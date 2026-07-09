Linha 2027 do Jaecoo 7 é lançada com desconto de R$ 10 mil

A chegada da linha 2027 do Jaecoo 7 foi anunciada recentemente pela Omoda & Jaecoo. O utilitário esportivo chega importado em duas configurações de acabamento: Luxury e Prestige. Para marcar a estreia do ano-modelo, a fabricante instituiu uma ação comercial com bônus de R$ 10.000 para as primeiras unidades reservadas até o dia 15 de julho.





Com isso, durante o período de lançamento, o modelo será comercializado pelo valor promocional de R$ 224.900 na versão Luxury e R$ 246.990 na versão Prestige. Após o encerramento da campanha regulamentar, a tabela do SUV retornará ao seu preço cheio de R$ 234.900 para a Luxury e R$ 256.990 para a Prestige.





O processo de reserva exige o pagamento de um sinal de R$ 5.000, que pode ser feito tanto nas concessionárias da marca quanto no canal digital oficial da marca na plataforma Webmotors.





As atualizações da linha 2027 concentram-se na oferta de conectividade integrada através do aplicativo IOV (Internet of Vehicles). Presente em ambas as configurações, o sistema opera via chip de internet nativo e viabiliza comandos à distância por meio do smartphone.





O usuário pode executar a partida remota do motor, verificar o status de rodagem, monitorar o nível de carregamento e programar o habitáculo, alterando a temperatura do ar-condicionado e a intensidade da ventilação dos assentos, além de comandar a abertura de janelas e do teto solar.