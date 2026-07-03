Triathlon dos Bombeiros altera trânsito em Vitória no fim de semana

Acesso à Ilha do Boi e à Curva da Jurema





Das 4h às 11h, o acesso à Ilha do Boi e à Curva da Jurema será feito exclusivamente pela Rua Marília Scarton, sob a Terceira Ponte, ao lado do Shopping Vitória.





A saída da região ocorrerá apenas pela Avenida José Miranda Machado, que dá acesso à Avenida Américo Buaiz.





A Rua Victor Civitá, atrás do Shopping Vitória, também será interditada durante o evento.





Cruzamento fechado





O acesso à Avenida Américo Buaiz, no sentido Praia de Camburi, será bloqueado para os motoristas que chegam a Vitória pela Terceira Ponte, na altura do Monumento do Imigrante.





Quem precisar seguir nesse sentido pela Rua Humberto Martins de Paula, onde fica o Ministério Público, deverá acessar a Rua Alaor de Queiroz Araújo, à esquerda antes do Supermercado São José.





Os condutores que seguem em direção à Assembleia Legislativa e ao Shopping Vitória deverão utilizar o mesmo desvio.





Shopping Vitória





Já em frente ao Shopping Vitória, a Avenida Américo Buaiz será totalmente bloqueada no sentido Centro x Jardim Camburi, até o Monumento do Imigrante.





Os motoristas que trafegarem pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes nesse sentido deverão acessar a Rua Marília Scarton, sob a Terceira Ponte, para seguir pela Curva da Jurema e retornar à Avenida Américo Buaiz.