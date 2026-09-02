Toyota lança RAV4 híbrido plug-in 2026 de 329 cv por R$ 399.990

A nova geração do RAV4 da Toyota chega querendo reafirmar o nome da marca no segmento de eletrificados. O modelo foi lançado em versão única pela montadora, sendo o mais potente da marca até agora no país, com 329 cv (a versão anterior tinha 306 cv) e quer enfrentar de igual para igual o Atto 8, SUV plug-in de sete lugares com 488 cv de potência combinada, lançado recentemente pela BYD. O preço, inclusive, é o mesmo praticado pelo chinesa: R$ 399.990.





O RAV4 chega em uma única versão, a XSE, e combina o motor a combustão 2.5L Dual VVT-i a três motores elétricos — sendo dois no eixo dianteiro e um no traseiro —, gerando uma potência combinada de 329 cv. O conjunto mecânico traz tração integral AWD sem vínculo mecânico entre os eixos e acelera de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos, com velocidade máxima limitada a 180 km/h.





A bateria de íons de lítio tem capacidade de 22,7 kWh, permitindo uma autonomia no modo 100% elétrico (EV) de até 61 km, segundo o padrão Inmetro. A estrutura de recarga aceita até 11 kW em corrente alternada (AC) via conector Tipo 2 e até 50 kW em estações rápidas de corrente contínua (DC) com padrão CCS2. O motorista pode alternar entre os modos de condução Normal, ECO, EV e Sport, além das opções do seletor Multi-Terreno (Trail, Snow e Normal).