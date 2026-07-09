Dilsinho elogia capixabas antes de show no ES: "Público canta do início ao fim"

Com o mercado musical cada vez mais influenciado pelas redes sociais e pelas plataformas de streaming, Dilsinho reconhece que é preciso acompanhar as mudanças, mas sem abrir mão da autenticidade.





"O mercado dita um ritmo muito veloz. Eu busco acompanhar a tecnologia e as plataformas porque elas nos aproximam do público, mas eu não deixo que o algoritmo guie a minha música", disse.





Para ele, a reinvenção só faz sentido quando acontece de forma natural. "Se você perde a essência para caber em tendências, o público percebe". O cantor também confirmou que já prepara novos projetos, embora ainda mantenha os detalhes em segredo.





"Artista nenhum para, né? Estamos sempre preparando algo novo. Tem muita coisa boa vindo por aí, muitos projetos e parcerias. Daqui a pouco a gente começa a soltar os spoilers".