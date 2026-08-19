Do Ignacio ao Inácio: Helder aposta no "Time do Lula" na corrida pelo governo do ES

Integrante do "Time do Lula", o deputado federal Helder Salomão carrega até o Ignacio como segundo nome, o que remete ao Luiz Inácio presidente da República. A campanha do parlamentar petista ao governo do Espírito Santo deve ser bastante atrelada à imagem do chefe do Executivo federal, que disputa a reeleição.



"O Lula vai ter uma campanha forte aqui. É a sétima vez que ele disputa a Presidência da República, mas apenas a segunda que ele vai disputar tendo um candidato a governador do PT no Espírito Santo", ressaltou Helder, em entrevista no dia do lançamento do próprio plano de governo, na última quinta-feira (13).



A única outra vez que um candidato do Partido dos Trabalhadores disputou o Palácio Anchieta enquanto Lula concorria ao Palácio do Planalto foi em 1994.



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Naquele ano, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) venceu o petista já no primeiro turno.



No Espírito Santo, o placar foi de 714.958 votos (60,04%) para Fernando Henrique e 331.798 (27,86%) para Lula.



O então candidato do PT ao governo estadual, Vitor Buaiz, foi para o segundo turno contra Cabo Camata (PSD).



Após uma campanha dura, Buaiz foi eleito com 55,49% dos votos válidos. Contou, inclusive, com o apoio de FHC no segundo turno.



Isso num tempo em que PT e PSDB polarizavam a disputa política nacional.

