Toyota lança RAV4 híbrido plug-in 2026 de 329 cv por R$ 399.990

A nova geração do RAV4 da Toyota chega querendo reafirmar o nome da marca no segmento de eletrificados. O modelo foi lançado em versão única pela montadora, sendo o mais potente da marca até agora no país, com 329 cv (a versão anterior tinha 306 cv) e quer enfrentar de igual para igual o Atto 8, SUV plug-in de sete lugares com 488 cv de potência combinada, lançado recentemente pela BYD. O preço, inclusive, é o mesmo praticado pelo chinesa: R$ 399.990.
O RAV4 chega em uma única versão, a XSE, e combina o motor a combustão 2.5L Dual VVT-i a três motores elétricos — sendo dois no eixo dianteiro e um no traseiro —, gerando uma potência combinada de 329 cv. O conjunto mecânico traz tração integral AWD sem vínculo mecânico entre os eixos e acelera de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos, com velocidade máxima limitada a 180 km/h.
A bateria de íons de lítio tem capacidade de 22,7 kWh, permitindo uma autonomia no modo 100% elétrico (EV) de até 61 km, segundo o padrão Inmetro. A estrutura de recarga aceita até 11 kW em corrente alternada (AC) via conector Tipo 2 e até 50 kW em estações rápidas de corrente contínua (DC) com padrão CCS2. O motorista pode alternar entre os modos de condução Normal, ECO, EV e Sport, além das opções do seletor Multi-Terreno (Trail, Snow e Normal).
Visualmente, o SUV adota a linguagem de design “Hammerhead” na dianteira, com capô elevado e para-lamas angulares. A carroceria vem sempre com pintura dual tone, oferecida nas cores Cinza Titan, Azul Topázio, Imperial Aureum ou Branco Lunar, todas combinadas ao teto em preto. Rodas de liga leve de 20 polegadas com acabamento escuro, spoiler traseiro e antena tipo shark fin complementam o conjunto externo.
Na cabine, o painel de instrumentos é digital com tela de 12,3 polegadas, acompanhado por um Head-Up Display colorido e pela nova central multimídia de 12,9 polegadas com integração a Apple CarPlay e Android Auto, conectada ao sistema de som JBL.
Os bancos dianteiros contam com aquecimento e ventilação, com ajustes elétricos e memória para o motorista. O porta-malas tem capacidade para 421 litros e abertura elétrica por sensor de movimento (Kick Sensor).
No pacote de segurança, o RAV4 XSE estreia o Toyota Safety Sense 4.0, que inclui controle de cruzeiro adaptativo em toda a faixa de velocidade, frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, assistente de centralização em faixa, farol alto adaptativo e assistente de saída segura.
O veículo oferece garantia de fábrica de 5 anos, cobertura de 8 anos para o sistema híbrido e elegibilidade ao programa Toyota 10. O modelo já está disponível na rede de concessionárias e nos serviços de assinatura da Kinto.
Toyota RAV4 XSE Plug-in Hybrid 2026
Motor a combustão: 2.5L Dual VVT-i 16V DOHC, 189 cv e 24,2 kgfm de torque
Motores elétricos: 3 motores (206 cv no eixo dianteiro e 55 cv no eixo traseiro)
Potência combinada: 329 cv
Desempenho: 0 a 100 km/h em 5,7 s; velocidade máxima de 180 km/h
Tração: Integral AWD
Bateria: Íons de lítio com 22,7 kWh de capacidade
Autonomia elétrica (Inmetro): 61 km
Capacidade de recarga: Até 11 kW (AC - Tipo 2) e até 50 kW (DC - CCS2)
Porta-malas: 421 litros
Preço: R$ 399.990
Nota da edição
02/09/2026
Conteúdo desenvolvido por Inteligência Artificial com base no material divulgado pela Toyota e revisado pela equipe de jornalistas da editoria Motor.