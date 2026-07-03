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Híbridos chineses

ES está entre os cotados para receber fábrica de carros da Jetour

Montadora chinesa estuda instalar unidade própria no Brasil nos próximos anos e analisa opções de Estados, entre eles o Espírito Santo; marca abriu primeira concessionária capixaba nesta quinta (2)

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 15:56

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

03 jul 2026 às 15:56
Jetour T2
O Jetour T2 é um dos três carros da marca chinesa que já estão disponíveis no Brasil. Gabriel Mazim

A montadora chinesa Jetour, que chegou ao Brasil em março deste ano, tem grandes planos para o país e, possivelmente, para o Espírito Santo. Durante o evento de inauguração da primeira concessionária capixaba da marca, nesta quinta-feira (2), o vice-presidente da Jetour Brasil, Sid Huang, disse que o Estado está entre os possíveis destinos de uma futura fábrica da empresa em território nacional.


O executivo destaca que existem outros possíveis locais para a instalação da unidade e que a decisão ainda não foi tomada, mas que o martelo pode ser batido ainda neste ano. Entre os atrativos que tornam o Espírito Santo uma dessas opções, Huang cita benefícios fiscais e logísticos. A empresa, inclusive, já utiliza o Porto de Vitória para importações.  Além disso, ele reforça que o mercado consumidor capixaba é estratégico para a marca.


“A Jetour nasceu para viagens e para o off-road. E quando vimos este Estado com estradas e estilos de vida que combinam bastante com a nossa marca, achamos que este mercado é muito importante para nós. E também o escolhemos como nosso porto comercial, trazendo os carros para cá, o que significa que este Estado é, para nós, um lugar estratégico e muito importante", ressalta.


Ainda segundo ele, a possibilidade de construção de uma fábrica no Brasil reflete a estratégia da Jetour de trabalhar com um foco regional, lançando produtos voltados para as necessidades do mercado local. A empresa, inclusive, já conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento no país.


“Nossa filosofia não é apenas trazer alguns carros e vendê-los. Queremos ficar aqui, gerir o negócio junto com nossos parceiros e atender às necessidades locais. Acredito que não tenha, hoje, muitas marcas chinesas que investem para colocar um centro de Pesquisa e Desenvolvimento no Brasil, o que nos permite desenvolver as características dos produtos para se adaptarem aqui", afirma.

Portfólio em expansão

A Jetour já conta com três modelos no país, todos SUVs híbridos, e planeja expandir o portfólio ainda este ano. A expectativa é que cinco novos produtos sejam lançados em 2026 e, nos próximos anos, a marca vai buscar lançar os modelos globais mais novos no país da forma mais rápida possível.


Uma das novidades que chega este ano é o G700, um jipe de grande porte que hoje se posiciona como o modelo topo de linha da marca globalmente. Outro possível lançamento é o X90, SUV híbrido de sete lugares.


Nos primeiros três meses da marca no país, considerando março, abril e maio, a Jetour vendeu mais de mil unidades, números que seguem crescendo. Apenas em junho, segundo Sid Huang, a empresa superou a mesma marca, de mil carros emplacados no país. O executivo ressalta que a projeção até 2030 é vender 100 mil unidades – ou, talvez, até mais.


“Acho que os nossos carros não são de um segmento de grande volume de mercado, nós temos um preço um pouco mais alto e miramos alto. Mesmo assim, em junho nós vendemos mais de mil carros no mês, o que é muito rápido. Por isso, pretendemos passar de 100 mil carros em 2030, porque miramos nos principais mercados e a nossa confiança vem dos mercados e dos hábitos de uso dos clientes aqui”, projeta.


Veja os carros da marca que já estão disponíveis no Brasil:

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