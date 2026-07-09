Sicredi Serrana realiza feirão de veículos na Grande Vitória com condições especiais em julho

Para Pablo Del Ponte, assessor de Produtos e Serviços da Sicredi Serrana, um financiamento bem planejado pode ser o caminho para tirar o projeto do papel. "O carro deixou de ser só um bem de consumo e passou a representar praticidade, autonomia e, em muitos casos, uma ferramenta de geração de renda. Nosso objetivo é facilitar esse acesso, com condições especiais e atendimento próximo, para que cada associado encontre a solução mais adequada à sua realidade", afirma.





Um dos diferenciais da campanha é a flexibilidade. O associado pode financiar veículos adquiridos em concessionárias, revendas ou diretamente de outra pessoa física, independentemente da cidade em que o automóvel esteja.





"Muita gente acredita que o financiamento está restrito às grandes concessionárias, mas na Sicredi Serrana é possível financiar o veículo que faz sentido para o associado, seja um carro novo, seja um seminovo, seja um usado comprado de um familiar, amigo ou vendedor particular. Isso amplia as possibilidades e dá mais liberdade na hora de decidir", destaca Del Ponte.





Além das condições especiais durante o mês de julho, a cooperativa também aposta na agilidade do processo. As simulações podem ser feitas pelo aplicativo Sicredi ou diretamente com o gerente, permitindo que o associado compare prazos, valor de parcela e entrada, e organize o planejamento financeiro antes de fechar negócio.





O público do agronegócio tem um atrativo a mais: a possibilidade de financiamento com IOF zero, conforme enquadramento, o que torna o Feirão ainda mais vantajoso para o produtor rural, que costuma depender de veículos no dia a dia da produção.



