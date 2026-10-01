Motociclista fica ferido após ser atingido por caminhonete em Cachoeiro

Um motociclista de 26 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com uma caminhonete na manhã desta quinta-feira (1º), no bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.





Segundo relato do motociclista à Polícia Militar, ele trafegava pela Rua Benedito Abreu quando foi atingido pelo veículo no cruzamento com a Rua José Barbosa. O motorista fugiu do local após a colisão sem prestar socorro.





A vítima recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde não foi informado.





A motocicleta foi apreendida e guinchada porque estava com o licenciamento atrasado. O motorista da caminhonete não foi localizado.