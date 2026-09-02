Operação prende dois suspeitos de tráfico e cumpre 7 mandados no Caparaó

Dois suspeitos foram presos e sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a segunda fase da Operação Varredura, em Ibitirama, no Sul do Espírito Santo. A ação foi deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (2) e resultou na prisão de um homem apontado como um dos traficantes mais antigos da região, identificado como Izaias Ferreira dos Santos, de 47 anos.





Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia de Ibitirama, William Cabral, Izaias já havia conseguido fugir durante outras duas ações policiais. “Ele tentou fugir novamente, mas, como a gente já sabia que ele tinha esse perfil, fizemos todo um planejamento. Ontem, minha equipe foi para Minas Gerais fazer o reconhecimento, verificar as possíveis rotas de fuga”, detalhou.





Izaias foi localizado no município de Mutum, em Minas Gerais. De acordo com o delegado, o suspeito era ativo nas redes sociais, e a equipe conseguiu descobrir o endereço onde ele estava por meio do monitoramento das atividades digitais.





Alguns dos mandados de busca e apreensão ainda estão sendo cumpridos, segundo o titular da Delegacia de Ibitirama. Em um dos endereços, os policiais encontraram maconha e embalagens que seriam utilizadas no comércio de entorpecentes. Outro suspeito foi preso e autuado em flagrante por tráfico de drogas.





A primeira fase da Operação Varredura foi deflagrada em maio de 2025, em Iúna e Ibitirama. Na ocasião, foram apreendidos celulares, um veículo, maconha, 40 munições e sete armas de fogo — uma submetralhadora, uma espingarda de fabricação artesanal, uma pistola e quatro revólveres.