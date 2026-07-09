Dilsinho elogia capixabas antes de show no ES: "Público canta do início ao fim"

Dilsinho Cantor
A apresentação faz parte da programação do Botecão, que neste ano passa a reunir música e gastronomia na Praça do Papa. Para Dilsinho, a proposta combina perfeitamente com o espírito de confraternização que o pagode representa.
"Unir música e gastronomia em um evento só deixa tudo ainda melhor, com clima de festa em casa. Estou ansioso para esse reencontro", afirmou.
Autenticidade acima das tendências
Com o mercado musical cada vez mais influenciado pelas redes sociais e pelas plataformas de streaming, Dilsinho reconhece que é preciso acompanhar as mudanças, mas sem abrir mão da autenticidade.
"O mercado dita um ritmo muito veloz. Eu busco acompanhar a tecnologia e as plataformas porque elas nos aproximam do público, mas eu não deixo que o algoritmo guie a minha música", disse.
Para ele, a reinvenção só faz sentido quando acontece de forma natural. "Se você perde a essência para caber em tendências, o público percebe". O cantor também confirmou que já prepara novos projetos, embora ainda mantenha os detalhes em segredo.
"Artista nenhum para, né? Estamos sempre preparando algo novo. Tem muita coisa boa vindo por aí, muitos projetos e parcerias. Daqui a pouco a gente começa a soltar os spoilers".
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"O pagode está mais vivo do que nunca"
Nos últimos anos, o pagode voltou a ocupar espaço de destaque nas plataformas de streaming, nos festivais e nas redes sociais. Para Dilsinho, o sucesso da nova geração fortalece ainda mais o gênero.
"Eu fico muito feliz de ver o pagode nesse topo. O nosso gênero é cíclico, mas nunca perde a força porque fala a língua do povo".
Na avaliação do cantor, a diversidade de estilos e a chegada de novos artistas ajudam a manter o ritmo em constante renovação, sem que isso represente competição entre os músicos.
"Essa mistura de estilos e a chegada de novos talentos mostram que o pagode está mais vivo do que nunca. Meu papel é continuar sendo uma ponte, respeitando quem veio antes de mim, mas também abrindo portas para quem está chegando. A gente não concorre, a gente se soma".
Botecão terá entrada solidária
Depois de mudanças na programação, o Botecão será realizado nos dias 10 e 11 de julho, na Praça do Papa, em Vitória. A entrada é gratuita, mediante retirada antecipada do ingresso pela plataforma Meu Bilhete e doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições sociais.
Na sexta-feira (10), além de Dilsinho, também se apresentam Sol Pessoa e SambAdm. Já no sábado (11), a programação reúne Suelem Nascimento, Bom Gosto, que comemora 20 anos de carreira, e Arlindinho, com o espetáculo O Show Tem Que Continuar, em homenagem ao pai, Arlindo Cruz.