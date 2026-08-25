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Portfólio renovado

Citroën C3, Basalt e Aircross ganham atualizações e perdem potência na linha 2027

Motor T200 foi recalibrado para se enquadrar em incentivos fiscais voltados para carros sustentáveis e agora entrega 115 cv de potência, redução de 15 cv em relação à linha anterior; confira preços e itens de série

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 15:50

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

25 ago 2026 às 15:50
Citroën C3 2027
A Citroën atualizou o portfólio da marca, que hoje inclui C3, Basalt e Aircross. Citroën/Divulgação

A Citroën atualizou todo o portfólio de carros da marca no Brasil para a linha 2027, que atualmente conta com o hatch C3 e os SUVs Basalt e Aircross. Nos três casos, houve uma recalibração dos motores turbo, que reduziu a potência do propulsor, para que mais versões pudessem receber incentivos fiscais voltados para carros sustentáveis.


Com a mudança, o motor T200 passa a entregar 115 cv de potência e 20,4 kgfm de torque, tanto a etanol quanto a gasolina – anteriormente, o propulsor entregava 130 cv a etanol e 125 cv a gasolina. Nas versões com câmbio manual, o motor segue o mesmo 1.0 Firefly aspirado de 75 cv a etanol e 71 cv a gasolina, com torque de 10,7 kgfm e 10 kgfm, respectivamente.


Na linha 2027, os modelos agora partem de R$ 77.990 (C3 Live Go), R$ 95.590 (Basalt Feel MT) e R$ 124.990 (Aircross Feel Turbo 200 AT).


Veja a seguir o que muda em cada um dos carros e os preços e itens de série de cada versão.

Citroën C3 2027
Citroën C3 2027
O Citroën C3 2027 tem preços a partir de R$ 77.990. Citroën/Divulgação

Na linha 2027, o hatch C3 ganhou uma nova interface de fundo escurecido para a central multimídia touchscreen de 10,25”, que vem como item de série e oferece espelhamento sem fio via Android Auto e Apple CarPlay. Na versão XTR, a interface conta com ícones em tom cáqui, enquanto as demais versões passam a adotar o destaque em azul.


A partir da versão Feel Plus, o modelo tem como opcional bancos com revestimento premium. Já a versão Live Plus passa a oferecer alarme, enquanto as versões topo de gama manual e Turbo 200, XTR e YOU! passam a contar também com sensor de ré de série.


O C3 2027 estreia as novas cores Vermelho Rubi, agora oferecida gratuitamente, bem como a nova cor Branco Polar e Sting Gray exclusivas para a versão XTR. Além disso, a marca também tem a opção de teto em preto em combinação com as cores Branco Banquise, Branco Polar, Cinza Artense, Cinza Grafito, Sting Gray e Vermelho Rubi, nas versões XTR e YOU!.


As versões Live Go, Live Plus, Feel Plus e XTR contam com o motor 1.0 flex aspirado de 75 cv e 19,7 kgfm a etanol e 71 cv e 10 kgfm a gasolina, enquanto a versão YOU! vem equipada com o propulsor Turbo 200 flex de 115 cv e 20,4 kgfm, tanto a etanol quanto a gasolina. A motorização turbo foi recalibrada para enquadrar o carro em benefícios fiscais.


Confira a lista de itens e preços da nova gama Citroën C3 2027: 


Citroën C3 Live Go – R$ 77.990 


  • Motor Firefly 1.0  
  • Ar- condicionado   
  • Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist  
  • Aviso de portas e porta-malas abertos   
  • Banco traseiro rebatível   
  • Chave canivete   
  • Computador de bordo   
  • ESS - Emergency Stop Signal   
  • GSI - Gear Shift (indicador de troca de marcha)  
  • Indicadores de direção laterais nos retrovisores externos  
  • iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus • Limpador, lavador e desembaçador traseiro  
  • Luz no porta-luvas  
  • Painel de bordo na cor Cinza Steel  
  • Para-choques dianteiros e traseiros na cor da carroceria  
  • Para-sol com espelhos internos para motorista e passageiro  
  • Porta documentos  
  • Rodas de 15” e pneus 195/65  
  • Saída de ar e comandos de ventilação com detalhes cromados  
  • Travamento automático das portas com veículo em movimento  
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi 


