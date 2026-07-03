ES está entre os cotados para receber fábrica de carros da Jetour

A montadora chinesa Jetour, que chegou ao Brasil em março deste ano, tem grandes planos para o país e, possivelmente, para o Espírito Santo. Durante o evento de inauguração da primeira concessionária capixaba da marca, nesta quinta-feira (2), o vice-presidente da Jetour Brasil, Sid Huang, disse que o Estado está entre os possíveis destinos de uma futura fábrica da empresa em território nacional.





O executivo destaca que existem outros possíveis locais para a instalação da unidade e que a decisão ainda não foi tomada, mas que o martelo pode ser batido ainda neste ano. Entre os atrativos que tornam o Espírito Santo uma dessas opções, Huang cita benefícios fiscais e logísticos. A empresa, inclusive, já utiliza o Porto de Vitória para importações. Além disso, ele reforça que o mercado consumidor capixaba é estratégico para a marca.





“A Jetour nasceu para viagens e para o off-road. E quando vimos este Estado com estradas e estilos de vida que combinam bastante com a nossa marca, achamos que este mercado é muito importante para nós. E também o escolhemos como nosso porto comercial, trazendo os carros para cá, o que significa que este Estado é, para nós, um lugar estratégico e muito importante", ressalta.





Ainda segundo ele, a possibilidade de construção de uma fábrica no Brasil reflete a estratégia da Jetour de trabalhar com um foco regional, lançando produtos voltados para as necessidades do mercado local. A empresa, inclusive, já conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento no país.





“Nossa filosofia não é apenas trazer alguns carros e vendê-los. Queremos ficar aqui, gerir o negócio junto com nossos parceiros e atender às necessidades locais. Acredito que não tenha, hoje, muitas marcas chinesas que investem para colocar um centro de Pesquisa e Desenvolvimento no Brasil, o que nos permite desenvolver as características dos produtos para se adaptarem aqui", afirma.