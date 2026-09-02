Pazolini diz que vai usar a imagem de Flávio Bolsonaro na campanha "no momento certo"

Após abraçar o bolsonarismo e entregar espaços-chave para o PL na própria chapa, como a vaga de vice, que ficou com a bispa Eliane Leal, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) agora acena ao centro. Isso sem deixar de rezar parte da cartilha da direita mais radical. Foi o que fez na sabatina realizada por A Gazeta e Rádio CBN Vitória, na terça-feira (1º).





Ao contrário de Helder Salomão (PT), outro candidato ao Palácio Anchieta, que usou a imagem do presidente Lula (PT) já no primeiro programa exibido no horário eleitoral, entretanto, Pazolini ainda não apareceu nas peças oficiais de campanha ao lado de Flávio Bolsonaro (PL). O filho de Jair é o candidato que o republicano apoia na corrida pelo Palácio do Planalto.









Mas Pazolini não vai esconder o aliado. "Nós estamos avaliando. A campanha está começando, todos os dias nós fazemos essa avaliação, mas naturalmente vamos utilizar a imagem do nosso candidato à Presidência, com certeza. No momento certo, sim", afirmou à coluna, também na terça, após a sabatina.





O ex-prefeito não especificou qual seria a influência do PL num eventual governo Pazolini. Afirmou que, após o pleito, o jogo vai "zerar" e que todos os partidos serão igualmente ouvidos para a elaboração de políticas públicas, mesmo aquelas siglas que não o apoiaram na campanha.





E isso, de acordo com o próprio republicano, inclui até o PT.



