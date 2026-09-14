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Postos de trabalho

Grupo empresarial abre oportunidades de emprego no ES; veja cargos

Oportunidades contemplam as áreas de vendas, logística, oficina, peças e administração

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 11:35

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 set 2026 às 11:35
Grupo Contauto tem vagas de emprego em três estados
Grupo Contauto tem vagas de emprego em três estados Divulgação

O Grupo Contauto está com 20 vagas de emprego abertas em diferentes áreas de atuação em três estados, incluindo o Espírito Santo. As contratações visam reforçar as equipes em razão do crescimento das operações do grupo empresarial. Há chances nas unidades operacionais e em posições administrativas.


No Espírito Santo, os postos estão distribuídos entre as unidades de Serra, Vila Velha, Vitória, Barra do Jucu, Domingos Martins e Pedra Azul. Já em Minas Gerais e na Bahia, as vagas estão concentradas nas operações da Contauto Foton.


Segundo a empresa, as oportunidades contemplam as áreas de vendas, logística, oficina, peças e administração. São postos de trabalho para consultor de vendas, assistente de peças, estoquista, auxiliar de mecânico, entre outras vagas.

Os interessados devem encaminhar o currículo pelo WhatsApp (27) 98817-6922 ou na página de carreira da empresa. Os candidatos devem informar a vaga de interesse para facilitar o processo de seleção.


O Grupo Contauto atua em diferentes segmentos do setor automotivo, com operações no Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia, abrangendo negócios de veículos comerciais, motocicletas, pneus, serviços automotivos e concessionárias.


“Estamos vivendo um momento de crescimento e, para acompanhar esse movimento, precisamos ampliar nossas equipes e buscar profissionais que tenham identificação com nossos negócios e com a forma como trabalhamos. Além de gerar oportunidades, também investimos no desenvolvimento das pessoas que fazem parte do grupo”, destaca o diretor da empresa, Apolo Rizk.


Confira as vagas

Contauto Foton Minas

  • Consultor de vendas

  • Assistente de peças

Contauto Foton Serra

  • Consultor de vendas

  • Estoquista

Contauto Foton Bahia

  • Auxiliar de mecânico

Contauto Vila Velha

  • Analista contábil pleno

  • Supervisor contábil

Moto Vena Vitória

  • Vendedor de motocicletas

  • Consultor de vendas on-line

  • Preparador de veículos

  • Mecânico 

Moto Vena Barra do Jucu

  • Consultor de vendas externo

Moto Vena Domingos Martins

  • Consultor de vendas

Moto Vena Pedra Azul

  • Consultor de vendas

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