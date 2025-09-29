Compacto nacionalizado

Quarto Jeep nacional: produção do Avenger começa em 2026 em fábrica de Porto Real, no RJ

A decisão integra pacote de R$ 3 bilhões em investimentos para a fábrica fluminense entre 2025 e 2030; modelo irá compartilhar plataforma dos modelos da Citroën

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 18:07

Jeep Avenger será o modelo de entrada da marca no Brasil Crédito: Jeep/Divulgação

A produção nacional do Jeep Avenger começa a partir de 2026, confirmou a Stellantis nesta segunda-feira, 29. O compacto, que se posicionará abaixo do Renegade, será fabricado no Polo Automotivo de Porto Real (RJ), mesma unidade onde são produzidos os modelos da Citroën C3, Aircross e Basalt, com os quais irá compartilhar a plataforma CMP. Este é o quarto modelo da marca a ser fabricado no Brasil. O Avenger deve fazer a sua estreia no mercado nacional também em 2026.

A produção do Avenger está diretamente ligada ao plano de investimentos de R$ 3 bilhões que a Stellantis divulgou para a unidade fluminense, cobrindo o período de 2025 a 2030. O aporte visa não apenas ampliar a capacidade produtiva da fábrica, mas também reforçar a cadeia de fornecimento e a tecnologia empregada na região nos próximos anos, segundo a montadora.

“Temos orgulho em anunciar a produção do Jeep Avenger em nosso Polo Automotivo Stellantis de Porto Real. Sucesso ao redor do mundo, o modelo reforça o protagonismo da nossa equipe na América do Sul, que entrega o mais alto padrão de qualidade, inovação, conhecimento e capacidade técnica”, diz o presidente da Stellantis América do Sul, Emanuele Cappellano.

O modelo irá completar o lineup da marca no mercado brasileiro, atuando ao lado do Renegade, Compass e Commander, e entrará em um dos segmentos mais competitivos hoje do mercado. Em termos de preço, o Avenger foi concebido para ser o modelo de entrada da marca, ou seja, deve ser mais barato do que o Renegade.

A estreia do Avenger em terras brasileiras foi anunciada em meio às comemorações dos 10 anos da Jeep no país. O modelo já é vendido em países da Europa, além de Estados Unidos e Japão. Segundo Hugo Domingues, vice-presidente da Jeep para a América do Sul, a produção local é estratégica.

“A chegada do Avenger no próximo ano reforça a conexão da Jeep com o Brasil. Revolucionamos o segmento de SUVs no país nos últimos 10 anos, com mais de 1,1 milhão de emplacamentos, e ter o Avenger com produção local e toda a tecnologia que o modelo trará, vai completar a nossa oferta”, comenta.

Além da nova produção, o plano de investimento já resultou em 300 novas contratações no início do ano, segundo informações da Stellantis. A região também se prepara para receber cinco novos fornecedores, sendo que dois deles estarão instalados dentro do parque até 2026.