Citroën C3 Live Plus – R$ 87.990 


Todos os itens da versão Live Go mais:  


  • 1 Porta USB tipo A  
  • Alarme 
  • Banco do motorista com ajuste de altura  
  • Barras longitudinais no teto  
  • Citroën Connect touchscreen 10,25" com nova interface escurecida + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio e controle de áudio no volante com 6 alto-falantes  
  • Porta documentos no para-sol 
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi 


Citroën C3 Feel Plus – R$ 91.490 


Todos os itens da versão Live Plus mais:  


  • 1 Porta USB tipo A e Tomada 12v no painel  
  • 2 portas USB tipo C para 2ª fileira  
  • Alarme  
  • Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável  
  • Câmera traseira  
  • DLR com LED  
  • Duplo Chevron dianteiro cromado  
  • Maçanetas externas na cor da carroceira  
  • Painel com tecido e costura azul  
  • Painel de instrumentos digital 7"  
  • Retrovisores laterais com ajuste elétrico  
  • Rodas em liga diamantadas 15”  
  • Saída de ar em preto brilhante  
  • Vidros elétricos dianteiros e traseiros com sistema One Touch e anti-esmagamento  
  • Porta revistas opcional bancos de couro 
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi 
  • Opcional: bancos em revestimento premium  


Citroën C3 XTR – R$ 93.990 


Todos os itens da versão Feel Plus mais:  


  • Adesivo "XTR" no capô  
  • Adesivo Light Green na coluna C  
  • Ar-condicionado automático e digital  
  • Bancos com revestimento premium, costura Light Green e encosto rebatível  
  • Duplo Chevron dianteiro escurecido  
  • Emblema XTR na traseira, bancos dianteiros e soleira  
  • Faróis de neblina  
  • Interior escurecido  
  • Maçanetas internas cromadas  
  • Painel com revestimento premium soft touch com costura Light Green  
  • Painel de instrumentos digital 7"  
  • Pedaleira com acabamento cromado  
  • Pneus 205/60 - Uso misto (Pirelli Scorpion ATR)  
  • Portas com revestimento premium soft touch com costura Light Green  
  • Protetor inferior lateral de porta com detalhes na cor Light Green  
  • Rodas em liga leve 15" escurecidas  
  • Sensor de estacionamento 
  • Soleira de porta  
  • Volante com revestimento premium com costura Light Green  
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi, Branco Polar e Sting Gray com opcional de teto em preto  


Citroën C3 YOU! Turbo 200 AT – R$ 113.990 


Todos os itens da versão Feel Plus mais:  


  • Motor Turbo 200  
  • Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport  
  • Adesivo Emerald Blue na coluna C  
  • Adesivos nas cores preto e Emerald Blue nas portas  
  • Ar- condicionado automático e digital  
  • Bancos com revestimento premium com costura azul  
  • Controlador e limitador de velocidade  
  • Emblema YOU!  
  • Faróis de neblina  
  • Moldura do farol de neblina na cor Emerald Blue  
  • Painel com revestimento premium soft touch e costura azul  
  • Painel de instrumentos digital 7"  
  • Rodas em liga leve 15" pintadas em Preto com pneus 195/65  
  • Soleira de porta cromada  
  • Tapetes com emblema 
  • Volante com revestimento premium com costura azul  
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Grafito, Cinza Artense e Vermelho Rubi, com opcional com teto em preto 

Citroën Basalt 2027
Citroën Basalt 2027
O Basalt ganhou uma versão Dark Edition para a configuração que vem equipada com câmbio manual. Citroën/Divulgação

O Citroën chega à linha 2027 com a versão topo de gama Dark Edition disponível também para a configuração com câmbio manual. O modelo traz acabamentos escurecidos no interior e um visual esportivo, além de ter carroceria alongada, detalhes na cor vermelho Andre Red e elementos escurecidos, como o skid plate traseiro e as rodas de liga leve de 16” em preto.


