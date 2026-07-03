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Veja o que muda

Triathlon dos Bombeiros altera trânsito em Vitória no fim de semana

Além das mudanças em ruas e avenidas da região, a ciclofaixa montada aos domingos e feriados não funcionará

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 18:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2026 às 18:44
28º Triathlon dos Bombeiros, na região da Enseada do Suá, muda trânsito em Vitória
Divulgação | PMV | Jansen Lube

O trânsito na Enseada do Suá, em Vitória, será alterado a partir das 6h deste sábado (4) por causa da realização do 28º Triathlon dos Bombeiros, marcado para domingo (5).


Segundo a Prefeitura de Vitória, além das mudanças em ruas e avenidas da região, a ciclofaixa montada aos domingos e feriados não funcionará. No domingo, das 4h às 11h, o trânsito também sofrerá alterações e apenas uma faixa por sentido ficará liberada para a circulação de veículos. Veja como fica:

O que muda no sábado (4) 

A partir das 6h, a Rua José Miranda Machado, no sentido da Ilha do Boi, em frente ao Condomínio Vitória, será interditada para a montagem da estrutura de largada e chegada da prova.

O que muda no domingo (5)

Acesso à Ilha do Boi e à Curva da Jurema


Das 4h às 11h, o acesso à Ilha do Boi e à Curva da Jurema será feito exclusivamente pela Rua Marília Scarton, sob a Terceira Ponte, ao lado do Shopping Vitória.


A saída da região ocorrerá apenas pela Avenida José Miranda Machado, que dá acesso à Avenida Américo Buaiz.


A Rua Victor Civitá, atrás do Shopping Vitória, também será interditada durante o evento.


Cruzamento fechado


O acesso à Avenida Américo Buaiz, no sentido Praia de Camburi, será bloqueado para os motoristas que chegam a Vitória pela Terceira Ponte, na altura do Monumento do Imigrante.


Quem precisar seguir nesse sentido pela Rua Humberto Martins de Paula, onde fica o Ministério Público, deverá acessar a Rua Alaor de Queiroz Araújo, à esquerda antes do Supermercado São José.


Os condutores que seguem em direção à Assembleia Legislativa e ao Shopping Vitória deverão utilizar o mesmo desvio.


Shopping Vitória


Já em frente ao Shopping Vitória, a Avenida Américo Buaiz será totalmente bloqueada no sentido Centro x Jardim Camburi, até o Monumento do Imigrante. 


Os motoristas que trafegarem pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes nesse sentido deverão acessar a Rua Marília Scarton, sob a Terceira Ponte, para seguir pela Curva da Jurema e retornar à Avenida Américo Buaiz.

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