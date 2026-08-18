Suplência de Rose de Freitas gera atrito em superfederação





"O Marcus Vicente desfalcou a chapa de candidatos a deputado federal da federação e agora aparece como suplente. Qual a explicação para isso?", questionou um correligionário do ex-deputado federal.





O próprio Marcus Vicente explicou à coluna que uma eventual campanha de candidato a deputado federal exigiria muito mais dele, com participação em todas as etapas.





Já como suplente ele não será o protagonista da história, o que não atrapalha o tratamento de saúde que está em andamento.





" É um trabalho mais de articulação política com lideranças políticas e entidades. Q uando precisar ir para a rua, para uma reunião ou representar Rose num evento, irei. Mas não será no mesmo ritmo que seria se eu fosse candidato a deputado federal".





O PRIMEIRO PRIMEIRO SUPLENTE





Quem acessou o DivulgaCand, site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para divulgação de candidaturas no final da manhã desta terça pôde conferir que o primeiro suplente de Rose de Freitas aparece como Erico Patricio Orletti.









Marcus Vicente foi anunciado como o novo primeiro suplente da ex-senadora.





Aliados da senadora acreditam que, desta vez, o nome vai ser mantido.



