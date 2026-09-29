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Jovens talentos

Suzano abre inscrições para programas de estágio com mais de 170 vagas; há oportunidades no ES

Bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2.800; candidatos podem se inscrever até 2 de novembro

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 12:19

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 set 2026 às 12:19
Vagas de estágio na Suzano para estudantes de níveis técnico e superior
Vagas de estágio na Suzano para estudantes de níveis técnico e superior Divulgação

A Suzano está com inscrições abertas para os seus Programas de Estágio Superior e Estágio Técnico. A empresa oferece mais de 170 vagas distribuídas por cinco estados, entre eles o Espírito Santo.


A bolsa-auxílio para o estágio de nível superior é de R$ 2.100,00 (para jornada de 30 horas) e de R$ 2.800,00 (40 horas). Já para o nível técnico, o valor é de R$ 1.450,00. Os selecionados recebem ainda outros benefícios, como assistência médica e vale-alimentação. 


Para participar, os estudantes precisam ter previsão de formatura entre junho de 2028 e junho de 2029. Já para o estágio técnico, é necessário ter previsão de conclusão do curso a partir de janeiro de 2028.

Os candidatos devem ter disponibilidade para atuar na localidade escolhida, uma vez que o modelo de trabalho (presencial ou híbrido) é definido conforme a necessidade de cada área e unidade. Não há exigência de domínio de um segundo idioma, como o inglês. Além disso, são aceitas todas as modalidades de graduação (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) e todos os cursos técnicos.


As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de novembro diretamente na página oficial do Programa de Estágio. 


A seleção será 100% on-line e contará com etapas de avaliação de fit cultural (análise de compatibilidade do perfil do candidato com os valores da empresa), desafios práticos, dinâmicas com a equipe de Gente e Gestão, além de painéis e entrevistas com a liderança da Suzano.

A divulgação do resultado está prevista a partir de novembro para o nível superior e a partir de dezembro para o nível técnico, com início das atividades entre janeiro e fevereiro de 2027.


Os selecionados atuarão em áreas estratégicas da companhia, como Pesquisa e Desenvolvimento, Sustentabilidade, Comunicação e Marketing, Logística, Suprimentos, Comercial, Industrial, Jurídico, Gente e Gestão, entre outros setores.


A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis a partir de matéria-prima de fonte renovável. No Espírito Santo, a empresa possui unidades fabris nos municípios de Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim.

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