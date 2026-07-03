Triathlon dos Bombeiros altera trânsito em Vitória no fim de semana

O trânsito na Enseada do Suá, em Vitória, será alterado a partir das 6h deste sábado (4) por causa da realização do 28º Triathlon dos Bombeiros, marcado para domingo (5).
Segundo a Prefeitura de Vitória, além das mudanças em ruas e avenidas da região, a ciclofaixa montada aos domingos e feriados não funcionará. No domingo, das 4h às 11h, o trânsito também sofrerá alterações e apenas uma faixa por sentido ficará liberada para a circulação de veículos. Veja como fica:
O que muda no sábado (4)
A partir das 6h, a Rua José Miranda Machado, no sentido da Ilha do Boi, em frente ao Condomínio Vitória, será interditada para a montagem da estrutura de largada e chegada da prova.
O que muda no domingo (5)
Acesso à Ilha do Boi e à Curva da Jurema
Das 4h às 11h, o acesso à Ilha do Boi e à Curva da Jurema será feito exclusivamente pela Rua Marília Scarton, sob a Terceira Ponte, ao lado do Shopping Vitória.
A saída da região ocorrerá apenas pela Avenida José Miranda Machado, que dá acesso à Avenida Américo Buaiz.
A Rua Victor Civitá, atrás do Shopping Vitória, também será interditada durante o evento.
Cruzamento fechado
O acesso à Avenida Américo Buaiz, no sentido Praia de Camburi, será bloqueado para os motoristas que chegam a Vitória pela Terceira Ponte, na altura do Monumento do Imigrante.
Quem precisar seguir nesse sentido pela Rua Humberto Martins de Paula, onde fica o Ministério Público, deverá acessar a Rua Alaor de Queiroz Araújo, à esquerda antes do Supermercado São José.
Os condutores que seguem em direção à Assembleia Legislativa e ao Shopping Vitória deverão utilizar o mesmo desvio.
Shopping Vitória
Já em frente ao Shopping Vitória, a Avenida Américo Buaiz será totalmente bloqueada no sentido Centro x Jardim Camburi, até o Monumento do Imigrante.
Os motoristas que trafegarem pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes nesse sentido deverão acessar a Rua Marília Scarton, sob a Terceira Ponte, para seguir pela Curva da Jurema e retornar à Avenida Américo Buaiz.