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Linha 2027 do Jaecoo 7 é lançada com desconto de R$ 10 mil

Utilitário esportivo tem preço promocional temporário de R$ 224.900 para a versão Luxury e traz pacote tecnológico atualizado.

Publicado em 09 de Julho de 2026 às 12:54

Da Redação Multimídia

Da Redação Multimídia

Publicado em 

09 jul 2026 às 12:54
Jaecoo 7 2027
O conjunto óptico em LED traz assinatura luminosa Full LED Matrix, garantindo máxima eficiência e estilo moderno. Omoda & Jaecoo/Divulgação

A chegada da linha 2027 do Jaecoo 7 foi anunciada recentemente pela Omoda & Jaecoo. O utilitário esportivo chega importado em duas configurações de acabamento: Luxury e Prestige. Para marcar a estreia do ano-modelo, a fabricante instituiu uma ação comercial com bônus de R$ 10.000 para as primeiras unidades reservadas até o dia 15 de julho.


Com isso, durante o período de lançamento, o modelo será comercializado pelo valor promocional de R$ 224.900 na versão Luxury e R$ 246.990 na versão Prestige. Após o encerramento da campanha regulamentar, a tabela do SUV retornará ao seu preço cheio de R$ 234.900 para a Luxury e R$ 256.990 para a Prestige. 


O processo de reserva exige o pagamento de um sinal de R$ 5.000, que pode ser feito tanto nas concessionárias da marca quanto no canal digital oficial da marca na plataforma Webmotors.


As atualizações da linha 2027 concentram-se na oferta de conectividade integrada através do aplicativo IOV (Internet of Vehicles). Presente em ambas as configurações, o sistema opera via chip de internet nativo e viabiliza comandos à distância por meio do smartphone. 


O usuário pode executar a partida remota do motor, verificar o status de rodagem, monitorar o nível de carregamento e programar o habitáculo, alterando a temperatura do ar-condicionado e a intensidade da ventilação dos assentos, além de comandar a abertura de janelas e do teto solar.

Jaecoo 7 2027
Lanternas traseiras em LED conectadas por uma barra luminosa criam um efeito visual único e ampliam a sensação de largura do SUV. Omoda & Jaecoo/Divulgação

A conectividade é assegurada por um pacote de dados gratuito com validade de um ano fornecido pela fabricante. A franquia mensal distribui 200 MB dedicados exclusivamente aos comandos remotos do aplicativo, conexão 3G para os aplicativos nativos instalados na central multimídia e banda 5G voltada para as atualizações Over-the-Air (OTA). Essa tecnologia permite que melhorias de software em componentes como bateria e infoentretenimento sejam aplicadas de forma remota.

Equipamentos

A diferenciação técnica entre as opções comercializadas reside nos pacotes de segurança ativa, entretenimento e assistência à condução. A variante topo de linha Prestige agrega projeção de dados no para-brisa via Head-Up Display com dados de velocidade, rotas de GPS e alertas. 


O sistema de som desta opção recebe a assinatura da Sony, enquanto o pacote de segurança ADAS traz recursos como monitoramento de ponto cego, assistente de centralização em faixa, sensor de fadiga do condutor e assistências de condução.


A configuração Luxury adota uma lista de itens de conveniência focada no habitáculo. A versão vem equipada com tampa do porta-malas com abertura elétrica acionada por sensor de presença, carregador de smartphone por indução dotado de sistema de refrigeração para evitar superaquecimento, bancos dianteiros com função de ventilação e um novo arranjo para o sistema de iluminação ambiental interna.

Jaecoo 7 2027
inhas fluidas, cintura alta e teto flutuante conferem ao Jaecoo 7 2027 um visual dinâmico e sofisticado. Omoda & Jaecoo/Divulgação

Ficha Técnica

Jaecoo 7 Luxury 2027

  • Conectividade: Aplicativo IOV com comandos remotos e 1 ano de dados grátis (200MB app / 3G nativo / 5G OTA)

  • Conforto: Bancos dianteiros ventilados e iluminação interna ambiente retrabalhada

  • Conveniência: Porta-malas elétrico com sensor de presença e carregador por indução refrigerado

  • Preço promocional (até 15/07): R$ 224.900

  • Preço regular: R$ 234.900

Jaecoo 7 Prestige 2027

  • Conectividade: Aplicativo IOV com comandos remotos e pacote de dados integrado por 12 meses

  • Tecnologia: Head-Up Display com projeção de velocidade, navegação GPS e alertas

  • Áudio: Sistema de som premium assinado pela Sony

  • Segurança: Pacote ADAS completo com centralização em faixa, alerta de ponto cego e monitor de fadiga

  • Preço promocional (até 15/07): R$ 246.900

  • Preço regular: R$ 256.900

*Com informações da Omoda & Jaeco.

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