Homem é atacado com tesoura em frente a supermercado na Serra

Um homem foi ferido com uma tesoura em frente a um supermercado, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na quinta-feira (2). Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que foi atacada após abordar três homens que ameaçavam clientes na porta do estabelecimento.





Após a agressão, os suspeitos fugiram. A vítima procurou por atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia.





A Polícia Civil informou que o fato foi registrado como lesão corporal pelo plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa.