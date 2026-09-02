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Eleições 2026

Caso Master: as reações de candidatos do ES a diálogos entre Moraes e Vorcaro

Maioria dos postulantes ao governo e ao Senado defende apuração rigorosa dos fatos

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 16:15

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

02 set 2026 às 16:15
Ministro do STF passou ter imagem diretamente vinculada ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, após divulgação de relatórios da PF
Moraes passou a ter imagem diretamente vinculada a ex-banqueiro após divulgação de relatórios da PF Reprodução

Candidatos ao governo do Espírito Santo e ao Senado reagiram à divulgação de um relatório da Polícia Federal (PF) que aponta diálogos entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e um contato telefônico atribuído ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).


A maioria dos candidatos que se manifestou sobre o assunto defendeu uma apuração rigorosa das mensagens, que indicam que Vorcaro teria discutido com Moraes a possibilidade de ser alvo de uma operação da PF. Segundo a polícia, a conversa ocorreu dois dias antes da ação em que o ex-dono do Banco Master foi preso.


Compare as propostas dos candidatos ao governo do ES e à presidência


Em sabatina realizada nesta quarta-feira (2) por A Gazeta e CBN Vitória, o deputado Helder Salomão (PT), candidato ao governo do Estado, afirmou que o caso precisa ser apurado para verificar se o ministro do STF cometeu eventual crime de responsabilidade. Para o petista, no entanto, as investigações devem ser conduzidas com cautela, diante do impacto que o episódio pode ter no cenário político-eleitoral.


“Toda denúncia tem que ser apurada, mesmo que, nesse caso, a gente saiba que tem o objetivo de influenciar o processo eleitoral. Precisamos ficar atentos em relação a isso. Agora, em que pesem as denúncias que foram feitas, precisam ser investigadas, sim”, disse o candidato.

Pedido de cassação do ministro do STF

Correligionário de Helder, o senador Fabiano Contarato (PT), candidato à reeleição, também repercutiu o relatório da PF. "As revelações envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, Daniel Vorcaro e o Banco Master são gravíssimas e precisam ser apuradas com independência, rigor e absoluta transparência”, publicou o parlamentar no X.


Na mesma publicação, feita na tarde desta quarta-feira (2), Contarato afirma que seu posicionamento está relacionado ao fato de, como senador da República, ter “o dever constitucional de tratar o caso com responsabilidade e imparcialidade”.


Também candidato ao Senado, o ex-governador Renato Casagrande (PSB) se manifestou sobre o caso na noite de terça-feira (1º), em uma publicação no Instagram. O socialista classificou como “graves” as revelações do relatório da PF e afirmou que “nenhuma autoridade está acima da lei”.


“Enquanto o país espera esclarecimentos públicos sobre esses fatos, nossa posição é clara: somos contra qualquer abuso de poder, tráfico de influência ou uso do cargo público em benefício próprio”, escreveu Casagrande.


Declaradamente crítico à atuação de Alexandre de Moraes no STF, principalmente em razão de decisões do ministro que considera desfavoráveis a ele, o senador Marcos Do Val (Avante), que busca a reeleição, também se manifestou sobre o relatório. Em publicação no X, escreveu: "A verdade veio à tona nas últimas horas e o Brasil está descobrindo quem é Alexandre de Moraes."


Além da publicação, o parlamentar fez uma transmissão ao vivo em seu perfil no Instagram na terça-feira (1º), repercutindo as primeiras informações divulgadas sobre o caso.


Quem também adotou o discurso de que a verdade sobre Alexandre de Moraes estaria vindo à tona com a divulgação dos documentos da PF foi o deputado federal Evair de Melo (Republicanos), candidato ao Senado. “A verdade pode até demorar, mas chega. E hoje surgem novos indícios que devem ser rigorosamente investigados”, disse, em publicação no X.


A publicitária Maguinha Malta (PL), candidata ao Senado e filha do senador Magno Malta (PL), também se manifestou sobre as revelações que colocam Moraes no centro das discussões envolvendo Daniel Vorcaro e o Banco Master.


“Mais um capítulo dessa história tenebrosa que o Brasil tem vivido. Dias difíceis, dias tenebrosos, em que nós temos visto um lamaçal de corrupção de meia dúzia de homens e mulheres que acham que são donos do Brasil e podem fazer o que quiserem. (...) Ministro Alexandre de Moraes precisará ser retirado urgentemente do STF”, comentou Maguinha, em vídeo no Instagram.

 

Disputando vaga de senador pelo Democracia Cristã (DC), o deputado estadual Callegari, por sua vez, se manifestou por meio de publicação em que pede que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), paute processo visando à cassação de Moraes no STF.


Até a publicação desta reportagem, outros candidatos ao governo do Estado e ao Senado não haviam se manifestado publicamente sobre o assunto.

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