Quaest: 63% dos eleitores querem que o próximo governador do ES faça mudanças





O emedebista sucedeu Casagrande porque era o vice do socialista e agora busca a reeleição. Ricardo diz sempre, quase como um mantra, que vai "manter o rumo e o ritmo" da gestão estadual.





Não se pode ignorar, entretanto, que Ricardo não é Casagrande. Eles têm estilos diferentes, até ideologicamente falando.





Ou seja, um eventual governo Ricardo Ferraço a partir de 2027 não necessariamente vai ser igual aos mandatos de Casagrande à frente do Palácio Anchieta.





Mas o que será que os eleitores querem?









A Quaest perguntou aos entrevistados no Espírito Santo: " Independentemente do seu voto, na sua opinião, o próximo governador deve continuar o trabalho que vem sendo feito, mudar apenas o que não está bom ou mudar totalmente?".





O resultado é que 39% querem mudar apenas o que não está bom e outros 24% querem mudar tudo.





Confesso que não entendi bem a preferência dos 24%. É para mudar até o que está bom?