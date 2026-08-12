Jeep Avenger tem preço promocional a partir de R$ 114 mil e traz itens de tecnologia inéditos; veja versões

A espera acabou e a Jeep finalmente fez o lancamento oficial do Avenger no mercado brasileiro. Com uma das estreias mais aguardadas do ano, a montadora elevou o modelo ao status de "super-heroi", que chega com uma missão digna de filme: ser a primeira opção híbrida entre os B-SUVs no Brasil, oferecer itens de série inéditos como diferencial entre os concorrentes diretos e atingir a liderança de vendas no setor.





Ao todo, são quatro versões disponíveis - duas Altitude (uma delas com pack de itens adicionais), Longitude e Limited (a opção topo de linha). Após muitas especulação sobre como a Jeep iria posicionar o Avenger no mercado, os preços chamaram a atenção.





A versão de entrada Altitude parte de R$ 114.990 (na promoção para as mil primeiras unidades vendidas). A mesma versão, mas com pack de itens adicionais, o valor sobe para R$ 124.990 (válido para as primeiras duas mil unidades). Depois, aparece a versão Longitude (tabelado em R$ 135.990) e a Limited completão (tabelado em R$ 145.990).





No lançamento, a Jeep também detalhou sobre a motorização embarcada no Avenger e revelou itens de tecnologia e segurança inéditos com a chegada do novo B-SUV.



