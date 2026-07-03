Com a queda das temperaturas, bebidas quentes ganham espaço na rotina por proporcionarem conforto e ajudarem a manter o corpo aquecido. Além de saborosos, alguns preparos feitos com ervas, frutas e especiarias oferecem compostos naturais que podem complementar uma alimentação equilibrada e contribuir para a saúde durante o inverno.
A seguir, veja 4 receitas de chás caseiros para fazer no inverno e melhorar a saúde!
1. Chá de maçã, canela e anis-estrelado
Ingredientes
- 500 ml de água
- 1/2 maçã cortada em cubos
- 1 canela em pau
- 2 anises-estrelados
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água, a maçã, a canela e os anises-estrelados. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Reduza para fogo baixo e cozinhe por cerca de 10 minutos. Desligue o fogo e deixe a bebida descansar por 3 a 5 minutos, com a panela tampada. Coe o chá, adoce com o mel e sirva em seguida.
2. Chá de cúrcuma, limão e mel
Ingredientes
- 500 ml de água
- 2 colheres de chá de cúrcuma em pó
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até começar a levantar fervura. Adicione a cúrcuma. Reduza para fogo baixo e deixe cozinhar por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo e aguarde 2 minutos para a infusão ficar mais intensa. Acrescente o suco de limão e misture bem. Espere a bebida amornar levemente e adicione o mel, mexendo até dissolver completamente. Sirva em seguida.
3. Chá de gengibre, hortelã e limão
Ingredientes
- 500 ml de água
- 4 rodelas finas de gengibre
- 10 folhas de hortelã
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até levantar fervura. Adicione o gengibre, reduza para fogo baixo e cozinhe por cerca de 8 minutos. Desligue o fogo, acrescente as folhas de hortelã, tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e misture o suco de limão. Sirva em seguida.
4. Chá de casca de laranja, cravo-da-índia e cardamomo
Ingredientes
- 500 ml de água
- Casca de 1 laranja
- 4 cravos-da-índia
- 3 sementes de cardamomo levemente amassadas
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água, a casca de laranja, os cravos-da-índia e o cardamomo. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Reduza para fogo baixo e cozinhe por cerca de 10 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.