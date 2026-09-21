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Jovens talentos

ArcelorMittal abre 150 oportunidades de estágio no Espírito Santo

Programa oferece bolsa de R$ 1.100 para nível técnico e R$ 1.300 para nível superior; inscrições podem ser feitas até 16 de outubro

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 11:23

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 set 2026 às 11:23
Programa de estágio seleciona estudantes de níveis superior e técnico
Programa de estágio seleciona estudantes de níveis superior e técnico Divulgação

A ArcelorMittal está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2027, com 150 vagas no Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a estudantes de cursos técnicos e de graduação para atuarem na Unidade Tubarão, no município da Serra.


A bolsa-auxílio para os estudantes de nível técnico será de R$ 1.100,00, para jornada de seis horas diárias (das 8h às 14h). Para o nível superior, a jornada será de quatro horas diárias, no turno da manhã ou da tarde, com subsídio de R$ 1.300,00.


Os selecionados também receberão benefícios como vale-transporte ou transporte fretado, alimentação na empresa, seguro de vida, credenciamento ao Wellhub e associação à AEST (clube recreativo localizado na Serra), além de acesso à ArcelorMittal University, que oferece plataforma de aprendizagem e cursos de idiomas.

Para participar, os alunos de graduação precisam ter previsão de conclusão do curso entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028. Já para as vagas de nível técnico, serão aceitos estudantes matriculados ou que tenham concluído a fase escolar teórica, desde que mantenham vínculo ativo com a instituição de ensino para a realização do estágio.


Os interessados podem se candidatar até 16 de outubro pela página oficial do programa.  

Além das vagas para o Espírito Santo, o processo seletivo contempla oportunidades em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Ceará, Paraná, Pará, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul. A previsão é que o estágio tenha início em fevereiro de 2027.


De acordo com a siderúrgica, o programa tem como objetivo formar profissionais qualificados, preparar jovens talentos para os desafios do mercado de trabalho e fortalecer a empregabilidade regional.


A gerente de Pessoas (Atração, Carreira e Cultura) da ArcelorMittal, Gisele Lecco, destaca que a empresa acredita no potencial dos estudantes e na força do aprendizado prático.

“O estágio é uma etapa fundamental na formação, na qual oportunizamos troca de conhecimentos, experiências, desafios e oportunidades de desenvolvimento em um ambiente colaborativo e inovador, contribuindo para a construção de trajetórias de sucesso”, ressalta.

Confira os cursos

GRADUAÇÃO

  • Administração

  • Ciência da Computação

  • Ciências Contábeis

  • Comércio Exterior

  • Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda)

  • Direito

  • Economia

  • Enfermagem

  • Engenharia Ambiental

  • Engenharia Civil

  • Engenharia de Controle e Automação

  • Engenharia da Computação

  • Engenharia de Produção

  • Engenharia Elétrica

  • Engenharia Mecânica

  • Engenharia Metalúrgica

  • Engenharia Química

  • Nutrição

  • Psicologia

  • Química

  • Relações Internacionais

  • Serviço Social

  • Sistemas de Informação.

TÉCNICO

  • Administração

  • Automação Industrial

  • Elétrica

  • Eletrotécnica

  • Enfermagem

  • Informática

  • Logística

  • Mecânica

  • Meio Ambiente

  • Metalurgia

  • Portos

  • Química

  • Segurança do Trabalho.

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