GWM Haval H6 chega à linha 2027 como o primeiro híbrido plug-in flex fabricado no Brasil

A GWM lançou a linha 2027 do Haval H6, que chega como o primeiro híbrido plug-in flex com produção nacional, em Iracemápolis (SP). Com cinco versões, incluindo o retorno da HEV One, o SUV já está à venda por preços que variam de R$ 199.900 a R$ 326 mil. Todas as configurações passam a aceitar etanol e gasolina, com calibração desenvolvida por engenheiros brasileiros para o combustível do país.
As versões HEV One e HEV2 são autocarregáveis e combinam um motor 1.5 turbo flex a um motor elétrico alimentado por uma bateria de 1,53 kWh, entregando 248 cv de potência e 54,5 kgfm de torque. No PHEV19, que é um híbrido plug-in, o conjunto une um motor elétrico dianteiro com bateria de 19 kWh e o mesmo motor 1.5 turbo flex a combustão, mas entrega 326 cv e 54,5 kgfm. Nas três versões, a transmissão é a DHT de duas marchas.
Já as versões PHEV35 e GT combinam o motor 1.5 turbo a dois motores elétricos, alimentados por uma bateria de 35 kWh, conjunto que entrega 393 cv e 65,4 kgfm. O conjunto vem acoplado à transmissão DHT de quatro marchas.
Para receber a nova motorização flex, o conjunto mecânico do Haval H6 recebeu melhorias técnicas. Entre elas, estão novas bombas de combustível de baixa e alta pressão compatíveis com etanol hidratado, bicos injetores com geometria específica para as características de atomização do combustível, além de velas de ignição desenvolvidas para as condições de combustão do etanol em Ciclo Miller.
Componentes internos do motor também foram revisados, incluindo sedes de válvulas, juntas, vedações e demais peças em contato com o combustível, que receberam materiais compatíveis com o uso prolongado de etanol. Tratamentos especiais de superfície foram aplicados em componentes internos para garantir durabilidade mesmo com utilização de E100. Outro diferencial é a adoção de um sensor de etanol integrado ao sistema de gerenciamento eletrônico.
Além disso, o Haval H6 Flex também recebeu a nova linha de transmissões DHT (Dedicated Hybrid Transmission).
Tecnologia
A lista de equipamentos de série da versão de entrada HEV One traz rodas de 18”, sistema de condução semi autônoma (ADAS) Nível 2+, Head Up Display, comandos de voz inteligente, bancos dianteiros ventilados com ajuste elétrico, sistemas de segurança ativa, câmera 540° e carregamento sem fio de 50W. Já a HEV2 agrega itens como teto solar panorâmico elétrico e porta-malas com abertura hands-free.
A configuração PHEV19 acrescenta a essa lista rodas de 19 polegadas diamantadas, função V2L (gerador de energia) e sistema de som de 9 alto-falantes com subwoofer e amplificador. Nas versões topo de linha PHEV35 e GT, há ainda tração integral variável, mais recursos de assistência ao motorista, câmera de reconhecimento facial com ajuste de perfil de motoristas, banco elétrico com memória e sete modos de condução.
Em todas as versões, o Haval H6 vem ainda com uma central multimídia de 14,6”, conexão sem fio com Apple CarPlay e Android Auto e um quadro de instrumentos digital de 10,25”. O modelo traz o sistema operacional Coffee OS 3, desenvolvido pela GWM, que permite personalização de menus de acesso e teve sua interface repaginada.
Design
O design se manteve o mesmo da linha apresentada no ano passado, com nova grade frontal inspirada no conceito Estética Galática, formada por 87 blocos de maior amplitude e integrada à nova assinatura luminosa. Na traseira, o modelo também preserva as lanternas integradas.
Na cabine, o Haval H6 também conta com as melhorias apresentadas em 2025, que incluem volante redesenhado, comandos físicos simplificados e console central reformulado, com melhor distribuição dos comandos e carregador por indução de 50 W.
As versões HEV ONE, HEV2 e PHEV19 têm acabamento interno de couro ecológico na cor preta. A PHEV35 pode receber ainda acabamento que combina tons de marfim e preto, enquanto a GT recebe interior escurecido com detalhes de camurça e elementos exclusivos na cor vermelha.
Autonomia e desempenho
Com a nova motorização, os dados de desempenho e autonomia do Haval H6 também mudaram. Agora, a versão PHEV19 passa a entregar até 77 km de autonomia no modo elétrico, segundo o PBEV do Inmetro, contra os 73 km da linha anterior. Já as versões PHEV35 e GT alcançam até 126 km pelo PBEV (antes era 119 km).
O consumo de combustível das versões HEV ONE e HEV2 é de 15,8 km/l em uso urbano com gasolina, contra 14,7 km/l da versão anterior. A PHEV19 passa a entregar 37,7 km/l na gasolina (35,0 km/l anteriormente), enquanto o PHEV35 alcança 30,7 km/l (29,3 km/l antes) em ciclo urbano.
Já a aceleração de 0 a 100 km/h é de 7,6 segundos nas versões HEV One e HEV2, 7,4 segundos na PHEV19, 4,8 segundos na PHEV35 e 4,7 segundos na GT.
Preços
A linha 2027 do Haval H6 Flex está disponível em todas as concessionárias da marca, no site oficial da marca e no seu e-commerce a partir desta terça, 9 de junho. Os preços são de R$ 199.900 para a HEV ONE, R$ 225.000 para a HEV2, R$ 250.000 para a PHEV19, R$ 290.000 para a PHEV35 e R$ 326.000 para a GT.
*Com informações da GWM.