ES tem mais de 5.740 vagas de emprego nesta segunda-feira (21)

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.744 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (21). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas:1.500, sendo 354 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar de produção, operador de empilhadeira, auxiliar administrativo, motorista truck, motorista instrutor, recepcionista, manobrista, pintor industrial, motorista cegonheiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 773. Há oportunidades para assistente administrativo, auxiliar de expedição, balconista de açougue, encarregado de frios, pedreiro, supervisor comercial, técnico de telecomunicações, vendedor interno, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 844. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, atendente de lojas, atendente de cafeteria, auxiliar de armazenamento, auxiliar de manutenção predial, chapista de lanchonete, expedidor de mercadorias, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 1.065. Há oportunidades para açougueiro, analista de contabilidade pcd, alimentador de linha de produção, armazenista, atendente de lojas, confeiteiro, fiel de depósito, gerente de serviços de saúde, monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno, operador de motosserra, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 261. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, auxiliar de cozinha, barman, chefe de fila nos serviços de alimentação, garçom, recepcionista atendente, técnico em nutrição, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 12. Há oportunidades para estágio em logística, conferente, auxiliar de mecânico de autos, acabador de pedras, supervisor de produção de montagem elétrica, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.
Vagas: 153. Há oportunidades para agente de portaria, ajudante de obras, analista de planejamento, atendente de lanchonete, auxiliar de mecânico, embalador a mão, soldador montador, operador de caixa, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 56. Há oportunidades para analista de manutenção, eletricista de instalações de veículos automotores, motorista de caminhão, operador de câmaras frias, pasteurizador, técnico analista de qualidade, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 187. Há oportunidades para ajudante de obras prático, ajudante florestal, aprendiz, assistente de produção construção civil, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, farmacêutico, técnico de enfermagem, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 170. Há oportunidades para assistente de RH, auxiliar de linha de produção, auxiliar operacional de logística, encarregado de obras, trabalhador rural, vendedor interno, técnico de segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista. O Sine de São Mateus estará fechado nos dias 21 e 22 de setembro, devido ao feriado municipal e ponto facultativo. As atividades retornam ao normal na quarta-feira (23).
Vagas: 336. Há oportunidades para agente funerário, ajudante de caminhão, auxiliar administrativo pcd, ajudante florestal, camareira, ceramista, cozinheiro, instalador de esquadrias, motorista de caminhão, operador de produção, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 68. Há oportunidades para artífice de manutenção, auxiliar de limpeza, camareira de hotel, coletor de resinas, churrasqueiro, mateleiro, operador de ponte rolante, operador de prensa, entre outras chances. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. Veja as vagas.
BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
Vagas: 32. Há oportunidades para auxiliar de produção, auxiliar de venda direta, bibliotecário, monitor de veículos, vendedor, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 15. Há oportunidades para atendente de lojas, comprador, consultor de vendas, estoquista, futurista, motorista de caminhão de guincho pesado com munk, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 279. Há oportunidades para agente de microcrédito, ajudante de eletricista, ajudante de motorista, alinhador veicular, assistente de engenharia, auxiliar de armazenamento, caixa no comércio, mecânico de bombas hidráulicas, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
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