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Eleições 2026

Confira a lista dos 135 candidatos a deputado federal no ES

Nomes disputam dez vagas do Estado na Câmara dos Deputados, em votação que vai ocorrer no dia 4 de outubro

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 09:25

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

17 ago 2026 às 09:25
Câmara dos Deputados Reprodução
Com o fim do prazo para registros das candidaturas, que se encerrou no sábado (15), 135 nomes estão na disputa pelo cargo de deputado federal do Espírito Santo nas Eleições 2026.

São 58 a menos do que nas eleições gerais de 2022, quando 193 candidatos concorreram às dez cadeiras do Estado na Câmara dos Deputados. O número deste ano também é menor do que o de 2018, quando 170 candidatos disputaram as vagas. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O registro formaliza perante à Justiça Eleitoral as candidaturas escolhidas pelos partidos e pelas federações durante as convenções partidárias, realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. A partir daí, são analisados os documentos apresentados, as condições de elegibilidade e o cumprimento dos requisitos legais.  

O calendário eleitoral estabelece 14 de setembro, 20 dias antes do primeiro turno, como a data-limite para que todos os pedidos de registro de candidaturas, inclusive os impugnados, e os respectivos recursos estejam julgados pelas instâncias ordinárias da Justiça Eleitoral, com as decisões publicadas. 

Sete dos dez deputados que hoje ocupam cadeira na Câmara dos Deputados pelo Espírito Santo concorrem à reeleição. 

Confira quem são os candidatos a deputado federal do Espírito Santo, com os respectivos nomes de urna, partido e coligação.

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