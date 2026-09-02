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Tráfico de drogas

Operação prende dois suspeitos de tráfico e cumpre 7 mandados no Caparaó

Um dos presos, apontado como um dos traficantes mais antigos da região, foi localizado em Mutum, em Minas Gerais

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 15:16

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

02 set 2026 às 15:16
Operação prende dois traficantes e cumpre 7 mandados de buscas no Caparaó do ES e MG
Ação resultou na prisão de Izaias Ferreira dos Santos, homem apontado como um dos traficantes mais antigos da região Divulgação | PM

Dois suspeitos foram presos e sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a segunda fase da Operação Varredura, em Ibitirama, no Sul do Espírito Santo. A ação foi deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (2) e resultou na prisão de um homem apontado como um dos traficantes mais antigos da região, identificado como Izaias Ferreira dos Santos, de 47 anos.


Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia de Ibitirama, William Cabral, Izaias já havia conseguido fugir durante outras duas ações policiais. “Ele tentou fugir novamente, mas, como a gente já sabia que ele tinha esse perfil, fizemos todo um planejamento. Ontem, minha equipe foi para Minas Gerais fazer o reconhecimento, verificar as possíveis rotas de fuga”, detalhou.


Izaias foi localizado no município de Mutum, em Minas Gerais. De acordo com o delegado, o suspeito era ativo nas redes sociais, e a equipe conseguiu descobrir o endereço onde ele estava por meio do monitoramento das atividades digitais.


Alguns dos mandados de busca e apreensão ainda estão sendo cumpridos, segundo o titular da Delegacia de Ibitirama. Em um dos endereços, os policiais encontraram maconha e embalagens que seriam utilizadas no comércio de entorpecentes. Outro suspeito foi preso e autuado em flagrante por tráfico de drogas.


A primeira fase da Operação Varredura foi deflagrada em maio de 2025, em Iúna e Ibitirama. Na ocasião, foram apreendidos celulares, um veículo, maconha, 40 munições e sete armas de fogo — uma submetralhadora, uma espingarda de fabricação artesanal, uma pistola e quatro revólveres.

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