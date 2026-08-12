Jeep Avenger tem preço promocional a partir de R$ 114 mil e traz itens de tecnologia inéditos; veja versões

A espera acabou e a Jeep finalmente fez o lancamento oficial do Avenger no mercado brasileiro. Com uma das estreias mais aguardadas do ano, a montadora elevou o modelo ao status de "super-heroi", que chega com uma missão digna de filme: ser a primeira opção híbrida entre os B-SUVs no Brasil, oferecer itens de série inéditos como diferencial entre os concorrentes diretos e atingir a liderança de vendas no setor.
Ao todo, são quatro versões disponíveis - duas Altitude (uma delas com pack de itens adicionais), Longitude e Limited (a opção topo de linha). Após muitas especulação sobre como a Jeep iria posicionar o Avenger no mercado, os preços chamaram a atenção.
A versão de entrada Altitude parte de R$ 114.990 (na promoção para as mil primeiras unidades vendidas). A mesma versão, mas com pack de itens adicionais, o valor sobe para R$ 124.990 (válido para as primeiras duas mil unidades). Depois, aparece a versão Longitude (tabelado em R$ 135.990) e a Limited completão (tabelado em R$ 145.990).
No lançamento, a Jeep também detalhou sobre a motorização embarcada no Avenger e revelou itens de tecnologia e segurança inéditos com a chegada do novo B-SUV.
Embaixo do capô, o Avenger entrega, em todas as versões, o sistema MHEV de 12V da Stellantis, com motor turbo T200 e 116 cavalos de potência. A tecnologia híbrida-leve combina um motor a combustão com um sistema elétrico de baixa tensão (12 Volts).
O consumo médio divulgado pela empresa mostra que, na cidade, o Avenger pode fazer 8,8 km/l (etanol) e 12.7 km/l (gasolina). Já na estrada, o consumo é de 9.4 lm/l e 13.5 km/l respectivamente.
Mas é quando se fala em tecnologia e segurança que a Jeep deu uma grande tacada com o Avenger. O "super-herói" encara uma briga de gigantes e, mesmo sendo um modelo de entrada da marca, parte pra cima dos concorrentes com itens que são seus diferenciais na disputa direta de vendas e para conquistar o posto de novo queridinho da marca.
Na lista, estão os novos faróis Matrix, inteligencia artifical do ChatGPT integrada à central multimídia de 10 polegadas, assistente de descida em rampa (HDC) e seletor de terreno (com três opções). O farol é um sistema de iluminação inteligente que ajusta automaticamente a distribuição de luz em tempo real. Já o chat vem na versão paga apenas nos primeiros 12 meses.
Além disso, o Avenger é recheado de outras tecnologias, como freio de estacionamento elétrico, centralizador de faixa, detector de fadiga, monitoramento de ponto cego e piloto automático adaptativo.
O carro pode ficar ainda mais recheado de acordo com o modelo escolhido, ganhando câmeras de ré, rodas de 17 ou 18 polegadas, travamento inteligente por afastamento da chave e padle shift, por exemplo.
Já entre os pacotes opcionais, há teto solar panorâmico, sensor 360 graus no carro, retrovisores retráteis e outros.
Nas medidas é que o Avenger mostra que é compacto. São 4.084 mm de comprimento, sendo 2.557 mm entre os eixos e 1.776 mm de largura. O diferencial também aparece nos ângulos de ataque (22 graus) e saída do carro (33.9 graus).
No quesito design, o Avenger também traz as tradicionais sete ponteiras da Jeep na dianteira, mas agora elas aparecem estilizadas e ganharam iluminação. As luzes traseiras permanecem na forma de X, como no Renegade. Já a caixa de rodas é trapezoidal. As linhas marcantes tambem dão corpo e certa robustez ao modelo.
Entre as opções de cores, são seis ao todo: o verde boreal, preto carbon, branco snow, vermelho sunset, cinza concrete e cinza granite.
No lançamento, a montadora revelou que o Avenger pode ganhar outras versoes futuramente, como uma adaptação para se tornar, quem sabe, um 4x4 ou até se transformar numa versão 100% elétrica.
Parágrafo.
