Incêndio de grandes proporções se aproxima de casas em Colatina; vídeo

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação rasteira e arbustos secos e se aproximou de casas no bairro Padre José de Anchieta, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste domingo (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, a frente do fogo se estendeu por aproximadamente 1,5 km. A baixa umidade do ar e os ventos contribuíram para a rápida propagação das chamas.
O combate continuou durante a noite, e os bombeiros permaneceram no local para monitorar possíveis pontos de reignição. Todos os focos foram extintos. Após o controle do incêndio, restou apenas fumaça proveniente de tocos e casas de cupins nas áreas atingidas.