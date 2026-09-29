Inquérito apura homicídio culposo em mortes de passageiras de ônibus na BR 262

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente com um ônibus de excursão que matou três pessoas – o motorista e duas passageiras – e deixou outras 45 feridas na BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, na noite de domingo (27).





Segundo o delegado de Ibatiba, Bruno Alves Rodrigues, as mortes das passageiras são investigadas, preliminarmente, como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas o resultado ocorre por imprudência, negligência ou imperícia.





Também são apuradas possíveis lesões corporais culposas relacionadas às demais vítimas. O motorista do ônibus, que também morreu no acidente, seria inicialmente investigado como pessoa física. Com a morte dele, houve extinção da punibilidade, conforme previsto no Código Penal. A investigação, no entanto, continuará para apurar eventual responsabilidade da empresa.





“O investigado inicial pessoa física seria o motorista, mas também veio a óbito, o que é uma causa de extinção de punibilidade prevista no Código Penal. Todavia, com a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica (empresa), nas esferas criminal, cível e administrativa, as investigações prosseguirão”, explicou o delegado.





O ônibus passará por exame especializado do Departamento de Engenharia Forense (DENF). Ainda não há data definida para a perícia.