Entenda por que o número de candidatos a deputado federal caiu no ES

O deputado federal eleito com menos votos em 2022 no estado foi Messias Donato (então filiado ao Republicanos), escolhido por 42.640 eleitores. Mas o desempenho de toda a chapa faz diferença.
No Espírito Santo, o conjunto de candidatos de uma chapa deve obter entre 170 mil e 210 mil votos para emplacar ao menos um eleito.
Não é toda sigla que conta com nomes fortes e estrutura (leia-se verba suficiente do fundo eleitoral) para enfrentar a corrida.
E a quantidade de partidos em atividade também, uma vez que houve várias fusões de siglas nos últimos anos, na tentativa de sobrevivência para vencer a cláusula de desempenho, que é justamente receber o número mínimo de votos na eleição para a Câmara dos Deputados.
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