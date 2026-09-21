ArcelorMittal abre 150 oportunidades de estágio no Espírito Santo

A ArcelorMittal está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2027, com 150 vagas no Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a estudantes de cursos técnicos e de graduação para atuarem na Unidade Tubarão, no município da Serra.
A bolsa-auxílio para os estudantes de nível técnico será de R$ 1.100,00, para jornada de seis horas diárias (das 8h às 14h). Para o nível superior, a jornada será de quatro horas diárias, no turno da manhã ou da tarde, com subsídio de R$ 1.300,00.
Os selecionados também receberão benefícios como vale-transporte ou transporte fretado, alimentação na empresa, seguro de vida, credenciamento ao Wellhub e associação à AEST (clube recreativo localizado na Serra), além de acesso à ArcelorMittal University, que oferece plataforma de aprendizagem e cursos de idiomas.
Para participar, os alunos de graduação precisam ter previsão de conclusão do curso entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028. Já para as vagas de nível técnico, serão aceitos estudantes matriculados ou que tenham concluído a fase escolar teórica, desde que mantenham vínculo ativo com a instituição de ensino para a realização do estágio.
Os interessados podem se candidatar até 16 de outubro pela página oficial do programa.
Além das vagas para o Espírito Santo, o processo seletivo contempla oportunidades em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Ceará, Paraná, Pará, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul. A previsão é que o estágio tenha início em fevereiro de 2027.
De acordo com a siderúrgica, o programa tem como objetivo formar profissionais qualificados, preparar jovens talentos para os desafios do mercado de trabalho e fortalecer a empregabilidade regional.
A gerente de Pessoas (Atração, Carreira e Cultura) da ArcelorMittal, Gisele Lecco, destaca que a empresa acredita no potencial dos estudantes e na força do aprendizado prático.
“O estágio é uma etapa fundamental na formação, na qual oportunizamos troca de conhecimentos, experiências, desafios e oportunidades de desenvolvimento em um ambiente colaborativo e inovador, contribuindo para a construção de trajetórias de sucesso”, ressalta.
GRADUAÇÃO
Administração
Ciência da Computação
Ciências Contábeis
Comércio Exterior
Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda)
Direito
Economia
Enfermagem
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia de Controle e Automação
Engenharia da Computação
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia Metalúrgica
Engenharia Química
Nutrição
Psicologia
Química
Relações Internacionais
Serviço Social
Sistemas de Informação.
TÉCNICO
Administração
Automação Industrial
Elétrica
Eletrotécnica
Enfermagem
Informática
Logística
Mecânica
Meio Ambiente
Metalurgia
Portos
Química
Segurança do Trabalho.
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