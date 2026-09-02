BYD emplaca 24,4 mil carros e encosta na Chevrolet em agosto

A BYD alcançou um novo recorde próprio de vendas no Brasil em agosto de 2026, com 24.467 veículos emplacados e 7,78% de participação no mercado de automóveis e comerciais leves. Os resultados são do ranking mensal divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).





Com isso, a marca encostou ainda mais na Chevrolet, atual terceira colocada no ranking geral das montadoras no país, com 10,46% de participação de mercado. São 50.495 carros de diferença entre ambas quando somados automóveis e comerciais leves. No acumulado do ano, a fabricante chinesa já conta com 146.930 unidades licenciadas, superando o volume total registrado em todo o ano de 2025.





A marca encerrou 2022 na 31ª posição (0,1% de share), subiu para a 15ª em 2023 (2,4%), ingressou no grupo das dez primeiras em fevereiro de 2024 (2,9%) e fechou 2025 em 8º lugar (4,43%).





Nos primeiros meses de 2026, a BYD assumiu o 5º lugar em janeiro e a 4ª colocação em maio (8,22%). No ano, a empresa acumula crescimento de 118,69%, contra uma média de 19,78% do setor automotivo nacional.





No varejo, que são as vendas direto para CPF, ou seja, direto para o consumidor, a fabricante completou cinco meses consecutivos na liderança, com 12,85% de participação em agosto. As vendas para pessoas físicas impulsionaram os modelos Dolphin (5.964 unidades) e Dolphin Mini (5.820 unidades) aos dois primeiros lugares de vendas no varejo.