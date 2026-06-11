GWM Haval H6 chega à linha 2027 como o primeiro híbrido plug-in flex fabricado no Brasil

A GWM lançou a linha 2027 do Haval H6, que chega como o primeiro híbrido plug-in flex com produção nacional, em Iracemápolis (SP). Com cinco versões, incluindo o retorno da HEV One, o SUV já está à venda por preços que variam de R$ 199.900 a R$ 326 mil. Todas as configurações passam a aceitar etanol e gasolina, com calibração desenvolvida por engenheiros brasileiros para o combustível do país.





As versões HEV One e HEV2 são autocarregáveis e combinam um motor 1.5 turbo flex a um motor elétrico alimentado por uma bateria de 1,53 kWh, entregando 248 cv de potência e 54,5 kgfm de torque. No PHEV19, que é um híbrido plug-in, o conjunto une um motor elétrico dianteiro com bateria de 19 kWh e o mesmo motor 1.5 turbo flex a combustão, mas entrega 326 cv e 54,5 kgfm. Nas três versões, a transmissão é a DHT de duas marchas.





Já as versões PHEV35 e GT combinam o motor 1.5 turbo a dois motores elétricos, alimentados por uma bateria de 35 kWh, conjunto que entrega 393 cv e 65,4 kgfm. O conjunto vem acoplado à transmissão DHT de quatro marchas.





Para receber a nova motorização flex, o conjunto mecânico do Haval H6 recebeu melhorias técnicas. Entre elas, estão novas bombas de combustível de baixa e alta pressão compatíveis com etanol hidratado, bicos injetores com geometria específica para as características de atomização do combustível, além de velas de ignição desenvolvidas para as condições de combustão do etanol em Ciclo Miller.





Componentes internos do motor também foram revisados, incluindo sedes de válvulas, juntas, vedações e demais peças em contato com o combustível, que receberam materiais compatíveis com o uso prolongado de etanol. Tratamentos especiais de superfície foram aplicados em componentes internos para garantir durabilidade mesmo com utilização de E100. Outro diferencial é a adoção de um sensor de etanol integrado ao sistema de gerenciamento eletrônico.





Além disso, o Haval H6 Flex também recebeu a nova linha de transmissões DHT (Dedicated Hybrid Transmission).