Sem Gilvan, PL corre o risco de perder vaga na Câmara pelo ES

Com Gilvan, o conjunto de candidatos do PL poderia garantir um ou, quem sabe, dois lugares.
Otimistas, como o ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga, que é candidato a deputado federal pelo partido, apostavam até em três eleitos.
Agora, as odds, as probabilidades, estão contra o PL.
Os candidatos a deputado federal do Partido Liberal no Espírito Santo, além de Gilvan, são: Alexandra Tomaz, Cabo Bonadiman, Carlos Von, Coronel Pimenta, Dra Bianca Bahiense, Enfermeira Eliza Ramlow, Gloria Leite, Lazaro, Lucas Polese e Neucimar Fraga.
Com Gilvan, o conjunto de candidatos do PL poderia garantir um ou, quem sabe, dois lugares.
Otimistas, como o ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga, que é candidato a deputado federal pelo partido, apostavam até em três eleitos.
Agora, as odds, as probabilidades, estão contra o PL.
Os candidatos a deputado federal do Partido Liberal no Espírito Santo, além de Gilvan, são:
- Alexandra Tomaz
- Cabo Bonadiman
- Carlos Von
- Coronel Pimenta
- Dra Bianca Bahiense
- Enfermeira Eliza Ramlow
- Gloria Leite
- Lazaro
- Lucas Polese
- Neucimar Fraga.
Em 2022, mesmo com a votação expressiva de Gilvan, a chapa do PL obteve, no total, 207.005 votos e conseguiu eleger apenas um deputado federal no estado.
Agora, diante da perspectiva de não poder contar com Gilvan, a aposta principal do PL deve ser Lucas Polese.
Mas pode ser que o partido fique sem representante na Câmara pelo Espírito Santo.
Neucimar, por outro lado, crê que Polese, sozinho, vai até superar a votação de Gilvan em 2022.
Mesmo sem o deputado federal no páreo, o ex-prefeito de Vila Velha crava que a chapa do PL vai eleger dois federais.
A CONDENAÇÃO
A situação de Gilvan chegou a este ponto porque, quando ele era vereador de Vitória, adotou uma postura tão agressiva contra a também então vereadora Camila Valadão (PSOL) que foi condenado por violência política de gênero.
A coluna tentou contato com a defesa de Gilvan da Federal, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.