
- Rodas em liga diamantadas 15”
- Saída de ar em preto brilhante
- Vidros elétricos dianteiros e traseiros com sistema One Touch e anti-esmagamento
- Porta revistas opcional bancos de couro
- Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi
- Opcional: bancos em revestimento premium
Citroën C3 XTR – R$ 93.990
Todos os itens da versão Feel Plus mais:
- Adesivo "XTR" no capô
- Adesivo Light Green na coluna C
- Ar-condicionado automático e digital
- Bancos com revestimento premium, costura Light Green e encosto rebatível
- Duplo Chevron dianteiro escurecido
- Emblema XTR na traseira, bancos dianteiros e soleira
- Faróis de neblina
- Interior escurecido
- Maçanetas internas cromadas
- Painel com revestimento premium soft touch com costura Light Green
- Painel de instrumentos digital 7"
- Pedaleira com acabamento cromado
- Pneus 205/60 - Uso misto (Pirelli Scorpion ATR)
- Portas com revestimento premium soft touch com costura Light Green
- Protetor inferior lateral de porta com detalhes na cor Light Green
- Rodas em liga leve 15" escurecidas
- Sensor de estacionamento
- Soleira de porta
- Volante com revestimento premium com costura Light Green
- Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi, Branco Polar e Sting Gray com opcional de teto em preto
Citroën C3 YOU! Turbo 200 AT – R$ 113.990
Todos os itens da versão Feel Plus mais:
- Motor Turbo 200
- Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport
- Adesivo Emerald Blue na coluna C
- Adesivos nas cores preto e Emerald Blue nas portas
- Ar- condicionado automático e digital
- Bancos com revestimento premium com costura azul
- Controlador e limitador de velocidade
- Emblema YOU!
- Faróis de neblina
- Moldura do farol de neblina na cor Emerald Blue
- Painel com revestimento premium soft touch e costura azul
- Painel de instrumentos digital 7"
- Rodas em liga leve 15" pintadas em Preto com pneus 195/65
- Soleira de porta cromada
- Tapetes com emblema
- Volante com revestimento premium com costura azul
- Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Grafito, Cinza Artense e Vermelho Rubi, com opcional com teto em preto
O Citroën chega à linha 2027 com a versão topo de gama Dark Edition disponível também para a configuração com câmbio manual. O modelo traz acabamentos escurecidos no interior e um visual esportivo, além de ter carroceria alongada, detalhes na cor vermelho Andre Red e elementos escurecidos, como o skid plate traseiro e as rodas de liga leve de 16” em preto.
Já a versão Dark Edition Turbo 200 ganha novidades como a opção de partida sem chave e a nova cor Branco Polar. O design desta configuração inclui teto em preto estendido até o final da linha dos vidros traseiros.
As versões Feel MT e Dark Edition MT passam a integrar o programa Carro Sustentável, que garante isenção de IPI para veículos que atendem a critérios de eficiência energética e sustentabilidade. Segundo a marca, a classificação ocorre pela adoção do Smart Charger, sistema inteligente que otimiza o gerenciamento da bateria ao priorizar a geração de energia em desacelerações e frenagens, recuperando parte da energia que seria dissipada.
A linha 2027 do Basalt traz painel de instrumentos digital TFT de 7” e central multimídia de 10,25”, com bordas em preto brilhante e moldura das saídas de ar no mesmo acabamento, que ganha uma nova interface com fundo escurecido. O sistema mantém o espelhamento sem fio via Android Auto e Apple CarPlay, além de controle de áudio no volante. Todas as versões passam a contar ainda com dupla entrada USB tipo C para a segunda fileira, uma porta USB tipo A e tomada 12V no painel.
No portfólio de cores, a versão Dark Edition Turbo 200 passa a contar com a nova opção Branco Polar, inédita na gama, além de manter as cores Preto Perla Nera, Cinza Sting Gray, Cinza Artense e Cinza Grafito. O modelo também oferece como opcional o teto em preto.
Além disso, todas as versões passam a contar com porta-documentos e as versões Shine Turbo 200 e Dark Edition Turbo 200 recebem partida sem a necessidade da chave e porta-revistas.