Jeep Avenger Altitude T200 MHEV Flex CVT
Motorização: 1.0 Turbo 3 cilindros em linha, 12V, injeção direta, MultiAir III; elétrico auxiliar 12V (MHEV); bateria auxiliar de íons de lítio (256 Wh).
Potência: 116 cv (gasolina) a 5.500 rpm / 116 cv (etanol) a 5.250 rpm.
Torque: 20,4 kgfm a 2.000 rpm (gasolina) / 20,4 kgfm a 1.750 rpm (etanol).
Transmissão: CVT continuamente variável com 7 marchas emuladas; tração dianteira.
Desempenho: 0 a 100 km/h em 10,7 s (gasolina) / 10,3 s (etanol); velocidade máxima de 185 km/h.
Consumo (PBEV): Urbano: 12,7 km/l (gasolina) / 8,8 km/l (etanol). Rodoviário: 13,5 km/l (gasolina) / 9,4 km/l (etanol).
Suspensão e Freios: Dianteira McPherson independente com barra estabilizadora; traseira por eixo de torção. Freios a disco ventilados na dianteira (28326 mm) e discos sólidos na traseira (24910 mm).
Direção, Rodas e Pneus: Direção elétrica com diâmetro de giro de 10,6 m; rodas de liga leve 6,5"16" na cor Granite Crystal com pneus 215/65 R16.
Dimensões e Pesos: Comprimento: 4.084 mm; Largura: 1.776 mm (sem retrovisores); Altura: 1.583 mm; Entre-eixos: 2.557 mm. Altura livre do solo: 221 mm; Ângulo de entrada: 22°; Ângulo de saída: 33,8°. Porta-malas: 364 L; Tanque: 47 L. Peso em ordem de marcha: 1.253 kg; Capacidade de carga: 400 kg.
Equipamentos de Série: 6 airbags, freio de estacionamento elétrico, ar-condicionado digital, quadro de instrumentos digital de 7", central multimídia de 10" com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, partida do motor por botão (Keyless Start), faróis e lanternas escurecidas em LED com comutação automática, sensor de chuva, sensor de estacionamento traseiro, monitoramento de pressão dos pneus (TPMS), seletor de terrenos (Selec-Terrain), assistente de descida em rampa (HDC), aviso de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência (AEB por câmera), aviso de saída e assistente de permanência em faixa (LDW/LKA), detector de fadiga, reconhecimento de placas de trânsito (TSR), piloto automático (Cruise Control), bancos em tecido e volante multifuncional.
Opcionais: Pack High Altitude (barras longitudinais no teto, câmera de ré e teto pintado em preto).
Preço promocional para as primeiras 1.000 unidades: R$ 114.990 (depois R$ 119.990)
Preço promocional para as 2.000 primerias unidades para o pack High Altitude: R$ 124.990
Jeep Avenger Longitude T200 MHEV Flex CVT
Motorização: 1.0 Turbo 3 cilindros em linha, 12V, injeção direta, MultiAir III; elétrico auxiliar 12V (MHEV); bateria auxiliar de íons de lítio (256 Wh).
Potência: 116 cv (gasolina) a 5.500 rpm / 116 cv (etanol) a 5.250 rpm.
Torque: 20,4 kgfm a 2.000 rpm (gasolina) / 20,4 kgfm a 1.750 rpm (etanol).
Transmissão: CVT continuamente variável com 7 marchas emuladas e borboletas no volante (paddle shifts); tração dianteira.
Desempenho: 0 a 100 km/h em 10,7 s (gasolina) / 10,3 s (etanol); velocidade máxima de 185 km/h.
Consumo (PBEV): Urbano: 12,7 km/l (gasolina) / 8,8 km/l (etanol). Rodoviário: 13,5 km/l (gasolina) / 9,4 km/l (etanol).
Suspensão e Freios: Dianteira McPherson independente com barra estabilizadora; traseira por eixo de torção. Freios a disco ventilados na dianteira (28326 mm) e discos sólidos na traseira (24910 mm).
Direção, Rodas e Pneus: Direção elétrica com diâmetro de giro de 10,6 m; rodas de liga leve 6,5"17" preto acetinado diamantadas com pneus 215/60 R17.
