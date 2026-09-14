Grupo empresarial abre oportunidades de emprego no ES; veja cargos

O Grupo Contauto está com 20 vagas de emprego abertas em diferentes áreas de atuação em três estados, incluindo o Espírito Santo. As contratações visam reforçar as equipes em razão do crescimento das operações do grupo empresarial. Há chances nas unidades operacionais e em posições administrativas.
No Espírito Santo, os postos estão distribuídos entre as unidades de Serra, Vila Velha, Vitória, Barra do Jucu, Domingos Martins e Pedra Azul. Já em Minas Gerais e na Bahia, as vagas estão concentradas nas operações da Contauto Foton.
Segundo a empresa, as oportunidades contemplam as áreas de vendas, logística, oficina, peças e administração. São postos de trabalho para consultor de vendas, assistente de peças, estoquista, auxiliar de mecânico, entre outras vagas.
Os interessados devem encaminhar o currículo pelo WhatsApp (27) 98817-6922 ou na página de carreira da empresa. Os candidatos devem informar a vaga de interesse para facilitar o processo de seleção.
O Grupo Contauto atua em diferentes segmentos do setor automotivo, com operações no Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia, abrangendo negócios de veículos comerciais, motocicletas, pneus, serviços automotivos e concessionárias.
“Estamos vivendo um momento de crescimento e, para acompanhar esse movimento, precisamos ampliar nossas equipes e buscar profissionais que tenham identificação com nossos negócios e com a forma como trabalhamos. Além de gerar oportunidades, também investimos no desenvolvimento das pessoas que fazem parte do grupo”, destaca o diretor da empresa, Apolo Rizk.
Contauto Foton Minas
Consultor de vendas
Assistente de peças
Consultor de vendas
Estoquista
Contauto Foton Bahia
Auxiliar de mecânico
Contauto Vila Velha
Analista contábil pleno
Supervisor contábil
Moto Vena Vitória
Vendedor de motocicletas
Consultor de vendas on-line
Preparador de veículos
Mecânico
Moto Vena Barra do Jucu
Consultor de vendas externo
Moto Vena Domingos Martins
Consultor de vendas
Moto Vena Pedra Azul
Consultor de vendas
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