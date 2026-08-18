Entenda por que o número de candidatos a deputado federal caiu no ES

O Espírito Santo tem 135 candidatos a deputado federal em 2026. Em 2022, foram 201 registros de candidatura. A queda foi de 32,84%. Em 2018, eram 170 os candidatos. O número de postulantes a vagas na Câmara dos Deputados no estado, portanto, é menor agora que nos últimos dois pleitos.





Dos 11 partidos que lançaram chapas de candidato a deputado federal no Espírito Santo sem estarem federados com outras siglas, apenas cinco conseguiram montar chapas completas, ou seja, com 11 nomes: PSB, Republicanos, PL, Avante e Podemos.





O Democrata, legenda de menor expressão, lançou apenas dois, assim como o Unidade Popular (UP). O DC tem 8 candidatos a deputado federal. O PSD do ex-governador Paulo Hartung conseguiu juntar 9. O Novo e o Missão têm 10 cada um.









A chamada superfederação formada por União Brasil e Progressistas, a União Progressista, lançou 11. A federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), também, assim como a federação formada por PRD e Solidariedade.



