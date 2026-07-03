ES Construção 2026 projeta superar R$ 600 milhões em negócios

A terceira edição da ES Construção 2026 começa na próxima semana com a missão de superar os R$ 600 milhões em negócios realizados na feira do ano passado. O evento acontece em um momento em que a Grande Vitória registra 18.969 unidades habitacionais em construção, tocadas por 75 construtoras e incorporadoras, segundo dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES).





“Inovação e sustentabilidade são o centro desta terceira edição. Novos processos, tecnologias e materiais inovadores já transformam a forma de construir, gerando obras mais eficientes, seguras e sustentáveis. No Espírito Santo, onde a construção emprega mais de 130 mil pessoas, a ES Construção é a vitrine que mostra esse potencial para todo o Brasil”, afirma o presidente do Sinduscon-ES, Douglas Vaz.





O volume de obras em andamento pressiona a cadeia produtiva por maior eficiência, o que deslocou o foco do evento para a engenharia de materiais e métodos construtivos industrializados.





Em 2025, as Rodadas de Negócios promovidas em parceria com o Sebrae-ES e a Findes geraram 237 interações corporativas, resultando em uma projeção de R$ 5,2 milhões em acordos comerciais de curto e médio prazo. Para este ano, a expectativa é dar vazão a contratos de fornecimento de insumos e novas tecnologias de automação e sustentabilidade.

A ES Construção Brasil vai reunir 150 expositores de 8 a 10 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra. A entrada e o estacionamento são gratuitos.