Confira a lista de itens e preços da nova gama Citroën Basalt 2027:
Citroën Basalt Feel MT – R$ 95.590
- Motor 1.0 Firefly
- 1 Porta USB tipo A e tomada 12v no painel
- 2 Portas USB tipo C para 2ª fileira
- Airbags laterais
- Alarme
- Ar-condicionado
- Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Banco do motorista com apoia braço
- Bancos com revestimento de tecido
- Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável
- Bancos traseiros com apoio de cabeça regulável nas 3 posições
- Bancos traseiros rebatíveis com ISOFIX e TOP TETHER (fixação para cadeiras de crianças)
- Câmera traseira
- Capa do retrovisor em preto brilhante
- Citroën Connect touchscreen 10,25" com nova interface escurecida + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio e controle de áudio no volante com 6 alto-falantes
- Comando interno de abertura da tampa de combustível
- Detalhes na cor "Andre Red" na grade frontal e na coluna C
- Direção com assistência elétrica
- DRL com LED
- Espelho de cortesia no para-sol motorista e passageiro
- GSI - Gear Shift (indicador de troca de marcha)
- iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus
- Luz de iluminação no porta-malas
- Luz no porta-luvas
- Luzes indicadoras de direção nos retrovisores
- Maçanetas na cor da carroceria
- Painel com revestimento de tecido
- Painel de instrumentos digital TFT 7"
- Porta documentos
- Porta-objetos no painel com pintura cromada
- Retrovisores elétricos
- Rodas 16" (liga leve opcional)
- Sensor de estacionamento traseiro
- Travamento automático das portas e do porta-malas com veículo em movimento
- Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função One Touch e antiesmagamento
- Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi
Citroën Basalt Dark Edition MT – R$ 98.990
Todos os itens da versão Feel mais:
- Ar-condicionado manual
- Apoia-braço no painel de porta com revestimento premium
- Bancos com revestimento premium na cor preta com costura vermelha (com porta-revista)
- Chevron e logos escurecidos.
- Interior escurecido
- Logotipo "Dark Edition"
- Pedaleiras esportivas
- Porta-documento no para-sol
- Porta-objetos no painel com pintura escurecida
- Protetor de soleiras dianteiras exclusiva "Dark Edition"
- Volante com revestimento premium e costura aparente vermelha
Citroën Basalt Feel Turbo 200 AT – R$ 113.990
Todos os itens da versão Feel mais:
- Motor Turbo 200
- Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport
- Logotipo T200
- Ar-condicionado automático e digital
- Roda de 16” (liga diamantada como opcional)
- Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi
Citroën Basalt Shine Turbo 200 AT – R$ 119.990
Todos os itens da versão Feel Turbo mais:
- Bancos com revestimento premium na cor cinza (com porta revista)
- Bancos traseiros com apoio de cabeça com abas nas posições laterais
- Controlador e limitador de velocidade com comandos no volante
- Detalhes na cor "Terre de Toscane" na grade frontal e na coluna C
- Faróis de neblina
- Interior escurecido
- Keyless, partida sem a necessidade da chave
- Painel com revestimento premium soft touch
- Rodas de liga leve 16" diamantadas
- Volante com revestimento premium e costura aparente amarela
- Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi
Citroën Basalt Dark Edition Turbo 200 AT – R$ 120.990
Todos os itens da versão Shine mais:
- Aerofólio com detalhes na cor "Andre Red"
- Apliques inferiores de para-choque dianteiros e traseiros (skid plates) escurecidos
- Bancos com revestimento premium na cor preta
- Detalhes na cor "Andre Red" na grade frontal e na coluna C
- Duplo chevron escurecido
- Logotipo Dark Edition nas laterais dianteiras
- Painel com revestimento premium soft touch
- Pedaleiras esportivas
- Porta-objetos no painel com pintura escurecida
- Protetor de soleiras dianteiras exclusiva "Dark Edition”
- Rodas de liga leve 16" pintadas de preto
- Tapetes de carpete exclusivos
- Volante com revestimento premium e costura aparente vermelha
- Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Grafito, Cinza Artense, Cinza Sting Gray e Branco Polar com teto em preto
No Aircross, a principal mudança foi a descontinuação da versão Feel com cinco assentos e da Shine de sete lugares, substituídas pelas configurações Feel 7 e Feel Pack 7. Com isso, todas as versões do modelo contam com sete lugares.
