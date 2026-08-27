Feirão de seminovos no Pavilhão de Carapina tem mais de 2 mil veículos elétricos, híbridos e a combustão

Para quem quiser comprar ou trocar de carro, o Feirão de Seminovos no Pavilhão de Carapina traz oportunidades. Desta quinta-feira (27) até domingo (30), o evento tem mais de 2 mil veículos revisados com procedência garantida, incluindo modelos elétricos, híbridos e a combustão.





Entre as condições especiais disponíveis no feirão, estão: primeira parcela para daqui a 60 dias, cashback de até R$ 1.200 pelo Banco BV e taxas de financiamento exclusivas para o evento. Além disso, quem for ao Pavilhão concorre a uma bicicleta elétrica. A entrada é gratuita.





Segundo a organização, os lojistas participantes afirmaram que estão preparados para cobrir qualquer oferta da concorrência, garantindo ao cliente as melhores condições para fechar negócio no próprio evento.





Além dos preços competitivos, o feirão aposta na facilidade de crédito. A equipe do Banco BV estará presente durante todo o evento, realizando aprovações de financiamento na hora.