Já a versão Dark Edition Turbo 200 ganha novidades como a opção de partida sem chave e a nova cor Branco Polar. O design desta configuração inclui teto em preto estendido até o final da linha dos vidros traseiros.


As versões Feel MT e Dark Edition MT passam a integrar o programa Carro Sustentável, que garante isenção de IPI para veículos que atendem a critérios de eficiência energética e sustentabilidade. Segundo a marca, a classificação ocorre pela adoção do Smart Charger, sistema inteligente que otimiza o gerenciamento da bateria ao priorizar a geração de energia em desacelerações e frenagens, recuperando parte da energia que seria dissipada.


A linha 2027 do Basalt traz painel de instrumentos digital TFT de 7” e central multimídia de 10,25”, com bordas em preto brilhante e moldura das saídas de ar no mesmo acabamento, que ganha uma nova interface com fundo escurecido. O sistema mantém o espelhamento sem fio via Android Auto e Apple CarPlay, além de controle de áudio no volante. Todas as versões passam a contar ainda com dupla entrada USB tipo C para a segunda fileira, uma porta USB tipo A e tomada 12V no painel. 


No portfólio de cores, a versão Dark Edition Turbo 200 passa a contar com a nova opção Branco Polar, inédita na gama, além de manter as cores Preto Perla Nera, Cinza Sting Gray, Cinza Artense e Cinza Grafito. O modelo também oferece como opcional o teto em preto.


Além disso, todas as versões passam a contar com porta-documentos e as versões Shine Turbo 200 e Dark Edition Turbo 200 recebem partida sem a necessidade da chave e porta-revistas.


Confira a lista de itens e preços da nova gama Citroën Basalt 2027: 


Citroën Basalt Feel MT – R$ 95.590 


  • Motor 1.0 Firefly 
  • 1 Porta USB tipo A e tomada 12v no painel 
  • 2 Portas USB tipo C para 2ª fileira 
  • Airbags laterais 
  • Alarme 
  • Ar-condicionado 
  • Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist 
  • Banco do motorista com ajuste de altura 
  • Banco do motorista com apoia braço 
  • Bancos com revestimento de tecido 
  • Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável 
  • Bancos traseiros com apoio de cabeça regulável nas 3 posições 
  • Bancos traseiros rebatíveis com ISOFIX e TOP TETHER (fixação para cadeiras de crianças) 
  • Câmera traseira 
  • Capa do retrovisor em preto brilhante 
  • Citroën Connect touchscreen 10,25" com nova interface escurecida + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio e controle de áudio no volante com 6 alto-falantes 
  • Comando interno de abertura da tampa de combustível 
  • Detalhes na cor "Andre Red" na grade frontal e na coluna C 
  • Direção com assistência elétrica 
  • DRL com LED 
  • Espelho de cortesia no para-sol motorista e passageiro 
  • GSI - Gear Shift (indicador de troca de marcha) 
  • iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus 
  • Luz de iluminação no porta-malas 
  • Luz no porta-luvas 
  • Luzes indicadoras de direção nos retrovisores 
  • Maçanetas na cor da carroceria 
  • Painel com revestimento de tecido 
  • Painel de instrumentos digital TFT 7" 
  • Porta documentos 
  • Porta-objetos no painel com pintura cromada 
  • Retrovisores elétricos 
  • Rodas 16" (liga leve opcional) 
  • Sensor de estacionamento traseiro 
  • Travamento automático das portas e do porta-malas com veículo em movimento 
  • Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função One Touch e antiesmagamento 
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi 


