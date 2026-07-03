ES Construção 2026 projeta superar R$ 600 milhões em negócios

A terceira edição da ES Construção 2026 começa na próxima semana com a missão de superar os R$ 600 milhões em negócios realizados na feira do ano passado. O evento acontece em um momento em que a Grande Vitória registra 18.969 unidades habitacionais em construção, tocadas por 75 construtoras e incorporadoras, segundo dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES).
“Inovação e sustentabilidade são o centro desta terceira edição. Novos processos, tecnologias e materiais inovadores já transformam a forma de construir, gerando obras mais eficientes, seguras e sustentáveis. No Espírito Santo, onde a construção emprega mais de 130 mil pessoas, a ES Construção é a vitrine que mostra esse potencial para todo o Brasil”, afirma o presidente do Sinduscon-ES, Douglas Vaz.
O volume de obras em andamento pressiona a cadeia produtiva por maior eficiência, o que deslocou o foco do evento para a engenharia de materiais e métodos construtivos industrializados.
Em 2025, as Rodadas de Negócios promovidas em parceria com o Sebrae-ES e a Findes geraram 237 interações corporativas, resultando em uma projeção de R$ 5,2 milhões em acordos comerciais de curto e médio prazo. Para este ano, a expectativa é dar vazão a contratos de fornecimento de insumos e novas tecnologias de automação e sustentabilidade.
A ES Construção Brasil vai reunir 150 expositores de 8 a 10 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra. A entrada e o estacionamento são gratuitos.
Crédito imobiliário e macroeconomia no primeiro dia
A viabilidade dos novos projetos diante do cenário macroeconômico nacional será o tema central da abertura do evento, na quarta-feira (8). O debate vai reunir nomes que ditam o ritmo do crédito e do planejamento urbano no país, como Filipe Pontual, diretor-executivo da Abecip (entidade que reúne os bancos de crédito imobiliário e poupança), e Celso Petrucci, economista-chefe da CBIC e do Secovi-SP.
O foco estará na capacidade de financiamento do mercado frente às metas de produção habitacional e na apresentação de novas pesquisas de demanda imobiliária conduzidas pela Brain Inteligência de Mercado.
Da engenharia de estádios ao modelo agroprodutivo
Além dos indicadores financeiros, a programação técnica trará a engenharia pesada para o centro das discussões. Um dos destaques é o estudo de caso da Arena MRV, estádio construído em Belo Horizonte.
Os engenheiros Rinaldo Guilherme da Silva e Wander de Cássia Silva vão expor como o uso de estruturas pré-fabricadas e a tecnologia de concretagem utilizadas pela Ecotech reduziram o tempo de execução da obra, solução que construtoras locais buscam replicar para conter custos de canteiro.
Além de apresentar o case da Arena MRV, a Ecotech prepara para 2027 o lançamento da granilha, novo produto voltado a diferentes aplicações da construção civil e da infraestrutura. Segundo Adauto Caldara, diretor da Ecotech, a entrada da granilha amplia a capacidade da empresa de atender diferentes demandas do mercado e complementa a atuação já consolidada com a areia sustentável.
A indústria de fornecedores apresenta soluções focadas no aumento do ciclo de vida das estruturas urbanas. A ArcelorMittal levará ao evento o revestimento metálico Magnelis, tecnologia voltada para a proteção contra corrosão em ambientes de alta agressividade atmosférica. O insumo será tema de palestra técnica sobre desempenho de estruturas de aço ministrada pela especialista Débora Guimarães.
No segmento de incorporação e desenvolvimento urbano, a tendência de projetos integrados à infraestrutura produtiva e de lazer será representada pelo projeto Fazenda Barão do Império, localizado em Santa Leopoldina.
O condomínio adota um modelo que une infraestrutura residencial de padrão horizontal a áreas de manejo agropecuário ativo, como laticínios e piscicultura, direcionadas ao consumo interno dos condôminos, além de usinas de energia renovável e sistemas construtivos de menor impacto ambiental.
Executivos da Lopes ES participam do Negócios Creators
Marcos Murad Jr. e Pepê Marques, respectivamente diretor-geral e diretor de marketing da Lopes Espírito Santo, participaram da imersão Negócios Creators, realizada nos dias 25 e 26 de junho pela Vinci Society. O evento de marketing e negócios reuniu profissionais do setor e contou com palestras de Tay Dantas, Henrique Guedes e Allan Barros, CEO e fundador da Aceleraí.
Eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua mobilizam quase 20 mil profissionais no ES
O Sistema Confea/Crea e Mútua realiza nesta sexta-feira (3) as Eleições Gerais de 2026 para definir os dirigentes que conduzirão as instituições pelos próximos três anos. Considerada a maior eleição direta entre conselhos de fiscalização profissional do país, a votação ocorre de forma exclusivamente on-line, das 8h às 19h. No Espírito Santo, o pleito mobiliza um colégio eleitoral de quase 20 mil profissionais habilitados, enquanto no cenário nacional o total de aptos chega a 750 mil eleitores.
Os profissionais das áreas de engenharia, agronomia, geociências e tecnologia votam para escolher o presidente do Conselho Federal (Confea), sediado em Brasília, o presidente do Conselho Regional do Espírito Santo (Crea-ES) e os diretores da Mútua-ES, a Caixa de Assistência da categoria. Embora o voto seja facultativo, o resultado do pleito impacta diretamente a regulamentação, as normas técnicas e a fiscalização de atividades em setores estratégicos do Estado, como construção civil, infraestrutura, energia e agricultura.
A votação é realizada em ambiente eletrônico com acesso por CPF e código individual enviado aos eleitores por e-mail e SMS. Para apoiar o processo de transição digital e garantir o acesso, o Crea-ES disponibilizou computadores conectados à internet para uso gratuito em sua sede e em todas as inspetorias do interior do Estado. A apuração e a fiscalização do processo no território capixaba ficam a cargo da Comissão Eleitoral Regional (CER) de 2026.