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Sicredi Serrana realiza feirão de veículos na Grande Vitória com condições especiais em julho

Durante todo o mês, a cooperativa oferece financiamento facilitado para veículos novos, seminovos e usados, com simulação rápida pelo aplicativo Sicredi ou com o gerente

Publicado em 09 de Julho de 2026 às 14:18

Sicredi

Sicredi

Publicado em 

09 jul 2026 às 14:18
Feirão é oportunidade para quem deseja comprar um carro com condições especiais Divulgação

Comprar um carro é, para muita gente, mais do que uma escolha de consumo: é ganhar autonomia, organizar a rotina da família ou adquirir uma ferramenta de trabalho. Pensando em quem tem esse projeto, a Sicredi Serrana promove ao longo de todo o mês de julho, nas agências da Grande Vitória, o Feirão de Veículos Sicredi, com condições especiais de financiamento, simulações rápidas e atendimento consultivo para quem quer adquirir ou trocar de automóvel.


O momento favorece quem está decidindo. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgados em junho mostram um mercado aquecido: nos primeiros cinco meses de 2026, foram vendidos 2.226.984 veículos novos no país, 15,3% acima do mesmo período de 2025 e a segunda maior marca para o intervalo desde 2011.

Financiamento planejado 

Para Pablo Del Ponte, assessor de Produtos e Serviços da Sicredi Serrana, um financiamento bem planejado pode ser o caminho para tirar o projeto do papel. "O carro deixou de ser só um bem de consumo e passou a representar praticidade, autonomia e, em muitos casos, uma ferramenta de geração de renda. Nosso objetivo é facilitar esse acesso, com condições especiais e atendimento próximo, para que cada associado encontre a solução mais adequada à sua realidade", afirma.


Um dos diferenciais da campanha é a flexibilidade. O associado pode financiar veículos adquiridos em concessionárias, revendas ou diretamente de outra pessoa física, independentemente da cidade em que o automóvel esteja. 


"Muita gente acredita que o financiamento está restrito às grandes concessionárias, mas na Sicredi Serrana é possível financiar o veículo que faz sentido para o associado, seja um carro novo, seja um seminovo, seja um usado comprado de um familiar, amigo ou vendedor particular. Isso amplia as possibilidades e dá mais liberdade na hora de decidir", destaca Del Ponte.


Além das condições especiais durante o mês de julho, a cooperativa também aposta na agilidade do processo. As simulações podem ser feitas pelo aplicativo Sicredi ou diretamente com o gerente, permitindo que o associado compare prazos, valor de parcela e entrada, e organize o planejamento financeiro antes de fechar negócio.


O público do agronegócio tem um atrativo a mais: a possibilidade de financiamento com IOF zero, conforme enquadramento, o que torna o Feirão ainda mais vantajoso para o produtor rural, que costuma depender de veículos no dia a dia da produção.


Sicredi Serrana - conteúdo de marca
Agência do Sicredi Serrana em Vila Velha Divulgação

Orientação para decisão mais segura

 O mês de julho também é uma boa janela para quem pensa em trocar de veículo. "Muito associado aproveita essa época para avaliar a troca por um modelo mais novo, mais econômico ou que atenda melhor à família. Com planejamento e orientação, a decisão fica mais segura e acessível", observa Del Ponte.


Por ser uma cooperativa de crédito, o Sicredi tem nos próprios associados os donos do negócio. Na prática, isso significa decisões tomadas mais perto de quem contrata e um relacionamento que não se encerra na assinatura. O gerente acompanha o associado antes, durante e depois da compra.


O Feirão de Veículos Sicredi Serrana acontece durante todo o mês de julho, em todas as agências da Sicredi Serrana da Grande Vitória, reafirmando o jeito cooperativo de estar perto do associado na hora de decidir.


Para participar, o associado pode procurar a agência mais próxima ou iniciar a simulação pelo aplicativo Sicredi. Quem ainda não faz parte da cooperativa também pode buscar uma agência para conhecer as condições do Feirão.


Feirão de Veículos Sicredi

    • Data: 1º a 31 de julho de 2026

    • Horário: funcionamento das agências, das 10h às 16h

    • Locais: agências Sicredi Serrana em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana

    • Para mais informações, acesse: www.sicrediserrana.com.br 

   

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