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Quase lá

BYD emplaca 24,4 mil carros e encosta na Chevrolet em agosto

Montadora chinesa fica a pouco mais de 50 mil veículos da terceira posição de maior do mercado e já acumula mais de 146 mil unidades licenciadas em 2026

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 17:03

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

02 set 2026 às 17:03
BYD Dolphin Mini
O BYD Dolphin Mini está entre os dez veículos mais vendidos do país BYD/Divulgação

A BYD alcançou um novo recorde próprio de vendas no Brasil em agosto de 2026, com 24.467 veículos emplacados e 7,78% de participação no mercado de automóveis e comerciais leves. Os resultados são do ranking mensal divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).


Com isso, a marca encostou ainda mais na Chevrolet, atual terceira colocada no ranking geral das montadoras no país, com 10,46% de participação de mercado. São 50.495 carros de diferença entre ambas quando somados automóveis e comerciais leves. No acumulado do ano, a fabricante chinesa já conta com 146.930 unidades licenciadas, superando o volume total registrado em todo o ano de 2025.


A marca encerrou 2022 na 31ª posição (0,1% de share), subiu para a 15ª em 2023 (2,4%), ingressou no grupo das dez primeiras em fevereiro de 2024 (2,9%) e fechou 2025 em 8º lugar (4,43%). 


Nos primeiros meses de 2026, a BYD assumiu o 5º lugar em janeiro e a 4ª colocação em maio (8,22%). No ano, a empresa acumula crescimento de 118,69%, contra uma média de 19,78% do setor automotivo nacional.


No varejo, que são as vendas direto para CPF, ou seja, direto para o consumidor, a fabricante completou cinco meses consecutivos na liderança, com 12,85% de participação em agosto. As vendas para pessoas físicas impulsionaram os modelos Dolphin (5.964 unidades) e Dolphin Mini (5.820 unidades) aos dois primeiros lugares de vendas no varejo.

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Liderança do King

Entre os sedãs médios, o BYD King registrou 1.433 emplacamentos em agosto, alcançando 42,6% de participação na categoria e assumindo a liderança do segmento no mês. No entanto, no acumulado de 2026, ainda é o Toyota Corolla que permanece na dianteira, com 15.550 unidades e 50,45% de participação do segmento, enquanto o King tem 11.233 unidades emplacadas até agosto, com 36,47% de participação.


Na categoria de SUVs médios (C-SUVs), a linha Song obteve 6,724 unidades licenciadas no mês, somando 45.075 emplacamentos no acumulado de 2026, o que garante 18% de share na categoria. 


Entre os veículos 100% elétricos, a marca manteve a liderança do setor, sendo responsável por 59,5% das vendas da categoria em agosto.


No ranking geral de modelos considerando todos os canais de vendas em agosto, a marca emplacou três veículos entre os dez mais vendidos do país: Dolphin Mini em 4º lugar (8.299 unidades no total), Dolphin em 8º (6.740) e Song em 9º (6.724). No segmento específico de veículos 100% elétricos (BEVs), a empresa respondeu por 59,5% das vendas totais do mercado nacional no mês.


A expansão operacional da marca inclui a produção local no complexo industrial de Camaçari (BA) e o objetivo corporativo de buscar a liderança geral do mercado brasileiro até 2030.

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