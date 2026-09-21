ArcelorMittal abre 150 oportunidades de estágio no Espírito Santo

A ArcelorMittal está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2027, com 150 vagas no Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a estudantes de cursos técnicos e de graduação para atuarem na Unidade Tubarão, no município da Serra.





A bolsa-auxílio para os estudantes de nível técnico será de R$ 1.100,00, para jornada de seis horas diárias (das 8h às 14h). Para o nível superior, a jornada será de quatro horas diárias, no turno da manhã ou da tarde, com subsídio de R$ 1.300,00.





Os selecionados também receberão benefícios como vale-transporte ou transporte fretado, alimentação na empresa, seguro de vida, credenciamento ao Wellhub e associação à AEST (clube recreativo localizado na Serra), além de acesso à ArcelorMittal University, que oferece plataforma de aprendizagem e cursos de idiomas.