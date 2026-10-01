BR 101 terá detonações de rochas em Rio Novo do Sul e Ibiraçu nesta sexta

Dois desmontes de rochas estão previstos para esta sexta-feira (2) em trechos da BR 101 no Espírito Santo. Em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, a operação ocorrerá entre 14h e 15h e exigirá a interdição da rodovia. Já no Contorno de Ibiraçu, na BR 101 Norte, a detonação está prevista para as 16h, sem bloqueio do tráfego.





Em Rio Novo do sul, os trabalhos serão realizados no km 386,1 da rodovia. Segundo a Ecovias Capixaba, após a detonação poderá ser implantado o sistema Pare e Siga até a conclusão da limpeza da pista. A operação faz parte das obras de duplicação da BR 101 Sul, realizadas entre Iconha e Rio Novo do Sul.





No Contorno de Ibiraçu, a detonação começará às 16h e, segundo a concessionária, não deve afetar o fluxo de veículos da rodovia. Motoristas e moradores da região, no entando, poderão ouvir sirenes e o som das explosões durante a operação.





A Ecovias informou ainda que os serviços poderão ser alterados ou reprogramados em caso de chuva ou outras condições meteorológicas adversas.