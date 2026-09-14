Sabia que o beija-flor consegue ficar parado no ar? Veja outras curiosidades sobre a ave

Para fornecer oxigênio e nutrientes aos músculos durante uma atividade tão intensa, o organismo do beija-flor funciona em ritmo acelerado. No beija-flor-de-garganta-rubi ( Archilochus colubris ), por exemplo, o coração pode passar de 1.200 batimentos por minuto durante o voo. Quando está em repouso, a frequência diminui consideravelmente. Em comparação, o coração humano em repouso bate cerca de 60 a 100 vezes. Esse funcionamento está associado ao metabolismo extremamente elevado dessas pequenas aves e ajuda a explicar por que elas precisam se alimentar tantas vezes.