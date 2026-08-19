Do Ignacio ao Inácio: Helder aposta no "Time do Lula" na corrida pelo governo do ES

Integrante do "Time do Lula", o deputado federal Helder Salomão carrega até o Ignacio como segundo nome, o que remete ao Luiz Inácio presidente da República. A campanha do parlamentar petista ao governo do Espírito Santo deve ser bastante atrelada à imagem do chefe do Executivo federal, que disputa a reeleição.
"O Lula vai ter uma campanha forte aqui. É a sétima vez que ele disputa a Presidência da República, mas apenas a segunda que ele vai disputar tendo um candidato a governador do PT no Espírito Santo", ressaltou Helder, em entrevista no dia do lançamento do próprio plano de governo, na última quinta-feira (13).
A única outra vez que um candidato do Partido dos Trabalhadores disputou o Palácio Anchieta enquanto Lula concorria ao Palácio do Planalto foi em 1994.
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Naquele ano, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) venceu o petista já no primeiro turno.
No Espírito Santo, o placar foi de 714.958 votos (60,04%) para Fernando Henrique e 331.798 (27,86%) para Lula.
O então candidato do PT ao governo estadual, Vitor Buaiz, foi para o segundo turno contra Cabo Camata (PSD).
Após uma campanha dura, Buaiz foi eleito com 55,49% dos votos válidos. Contou, inclusive, com o apoio de FHC no segundo turno.
Isso num tempo em que PT e PSDB polarizavam a disputa política nacional.
"A diferença é que em 94 o Vitor se elegeu e o Lula perdeu para o Fernando Henrique. Agora, Lula vai se reeleger e eu serei eleito governador", afirmou um otimista Helder Salomão.
As projeções das pesquisas de intenção de voto, até agora, mostram que os candidatos mais competitivos ao governo do Espírito Santo são o atual governador, Ricardo Ferraço (MDB), e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos).
O PT estadual e o próprio Helder garantem que a participação do deputado na disputa é "para valer" e não apenas para garantir um palanque mais incisivo para o presidente da República.
Mas Lula está no jingle, no material de campanha em produção e é menção constante no discurso de Helder.
Ricardo e Pazolini é que não fariam a defesa do nome do presidente da República.
No "time do Ricardo" até há apoiadores de Lula, como o ex-governador Renato Casagrande (PSB), candidato ao Senado. Mas esse apoio não é tão enfático como o que os próprios petistas podem proporcionar.
Em 2022, Lula recebeu, em todo o país, 60.345.999 votos. Superou o então presidente Jair Bolsonaro (PL) por uma diferença de 2.139.645.
No Espírito Santo, Bolsonaro foi mais votado que Lula naquele ano. Ainda assim, os eleitores do estado garantiram ao petista 926.767 votos.
É uma quantidade razoável, considerando o resultado apertado da eleição geral.
Logo, ainda que Lula não seja o mais votado no Espírito Santo ou mesmo que Helder não chegue ao segundo turno, pragmaticamente falando é interessante para o PT ter um candidato ao governo estadual.
Helder frisou diversas vezes, porém, que acredita, sim, que vai chegar à segunda etapa do pleito.
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