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Letícia Gonçalves

Pazolini diz que vai usar a imagem de Flávio Bolsonaro na campanha "no momento certo"

Candidato ao governo do ES já declarou apoio ao senador do PL na corrida pela Presidência da República

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 06:04

Públicado em 

02 set 2026 às 06:04
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Evento do PL em Vitória com Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini em evento do PL em Vitória, em julho de 2026 Fernando Madeira
Após abraçar o bolsonarismo e entregar espaços-chave para o PL na própria chapa, como a vaga de vice, que ficou com a bispa Eliane Leal, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) agora acena ao centro. Isso sem deixar de rezar parte da cartilha da direita mais radical. Foi o que fez na sabatina realizada por A Gazeta e Rádio CBN Vitória, na terça-feira (1º).

Ao contrário de Helder Salomão (PT), outro candidato ao Palácio Anchieta, que usou a imagem do presidente Lula (PT) já no primeiro programa exibido no horário eleitoral, entretanto, Pazolini ainda não apareceu nas peças oficiais de campanha ao lado de Flávio Bolsonaro (PL). O filho de Jair é o candidato que o republicano apoia na corrida pelo Palácio do Planalto.


Mas Pazolini não vai esconder o aliado. "Nós estamos avaliando. A campanha está começando, todos os dias nós fazemos essa avaliação, mas naturalmente vamos utilizar a imagem do nosso candidato à Presidência, com certeza. No momento certo, sim", afirmou à coluna, também na terça, após a sabatina.

O ex-prefeito não especificou qual seria a influência do PL num eventual governo Pazolini. Afirmou que, após o pleito, o jogo vai "zerar" e que todos os partidos serão igualmente ouvidos para a elaboração de políticas públicas, mesmo aquelas siglas que não o apoiaram na campanha.

E isso, de acordo com o próprio republicano, inclui até o PT.

Não quer dizer que (o PT) vai ter secretaria,  não quer dizer que vai ocupar cargo na gestão. Mas pode eventualmente participar com ideias. Eventualmente, um partido ou outro pode ter boas ideias. Não tem rechaço, nós não podemos rechaçar de plano todas as ideias

Lorenzo Pazolini (Republicanos) Candidato ao governo do ES

Ok. Ele diz que pretende ouvir todos os partidos, mas o PL, que teve protagonismo na montagem da chapa do ex-prefeito, não teria certa preferência na hora de sugerir ideias ou nomes para a equipe de um possível governo Pazolini?

O ex-prefeito respondeu que a montagem do governo vai seguir critérios predominantemente técnicos, mas com um componente político, "a exemplo do que fizemos em Vitória".

Inicialmente, na Prefeitura de Vitória, Pazolini não cedeu a reivindicações nem do próprio partido. Mas tornou-se mais maleável com o tempo.


Em março de 2025, Pazolini abriu espaço também para o casal Manato Soraya Manato (então filiada ao PP), esposa de Carlos Manato, assumiu a pasta de Assistência Social. 

E A VICE?

A então vice de Pazolini em Vitória, Cris Samorini (PP), acumulou o comando da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade. Após a renúncia do republicano ao mandato, para concorrer ao Palácio Anchieta, em abril de 2026, ela assumiu o comando do Executivo municipal.

Agora, a vice na chapa de Pazolini, Eliane Leal. Se eles forem eleitos, será que a bispa, que também é cabo da reserva da Polícia Militar, chefiaria alguma secretaria?

"Isso não foi debatido, até hoje. Nós não conversamos sobre isso, mas, naturalmente, pode haver espaço (para Eliane Leal chefiar alguma pasta no governo), não foi colocado na mesa, nunca houve essa construção", respondeu o candidato.

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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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