Citroën Basalt Dark Edition MT – R$ 98.990 


Todos os itens da versão Feel mais: 


  • Ar-condicionado manual 
  • Apoia-braço no painel de porta com revestimento premium 
  • Bancos com revestimento premium na cor preta com costura vermelha (com porta-revista) 
  • Chevron e logos escurecidos. 
  • Interior escurecido 
  • Logotipo "Dark Edition" 
  • Pedaleiras esportivas 
  • Porta-documento no para-sol 
  • Porta-objetos no painel com pintura escurecida 
  • Protetor de soleiras dianteiras exclusiva "Dark Edition" 
  • Volante com revestimento premium e costura aparente vermelha 


Citroën Basalt Feel Turbo 200 AT – R$ 113.990 


Todos os itens da versão Feel mais: 


  • Motor Turbo 200
  • Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport 
  • Logotipo T200 
  • Ar-condicionado automático e digital 
  • Roda de 16” (liga diamantada como opcional) 
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi 


Citroën Basalt Shine Turbo 200 AT – R$ 119.990 


Todos os itens da versão Feel Turbo mais: 


  • Bancos com revestimento premium na cor cinza (com porta revista) 
  • Bancos traseiros com apoio de cabeça com abas nas posições laterais 
  • Controlador e limitador de velocidade com comandos no volante 
  • Detalhes na cor "Terre de Toscane" na grade frontal e na coluna C 
  • Faróis de neblina 
  • Interior escurecido 
  • Keyless, partida sem a necessidade da chave 
  • Painel com revestimento premium soft touch 
  • Rodas de liga leve 16" diamantadas 
  • Volante com revestimento premium e costura aparente amarela 
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi 


Citroën Basalt Dark Edition Turbo 200 AT – R$ 120.990 


Todos os itens da versão Shine mais: 


  • Aerofólio com detalhes na cor "Andre Red" 
  • Apliques inferiores de para-choque dianteiros e traseiros (skid plates) escurecidos 
  • Bancos com revestimento premium na cor preta 
  • Detalhes na cor "Andre Red" na grade frontal e na coluna C 
  • Duplo chevron escurecido 
  • Logotipo Dark Edition nas laterais dianteiras 
  • Painel com revestimento premium soft touch 
  • Pedaleiras esportivas  
  • Porta-objetos no painel com pintura escurecida 
  • Protetor de soleiras dianteiras exclusiva "Dark Edition” 
  • Rodas de liga leve 16" pintadas de preto 
  • Tapetes de carpete exclusivos 
  • Volante com revestimento premium e costura aparente vermelha 
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Grafito, Cinza Artense, Cinza Sting Gray e Branco Polar com teto em preto

Citroën Aircross 2027
Citroën Aircross 2027
O Citroën Aircross chega à linha 2027 apenas com versões de sete lugares.  Citroën/Divulgação

No Aircross, a principal mudança foi a descontinuação da versão Feel com cinco assentos e da Shine de sete lugares, substituídas pelas configurações Feel 7 e Feel Pack 7. Com isso, todas as versões do modelo contam com sete lugares. 


A versão topo de linha XTR passa a oferecer as novas cores Cinza Sting Gray e Branco Polar, além de uma interface escurecida com detalhes em cáqui na nova central multimídia de 10,25”. Com a adição das novas cores ao portfólio, o Aircross passa a contar com sete opções: Preto Perla Nera, Cinza Artense, Vermelho Rubi, Branco Banquise, Cinza Grafito, Branco Polar e Sting Gray. 


A gama também incorpora, de acordo com a versão, sistema keyless (partida sem a necessidade da chave), porta-revistas e porta-documentos. Neste ano, a gama do Aircross passa a ser composta por Feel Turbo 200 AT, Feel Pack 7 Turbo 200 AT e XTR 7 Turbo 200 AT.


