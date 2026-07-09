Linha 2027 do Jaecoo 7 é lançada com desconto de R$ 10 mil

A chegada da linha 2027 do Jaecoo 7 foi anunciada recentemente pela Omoda & Jaecoo. O utilitário esportivo chega importado em duas configurações de acabamento: Luxury e Prestige. Para marcar a estreia do ano-modelo, a fabricante instituiu uma ação comercial com bônus de R$ 10.000 para as primeiras unidades reservadas até o dia 15 de julho.
Com isso, durante o período de lançamento, o modelo será comercializado pelo valor promocional de R$ 224.900 na versão Luxury e R$ 246.990 na versão Prestige. Após o encerramento da campanha regulamentar, a tabela do SUV retornará ao seu preço cheio de R$ 234.900 para a Luxury e R$ 256.990 para a Prestige.
O processo de reserva exige o pagamento de um sinal de R$ 5.000, que pode ser feito tanto nas concessionárias da marca quanto no canal digital oficial da marca na plataforma Webmotors.
As atualizações da linha 2027 concentram-se na oferta de conectividade integrada através do aplicativo IOV (Internet of Vehicles). Presente em ambas as configurações, o sistema opera via chip de internet nativo e viabiliza comandos à distância por meio do smartphone.
O usuário pode executar a partida remota do motor, verificar o status de rodagem, monitorar o nível de carregamento e programar o habitáculo, alterando a temperatura do ar-condicionado e a intensidade da ventilação dos assentos, além de comandar a abertura de janelas e do teto solar.
A conectividade é assegurada por um pacote de dados gratuito com validade de um ano fornecido pela fabricante. A franquia mensal distribui 200 MB dedicados exclusivamente aos comandos remotos do aplicativo, conexão 3G para os aplicativos nativos instalados na central multimídia e banda 5G voltada para as atualizações Over-the-Air (OTA). Essa tecnologia permite que melhorias de software em componentes como bateria e infoentretenimento sejam aplicadas de forma remota.
Equipamentos
A diferenciação técnica entre as opções comercializadas reside nos pacotes de segurança ativa, entretenimento e assistência à condução. A variante topo de linha Prestige agrega projeção de dados no para-brisa via Head-Up Display com dados de velocidade, rotas de GPS e alertas.
O sistema de som desta opção recebe a assinatura da Sony, enquanto o pacote de segurança ADAS traz recursos como monitoramento de ponto cego, assistente de centralização em faixa, sensor de fadiga do condutor e assistências de condução.
A configuração Luxury adota uma lista de itens de conveniência focada no habitáculo. A versão vem equipada com tampa do porta-malas com abertura elétrica acionada por sensor de presença, carregador de smartphone por indução dotado de sistema de refrigeração para evitar superaquecimento, bancos dianteiros com função de ventilação e um novo arranjo para o sistema de iluminação ambiental interna.
Ficha Técnica
Jaecoo 7 Luxury 2027
Conectividade: Aplicativo IOV com comandos remotos e 1 ano de dados grátis (200MB app / 3G nativo / 5G OTA)
Conforto: Bancos dianteiros ventilados e iluminação interna ambiente retrabalhada
Conveniência: Porta-malas elétrico com sensor de presença e carregador por indução refrigerado
Preço promocional (até 15/07): R$ 224.900
Preço regular: R$ 234.900
Jaecoo 7 Prestige 2027
Conectividade: Aplicativo IOV com comandos remotos e pacote de dados integrado por 12 meses
Tecnologia: Head-Up Display com projeção de velocidade, navegação GPS e alertas
Áudio: Sistema de som premium assinado pela Sony
Segurança: Pacote ADAS completo com centralização em faixa, alerta de ponto cego e monitor de fadiga
Preço promocional (até 15/07): R$ 246.900
Preço regular: R$ 256.900
*Com informações da Omoda & Jaeco.