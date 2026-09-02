Caso Master: as reações de candidatos do ES a diálogos entre Moraes e Vorcaro

Correligionário de Helder, o senador Fabiano Contarato (PT), candidato à reeleição, também repercutiu o relatório da PF. "As revelações envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, Daniel Vorcaro e o Banco Master são gravíssimas e precisam ser apuradas com independência, rigor e absoluta transparência”, publicou o parlamentar no X.





Na mesma publicação, feita na tarde desta quarta-feira (2), Contarato afirma que seu posicionamento está relacionado ao fato de, como senador da República, ter “o dever constitucional de tratar o caso com responsabilidade e imparcialidade”.





Também candidato ao Senado, o ex-governador Renato Casagrande (PSB) se manifestou sobre o caso na noite de terça-feira (1º), em uma publicação no Instagram. O socialista classificou como “graves” as revelações do relatório da PF e afirmou que “nenhuma autoridade está acima da lei”.





“Enquanto o país espera esclarecimentos públicos sobre esses fatos, nossa posição é clara: somos contra qualquer abuso de poder, tráfico de influência ou uso do cargo público em benefício próprio”, escreveu Casagrande.





Declaradamente crítico à atuação de Alexandre de Moraes no STF, principalmente em razão de decisões do ministro que considera desfavoráveis a ele, o senador Marcos Do Val (Avante), que busca a reeleição, também se manifestou sobre o relatório. Em publicação no X, escreveu: "A verdade veio à tona nas últimas horas e o Brasil está descobrindo quem é Alexandre de Moraes."





Além da publicação, o parlamentar fez uma transmissão ao vivo em seu perfil no Instagram na terça-feira (1º), repercutindo as primeiras informações divulgadas sobre o caso.





Quem também adotou o discurso de que a verdade sobre Alexandre de Moraes estaria vindo à tona com a divulgação dos documentos da PF foi o deputado federal Evair de Melo (Republicanos), candidato ao Senado. “A verdade pode até demorar, mas chega. E hoje surgem novos indícios que devem ser rigorosamente investigados”, disse, em publicação no X.





A publicitária Maguinha Malta (PL), candidata ao Senado e filha do senador Magno Malta (PL), também se manifestou sobre as revelações que colocam Moraes no centro das discussões envolvendo Daniel Vorcaro e o Banco Master.





“Mais um capítulo dessa história tenebrosa que o Brasil tem vivido. Dias difíceis, dias tenebrosos, em que nós temos visto um lamaçal de corrupção de meia dúzia de homens e mulheres que acham que são donos do Brasil e podem fazer o que quiserem. (...) Ministro Alexandre de Moraes precisará ser retirado urgentemente do STF”, comentou Maguinha, em vídeo no Instagram.

Disputando vaga de senador pelo Democracia Cristã (DC), o deputado estadual Callegari, por sua vez, se manifestou por meio de publicação em que pede que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), paute processo visando à cassação de Moraes no STF.





Até a publicação desta reportagem, outros candidatos ao governo do Estado e ao Senado não haviam se manifestado publicamente sobre o assunto.