A versão topo de linha XTR passa a oferecer as novas cores Cinza Sting Gray e Branco Polar, além de uma interface escurecida com detalhes em cáqui na nova central multimídia de 10,25”. Com a adição das novas cores ao portfólio, o Aircross passa a contar com sete opções: Preto Perla Nera, Cinza Artense, Vermelho Rubi, Branco Banquise, Cinza Grafito, Branco Polar e Sting Gray.
A gama também incorpora, de acordo com a versão, sistema keyless (partida sem a necessidade da chave), porta-revistas e porta-documentos. Neste ano, a gama do Aircross passa a ser composta por Feel Turbo 200 AT, Feel Pack 7 Turbo 200 AT e XTR 7 Turbo 200 AT.
Confira a lista de itens e preços da nova gama Citroën Aircross 2027:
Citroën Aircross Feel Turbo 200 AT – R$ 124.990
- Motor Turbo 200
- Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport
- 1 Porta USB tipo A e tomada 12v no painel
- 2 portas USB tipo C na segunda fileira
- 3ª fileira com 2 assentos individuais, rebatíveis e removíveis
- Aerofólio traseiro
- Alarme
- Ar-condicionado manual
- Apoio de braço do painel de porta revestido em tecido
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Bancos traseiros bipartidos e rebatíveis com ISOFIX e TOP TETHER (fixação para cadeiras de crianças)
- Chave tipo canivete com abertura remota
- Citroën Connect touchscreen 10,25" com moderna nova interface + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio, 6 alto-falantes e controle de áudio no volante
- Direção elétrica
- DRL com LED
- Emblema “Aircross” centralizado
- Espelho de cortesia no para-sol motorista e passageiro
- Exclusivo sistema de ventilação suplementar no teto
- Hill Assist - Assistente de Partida em Rampa
- iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus
- Luz de iluminação no porta-malas
- Luz no porta-luvas
- Maçanetas na cor da carroceria
- Painel com revestimento em tecido
- Painel de instrumentos digital 7" TFT
- Porta celular na 3ª fileira
- Porta documentos no para-sol
- Travamento automático das portas e do porta-malas com veículo em movimento
- Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função One Touch e antiesmagamento
- Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi
Citroën Aircross Feel Pack 7 Turbo 200 AT– R$ 128.990
Todos os itens da versão Feel 7 mais:
- Câmera de ré
- Painel de instrumentos digital 7" TFT
- 3ª fileira com 2 assentos individuais, rebatíveis e removíveis
- Exclusivo sistema de ventilação suplementar no teto
- Faixa traseira em preto brilhante
- Logotipo 7 no porta-malas
- Porta celular na 3ª fileira
- Retrovisores elétricos
- Roda de liga 16”
- Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi
Citroën Aircross XTR 7 Turbo 200 AT – R$ 134.990
Todos os itens da versão Feel Pack 7 mais:
- Adesivo "XTR" no capô
- Adesivo verde na coluna C
- Apliques inferiores de para-choque dianteiros e traseiros (skid plates) na cor Technical Gray
- Apoio de braço com revestimento premium soft touch e costura Light Green
- Ar-condicionado digital e automático
- Banco do motorista com apoia braço com revestimento premium soft touch
- Bancos com revestimento premium e costura Light Green (com porta-revista)
- Câmera traseira
- Capa do retrovisor em preto brilhante
- Controlador e limitador de velocidade
- Duplo chevron dianteiro escurecido
- Emblema XTR na traseira, bancos dianteiros e soleira
- Faixa traseira em preto brilhante
- Faróis de neblina
- Grade frontal em preto brilhante
- Interior escurecido
- Keyless, partida sem a necessidade da chave
- Painel com revestimento premium soft touch com costura Light Green
- Pedaleira com acabamento cromado
- Porta objetivos com acabamento premium no painel
- Pneus 215/60 - Uso misto (Pirelli Scorpion HT)
- Protetor inferior lateral de porta com detalhe na cor Light Green
- Retrovisores elétricos
- Rodas de liga leve 17" escurecidas
- Sensor de estacionamento
- Soleira de porta
- Volante revestido em acabamento premium
- Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Artense, Vermelho Rubi, Sting Gray, Branco Polar
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