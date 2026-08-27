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Oportunidade

Feirão de seminovos no Pavilhão de Carapina tem mais de 2 mil veículos elétricos, híbridos e a combustão

Desta quinta (27) a domingo (30), o feirão acontece na Serra, com condições especiais como cashback de até R$ 1.200, primeira parcela para daqui a 60 dias e taxas de financiamento exclusivas; quem for ao evento concorre a uma bike elétrica

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 17:23

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

27 ago 2026 às 17:23
Feirão de seminovos no Pavilhão de Carapina (baixa)
Até domingo (30), o Feirão de Seminovos no Pavilhão de Carapina terá condições especiais disponíveis para mais de dois mil veículos. Divulgação

Para quem quiser comprar ou trocar de carro, o Feirão de Seminovos no Pavilhão de Carapina traz oportunidades. Desta quinta-feira (27) até domingo (30), o evento tem mais de 2 mil veículos revisados com procedência garantida, incluindo modelos elétricos, híbridos e a combustão. 


Entre as condições especiais disponíveis no feirão, estão: primeira parcela para daqui a 60 dias, cashback de até R$ 1.200 pelo Banco BV e taxas de financiamento exclusivas para o evento. Além disso, quem for ao Pavilhão concorre a uma bicicleta elétrica. A entrada é gratuita.


Segundo a organização, os lojistas participantes afirmaram que estão preparados para cobrir qualquer oferta da concorrência, garantindo ao cliente as melhores condições para fechar negócio no próprio evento. 


Além dos preços competitivos, o feirão aposta na facilidade de crédito. A equipe do Banco BV estará presente durante todo o evento, realizando aprovações de financiamento na hora.

Feirão de Seminovos – Pavilhão de Carapina
  • Data: 27 a 30 de agosto (quinta a domingo)
  • Horário: Quinta a sábado: 8h às 20h / Domingo: 8h às 17h
  • Local: Pavilhão de Carapina – Serra (ES)
  • Entrada: Gratuita 

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