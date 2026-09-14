Grupo empresarial abre oportunidades de emprego no ES; veja cargos

O Grupo Contauto está com 20 vagas de emprego abertas em diferentes áreas de atuação em três estados, incluindo o Espírito Santo. As contratações visam reforçar as equipes em razão do crescimento das operações do grupo empresarial. Há chances nas unidades operacionais e em posições administrativas.





No Espírito Santo, os postos estão distribuídos entre as unidades de Serra, Vila Velha, Vitória, Barra do Jucu, Domingos Martins e Pedra Azul. Já em Minas Gerais e na Bahia, as vagas estão concentradas nas operações da Contauto Foton.





Segundo a empresa, as oportunidades contemplam as áreas de vendas, logística, oficina, peças e administração. São postos de trabalho para consultor de vendas, assistente de peças, estoquista, auxiliar de mecânico, entre outras vagas.