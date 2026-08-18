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Letícia Gonçalves

Suplência de Rose de Freitas gera atrito em superfederação

Ex-deputado federal Marcus Vicente desistiu de ser candidato a deputado federal pelo PP e foi escolhido pela ex-senadora como suplente na corrida pelo Senado

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 11:44

Públicado em 

18 ago 2026 às 11:44
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Marcus Vicente e Rose de Freitas
Marcus Vicente e Rose de Freitas Divulgação

O anúncio do nome do ex-deputado federal Marcus Vicente (PP) como primeiro suplente de Rose de Freitas (MDB) na corrida pelo Senado surpreendeu ou ao menos não foi bem digerido por membros da federação União Progressista, formada por PP e União Brasil.


Oficialmente, está tudo bem. O convite foi feito por Rose a Marcus Vicente como uma escolha pessoal da ex-parlamentar e não como indicação da federação. Isso foi confirmado à coluna por Rose e por Marcus Vicente.

O ex-deputado também afirmou que comunicou o convite ao presidente estadual da União Progressista, deputado federal Da Vitória (PP).

"Liguei para o Da Vitória ontem (segunda-feira, dia 17) e informei que estávamos conversando e que o caminho era eu ser suplente."

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A assessoria de imprensa de Da Vitória informou à coluna que o deputado ainda vai conversar com Marcus Vicente, pessoalmente, sobre o assunto.

Nos bastidores, o problema é o seguinte: inicialmente, Marcus Vicente seria candidato a deputado federal, mas ele desistiu por problemas de saúde. Está tratando uma labirintite.

Vicente, embora negue qualquer desavença com Da Vitória, não é muito próximo do deputado no partido. 

E é, na verdade, um aliado de primeira hora do ex-governador Renato Casagrande (PSB), candidato ao Senado na coligação integrada pela federação e por Rose.

"O primeiro suplente de Casagrande é (o ex-prefeito de Aracruz) Marcelo Coelho. O da Rose, Marcus Vicente. Os dois são do PP, mas estão nessas vagas por convites pessoais dos respectivos candidatos, não por indicação da federação, que não foi contemplada", avaliou um membro da União Progressista.

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O PP, entretanto, já indicou o vice na chapa do governador Ricardo Ferraço (MDB) , que disputa a reeleição. O vereador de Vitória Camillo Neves ocupa o posto.

"O Marcus Vicente desfalcou a chapa de candidatos a deputado federal da federação e agora aparece como suplente. Qual a explicação para isso?", questionou um correligionário do ex-deputado federal.

O próprio Marcus Vicente explicou à coluna que uma eventual campanha de candidato a deputado federal exigiria muito mais dele, com participação em todas as etapas.

Já como suplente ele não será o protagonista da história, o que não atrapalha o tratamento de saúde que está em andamento.

"É um trabalho mais de articulação política com lideranças políticas e entidades. Quando precisar ir para a rua, para uma reunião ou representar Rose num evento, irei. Mas não será no mesmo ritmo que seria se eu fosse candidato a deputado federal".

O PRIMEIRO PRIMEIRO SUPLENTE

Quem acessou o DivulgaCand, site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para divulgação de candidaturas no final da manhã desta terça pôde conferir que o primeiro suplente de Rose de Freitas aparece como Erico Patricio Orletti.

O empresário do ramo do café, contudo, desistiu da empreitada.

Marcus Vicente foi anunciado como o novo primeiro suplente da ex-senadora.

Aliados da senadora acreditam que, desta vez, o nome vai ser mantido.

"Se a federação quiser tirar Marcus Vicente da suplência, como vai fazer com Marcelo Coelho, que também é do PP e está como suplente por escolha pessoal de Casagrande e não por indicação partidária?", indagou uma pessoa próxima à emedebista.

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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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