Sem Gilvan, PL corre o risco de perder vaga na Câmara pelo ES

O deputado federal Gilvan da Federal, que tenta obter mais um mandato, está inelegível . Provavelmente, vai ter o pedido de registro de candidatura indeferido, ou seja, negado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).





Ele ainda poderá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e permanecer, sub judice, na disputa. Os votos que Gilvan receber, entretanto, não serão computados se ele não conseguir reverter a situação.





O PL tem que decidir se vai correr o risco de manter o deputado na chapa de candidatos a deputado federal ou se é melhor substituí-lo.









> Quer receber as publicações da coluna Letícia Gonçalves em primeira mão pelo WhatsApp? Clique aqui A legislação permite a substituição até 20 dias antes do pleito quando há "perda de condição de elegibilidade indispensável".





Mas dificilmente o PL conseguiria alguém com a mesma densidade eleitoral de Gilvan para ocupar a vaga.





Ele foi o segundo deputado federal mais votado em 2022 no Espírito Santo, com 87.994 votos, superado apenas por Helder Salomão (PT), escolhido por 120.337 eleitores.





Na prática, sem os votos de Gilvan em 2026, seja pela não computação ou pela substituição na chapa, o PL fica sem seu principal puxador de votos.





Para emplacar cadeiras na Câmara dos Deputados, o desempenho de toda a chapa importa.