Confira a lista de itens e preços da nova gama Citroën Aircross 2027:


Citroën Aircross Feel Turbo 200 AT – R$ 124.990


  • Motor Turbo 200 
  • Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport 
  • 1 Porta USB tipo A e tomada 12v no painel 
  • 2 portas USB tipo C na segunda fileira 
  • 3ª fileira com 2 assentos individuais, rebatíveis e removíveis 
  • Aerofólio traseiro 
  • Alarme 
  • Ar-condicionado manual 
  • Apoio de braço do painel de porta revestido em tecido 
  • Banco do motorista com ajuste de altura 
  • Bancos traseiros bipartidos e rebatíveis com ISOFIX e TOP TETHER (fixação para cadeiras de crianças) 
  • Chave tipo canivete com abertura remota 
  • Citroën Connect touchscreen 10,25" com moderna nova interface + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio, 6 alto-falantes e controle de áudio no volante 
  • Direção elétrica  
  • DRL com LED 
  • Emblema “Aircross” centralizado 
  • Espelho de cortesia no para-sol motorista e passageiro 
  • Exclusivo sistema de ventilação suplementar no teto 
  • Hill Assist - Assistente de Partida em Rampa 
  • iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus 
  • Luz de iluminação no porta-malas 
  • Luz no porta-luvas 
  • Maçanetas na cor da carroceria 
  • Painel com revestimento em tecido 
  • Painel de instrumentos digital 7" TFT 
  • Porta celular na 3ª fileira 
  • Porta documentos no para-sol 
  • Travamento automático das portas e do porta-malas com veículo em movimento 
  • Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função One Touch e antiesmagamento 
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi


Citroën Aircross Feel Pack 7 Turbo 200 AT– R$ 128.990 


Todos os itens da versão Feel 7 mais: 


  • Câmera de ré 
  • Painel de instrumentos digital 7" TFT  
  • 3ª fileira com 2 assentos individuais, rebatíveis e removíveis  
  • Exclusivo sistema de ventilação suplementar no teto  
  • Faixa traseira em preto brilhante 
  • Logotipo 7 no porta-malas  
  • Porta celular na 3ª fileira  
  • Retrovisores elétricos 
  • Roda de liga 16” 
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi 


Citroën Aircross XTR 7 Turbo 200 AT – R$ 134.990 


Todos os itens da versão Feel Pack 7 mais: 


  • Adesivo "XTR" no capô 
  • Adesivo verde na coluna C 
  • Apliques inferiores de para-choque dianteiros e traseiros (skid plates) na cor Technical Gray   
  • Apoio de braço com revestimento premium soft touch e costura Light Green 
  • Ar-condicionado digital e automático 
  • Banco do motorista com apoia braço com revestimento premium soft touch   
  • Bancos com revestimento premium e costura Light Green (com porta-revista) 
  • Câmera traseira  
  • Capa do retrovisor em preto brilhante 
  • Controlador e limitador de velocidade 
  • Duplo chevron dianteiro escurecido 
  • Emblema XTR na traseira, bancos dianteiros e soleira 
  • Faixa traseira em preto brilhante 
  • Faróis de neblina 
  • Grade frontal em preto brilhante 
  • Interior escurecido 
  • Keyless, partida sem a necessidade da chave  
  • Painel com revestimento premium soft touch com costura Light Green 
  • Pedaleira com acabamento cromado 
  • Porta objetivos com acabamento premium no painel 
  • Pneus 215/60 - Uso misto (Pirelli Scorpion HT) 
  • Protetor inferior lateral de porta com detalhe na cor Light Green 
  • Retrovisores elétricos 
  • Rodas de liga leve 17" escurecidas 
  • Sensor de estacionamento 
  • Soleira de porta 
  • Volante revestido em acabamento premium 
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Artense, Vermelho Rubi, Sting Gray, Branco Polar


*Com informações da Citroën.

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