Dimensões e Pesos: Comprimento: 4.084 mm; Largura: 1.776 mm (sem retrovisores); Altura: 1.583 mm; Entre-eixos: 2.557 mm. Altura livre do solo: 221 mm; Ângulo de entrada: 22°; Ângulo de saída: 33,9°. Porta-malas: 364 L; Tanque: 47 L. Peso em ordem de marcha: 1.271 kg; Capacidade de carga: 400 kg.
Equipamentos de Série (adicionais à Altitude): Bancos revestidos em tecido e vinil, barras longitudinais de teto, maçanetas na cor da carroceria, retrovisores em preto brilhante (Black Piano), volante em couro com acabamento Black Piano, ar-condicionado digital automático, faróis de neblina em LED com função cornering, travamento das portas por afastamento (Walk Away Lock), chave presencial (Keyless Entry N'Go), câmera de ré, carregador de celular por indução (Wireless Charger), alto-falantes traseiros, piloto automático adaptativo (ACC) e frenagem autônoma de emergência via radar + câmera.
Opcionais:
Convenience Pack: Entradas USB e USB-C traseiras, retrovisor interno fotocrômico sem moldura (Frameless), espelhos retrovisores com rebatimento elétrico, sistema de detecção de ponto cego (Blind Spot Detection) e sensores de estacionamento frontais, traseiros e laterais.
Teto Solar + Jeep Adventure Intelligence: Teto solar elétrico, quadro de instrumentos 100% digital de 10,25" e central conectada Jeep Connect com ChatGPT embarcado.
Preço: R$ 135.990.
Jeep Avenger Limited T200 MHEV Flex CVT
Motorização: 1.0 Turbo 3 cilindros em linha, 12V, injeção direta, MultiAir III; elétrico auxiliar 12V (MHEV); bateria auxiliar de íons de lítio (256 Wh).
Potência: 116 cv (gasolina) a 5.500 rpm / 116 cv (etanol) a 5.250 rpm.
Torque: 20,4 kgfm a 2.000 rpm (gasolina) / 20,4 kgfm a 1.750 rpm (etanol).
Transmissão: CVT continuamente variável com 7 marchas emuladas e borboletas no volante (paddle shifts); tração dianteira.
Desempenho: 0 a 100 km/h em 10,7 s (gasolina) / 10,3 s (etanol); velocidade máxima de 185 km/h.
Consumo (PBEV): Urbano: 12,7 km/l (gasolina) / 8,8 km/l (etanol). Rodoviário: 13,5 km/l (gasolina) / 9,4 km/l (etanol).
Suspensão e Freios: Dianteira McPherson independente com barra estabilizadora; traseira por eixo de torção. Freios a disco ventilados na dianteira (28326 mm) e discos sólidos na traseira (24910 mm).
Direção, Rodas e Pneus: Direção elétrica com diâmetro de giro de 10,6 m; rodas de liga leve 7"18" preto acetinado diamantadas com pneus 215/55 R18.
Dimensões e Pesos: Comprimento: 4.084 mm; Largura: 1.776 mm (sem retrovisores); Altura: 1.583 mm; Entre-eixos: 2.557 mm. Altura livre do solo: 221 mm; Ângulo de entrada: 22°; Ângulo de saída: 33,6°. Porta-malas: 364 L; Tanque: 47 L. Peso em ordem de marcha: 1.280 kg; Capacidade de carga: 400 kg.
Equipamentos de Série (adicionais à Longitude): Grade frontal de sete fendas iluminada por LED, bancos revestidos totalmente em vinil, teto pintado em preto, iluminação interna técnica de LED, iluminação ambiente configurável em 8 cores (Ambient Light), retrovisor interno fotocrômico e sem moldura (Frameless), retrovisores externos com rebatimento elétrico automático, faróis em LED Matrix com facho adaptativo (ADB), central multimídia de 10" com navegação embarcada, sistema Jeep Connect com assistente virtual ChatGPT integrado, câmera de visão 360° (dianteira, traseira e lateral), quadro de instrumentos Full Digital de 10,25", sensores de estacionamento dianteiros, traseiros e laterais, portas USB adicionais para a segunda fileira, piloto automático adaptativo com centralizador de faixa (ADAS Nível 2) e sistema de monitoramento de ponto cego.
Opcional: Teto solar elétrico.
Preço: R$ 145.990
Veja Também