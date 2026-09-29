Suzano abre inscrições para programas de estágio com mais de 170 vagas; há oportunidades no ES

A Suzano está com inscrições abertas para os seus Programas de Estágio Superior e Estágio Técnico. A empresa oferece mais de 170 vagas distribuídas por cinco estados, entre eles o Espírito Santo.





A bolsa-auxílio para o estágio de nível superior é de R$ 2.100,00 (para jornada de 30 horas) e de R$ 2.800,00 (40 horas). Já para o nível técnico, o valor é de R$ 1.450,00. Os selecionados recebem ainda outros benefícios, como assistência médica e vale-alimentação.





Para participar, os estudantes precisam ter previsão de formatura entre junho de 2028 e junho de 2029. Já para o estágio técnico, é necessário ter previsão de conclusão do curso a partir de janeiro de 2028.