Suplência de Rose de Freitas gera atrito em superfederação

"O Marcus Vicente desfalcou a chapa de candidatos a deputado federal da federação e agora aparece como suplente. Qual a explicação para isso?", questionou um correligionário do ex-deputado federal.
O próprio Marcus Vicente explicou à coluna que uma eventual campanha de candidato a deputado federal exigiria muito mais dele, com participação em todas as etapas.
Já como suplente ele não será o protagonista da história, o que não atrapalha o tratamento de saúde que está em andamento.
"É um trabalho mais de articulação política com lideranças políticas e entidades. Quando precisar ir para a rua, para uma reunião ou representar Rose num evento, irei. Mas não será no mesmo ritmo que seria se eu fosse candidato a deputado federal".
O PRIMEIRO PRIMEIRO SUPLENTE
Quem acessou o DivulgaCand, site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para divulgação de candidaturas no final da manhã desta terça pôde conferir que o primeiro suplente de Rose de Freitas aparece como Erico Patricio Orletti.
Marcus Vicente foi anunciado como o novo primeiro suplente da ex-senadora.
Aliados da senadora acreditam que, desta vez, o nome vai ser mantido.
"Se a federação quiser tirar Marcus Vicente da suplência, como vai fazer com Marcelo Coelho, que também é do PP e está como suplente por escolha pessoal de Casagrande e não por indicação partidária?", indagou uma pessoa próxima à emedebista.