Dembélé cai com a França e amplia 'maldição' da Bola de Ouro na Copa

A "maldição" da Bola de Ouro na Copa do Mundo fez mais uma vítima: Ousmane Dembélé, da França. nesta terça-feira (14), a seleção francesa foi eliminada pela Espanha na semifinal da competição após a derrota por 2 a 0.





Nunca um vencedor da Bola de Ouro conquistou a Copa do Mundo logo após receber o reconhecimento. O francês foi eleito o melhor jogador do mundo na última temporada pela revista France Football, mas não conseguiu guiar sua seleção rumo à terceira taça do Mundial.





Dembélé tem cinco gols marcados nesta Copa do Mundo. A atuação de maior destaque foi na goleada por 4 a 1 sobre a Noruega, na fase de grupos, quando marcou três vezes. O atacante ainda vai disputar o jogo valendo o terceiro lugar no próximo sábado.





O francês caiu na semifinal assim como o português Eusébio e o compatriota Michel Platini. Eles foram os vencedores das Bolas de Ouro de 1965 e 1985, respectivamente, mas pararam nas semis das Copas de 1966 e 1986.





Messi poderia ter quebrado essa marca em 2022, mas uma decisão da Fifa atrapalhou. Ele venceu a Bola de Ouro de 2021, mas a Copa do Mundo do ano seguinte só foi realizada em dezembro, no Qatar, por causa do clima. Neste intervalo de tempo, a France Football realizou a cerimônia do prêmio em outubro, que foi vencido pelo francês Karim Benzema. Logo, ele era o "melhor do mundo em vigor" quando o Mundial foi disputado.





Outros nomes bateram na trave. Gianni Rivera (Itália-1970); Johan Cruyff (Holanda-1974), Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha Ocidental-1982), Roberto Baggio (Itália-1994) e Ronaldo (Brasil-1998) foram vice da Copa no ano seguinte à conquista da Bola de Ouro.