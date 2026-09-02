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'Bomba atômica' e 'terremoto político': o que imprensa internacional disse sobre mensagens entre Vorcaro e Moraes

Imprensa internacional repercute notícia sobre trocas de mensagens entre banqueiro do Banco Master e número atribuído a ministro do STF.

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 05:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

02 set 2026 às 05:34
Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images e Banco Master

A imprensa internacional repercutiu a notícia sobre as trocas de mensagens entre o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, e um número atribuído ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

As mensagens revelam possíveis interações entre Vorcaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e com pessoas ligadas à família de Moraes.

Uma troca de mensagens divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo entre Moraes e o dono do Banco Master indica que o ministro discutiu com o banqueiro a possibilidade de a Polícia Federal deflagrar a primeira fase da Operação Compliance Zero e a estratégia que ele deveria adotar para frustrar o cumprimento da ordem de prisão preventiva expedida pela 10.ª Vara Federal do Distrito Federal.

Em 15 de novembro de 2025, dois dias antes de sua prisão, o banqueiro pergunta a Moraes: "Acha que segunda já tenho que estar fora?".

As mensagens obtidas pela investigação também indicam que Vorcaro teria pedido a Moraes que interferisse em seu favor junto ao diretor da PF, Andrei Rodrigues, e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet.

O jornal espanhol El País afirmou que "Moraes permanece em silêncio diante dessas revelações, que caíram como uma bomba atômica a menos de cinco semanas das eleições".

O El País afirma que as primeiras suspeitas de uma relação entre Moraes e Vorcaro já haviam surgido há meses, diante da revelação de que o escritório da esposa de Moraes havia sido contratado pelo banqueiro.

"Desde que essas revelações envolveram o juiz mais controverso e internacionalmente conhecido do Brasil, ele tem mantido um perfil discreto", afirma o jornal espanhol.

O El País também destaca que o ministro André Mendonça — que liberou o sigilo das mensagens — e Moraes "estão envolvidos numa luta silenciosa pelo poder dentro do tribunal há meses".

"As eleições influenciarão o Supremo Tribunal Federal, pois o vencedor terá a oportunidade de nomear juízes para preencher as três vagas que surgirão durante o seu mandato e poderá alterar a maioria, que atualmente favorece Moraes", diz o jornal espanhol.

"O caso Master é uma trama complexa que também envolve diretamente o candidato presidencial Flávio Bolsonaro, já que o banqueiro preso teria lhe dado US$ 10 milhões, supostamente para financiar uma cinebiografia sobre seu pai."

O caso também repercutiu entre jornais argentinos.

"Um terremoto político e institucional está abalando os alicerces do Supremo Tribunal Federal do Brasil", afirma o jornal La Nacion.

"Alexandre de Moraes, considerado o juiz mais poderoso do país e relator do julgamento da tentativa de golpe de 2023, viu-se no centro de um escândalo sem precedentes na terça-feira, após surgirem evidências de uma relação excessivamente próxima com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso e sendo investigado por fraudes financeiras multimilionárias envolvendo o extinto Banco Master."

O La Nacion afirma que, para a política brasileira, o impacto das revelações "é sísmico devido ao próprio peso de Moraes".

"Com o caso nas mãos do plenário, o homem que personificou a Suprema Corte do Brasil se prepara para enfrentar o teste mais difícil contra o seu próprio gabinete."

O jornal argentino Clarin destacou o impacto que as revelações podem ter nas eleições presidenciais do próximo mês.

"Esses novos indícios são revelados em meio à campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 4 de outubro, que se configuram como uma disputa direta entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro."

A agência de notícias para o mercado financeiro Bloomberg destacou que novos vazamentos envolveram Moraes ainda mais no escândalo do Banco Master.

"Os documentos [revelados] colocaram Moraes novamente no centro de um caso que já havia ameaçado a credibilidade da mais alta corte do Brasil — uma instituição poderosa da qual ele frequentemente tem sido um símbolo", afirma reportagem da Bloomberg.

"Eles também levaram os opositores do magistrado — que ganhou destaque durante embates com o bilionário da tecnologia Elon Musk e com o ex-presidente de direita Jair Bolsonaro — a renovar os pedidos por seu afastamento do tribunal."

"Moraes é uma figura que divide opiniões no Brasil, onde despertou a ira de conservadores que o acusaram de censura durante uma cruzada contra as chamadas 'fake news' nas redes sociais. Ele desempenhou um papel central no julgamento que condenou Bolsonaro sob a acusação de tramar um golpe após sua derrota nas eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva."

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