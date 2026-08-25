Viral nas redes, campeão em campo: jovem tupiniquim conquista primeiro título oficial

Mas, antes de vestir a camisa do Porto Vitória e chamar a atenção pelo futebol e pela representatividade, Bryan já acompanhava de perto outro jogador: o próprio pai, Maik. Desde pequeno, ele ia aos jogos da comunidade para assistir ao pai atuar e, quando não podia acompanhá-lo, ficava em casa, inconformado, batendo bola e sonhando com o momento em que também poderia entrar em campo.





"Eu jogava lá na comunidade, nossa aldeia sempre teve competição entre os povos. Aí ele ia lá no alambrado assistir o pai dele jogar e fazer os gols. Quando ele começou a jogar, a gente viu que ele queria levar também o grafismo para o campo. No início, a gente ficava meio balançado, porque existe muito preconceito. Mas percebemos que muitas pessoas olhavam para ele com curiosidade e perguntavam o que significava, de onde aquilo vinha. Então, deixamos que ele mesmo pudesse contar a sua história", relatou Maik.