BYD Dolphin G híbrido plug-in chega ao Brasil até o final de 2026

A BYD apresentou globalmente o Dolphin G, versão híbrida plug-in do hatch que, até então, só estava disponível com motorização 100% elétrica. O modelo, apresentado no Festival Goodwood, na Inglaterra, usa o sistema Super Híbrido DM (Dual Mode), oferecendo autonomia de até 1.040 quilômetros, segundo a marca.





O lançamento da novidade no mercado brasileiro está previsto para o final deste ano, com produção nacional e motor flex. No Reino Unido, o hatch chega com preços a partir de 23.990 libras, o que equivale a R$ 164.562,04 em conversão direta. No Brasil, a expectativa é que ele seja posicionado abaixo do recém-lançado Atto 2, que parte de R$ 166.660 – ou seja, podemos esperar um preço relativamente menor do que o praticado na Europa.





Na Europa, o modelo combina um motor 1.5 a gasolina a um elétrico dianteiro de 163 cv de potência, conjunto que entrega uma potência combinada de até 212 cv, além de aceleração de 0 a 100 km/h em 8,3 segundos. As baterias Blade LFP podem ser de 7,42 kWh ou 18,3 kWh conforme a versão, permitindo uma autonomia elétrica de cerca de 40 km ou 105 km, respectivamente.





O Dolphin G conta com uma central multimídia de 12,8”, integração com Google, câmera 360º, head-up display, chave NFC, bancos com aquecimento e função vehicle-to-load (V2L), que permite carregar equipamentos externos com a bateria do carro. Entre os assistentes de condução da novidade, estão alerta de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo, sistema de manutenção em faixa, entre outros.





O hatch tem 4,16 m de comprimento, 1,82 m de largura, 2,61 m de entre-eixos, 1,57 m de altura e porta-malas com capacidade de até 425 litros.





*Com informações da BYD.