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Área de vegetação

Incêndio de grandes proporções se aproxima de casas em Colatina; vídeo

Publicado em

14 set 2026 às 11:44

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação rasteira e arbustos secos e se aproximou de casas no bairro Padre José de Anchieta, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste domingo (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, a frente do fogo se estendeu por aproximadamente 1,5 km. A baixa umidade do ar e os ventos contribuíram para a rápida propagação das chamas.


O combate continuou durante a noite, e os bombeiros permaneceram no local para monitorar possíveis pontos de reignição. Todos os focos foram extintos. Após o controle do incêndio, restou apenas fumaça proveniente de tocos e casas de cupins nas áreas atingidas.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Fogo

Incêndio atinge apartamento no Centro de Castelo

Publicado em 14/09/2026 às 10:45
Um incêndio atingiu um apartamento no segundo andar de um prédio no Centro de Castelo
Incêndio atingiu um dos quastos de um apartamento no segundo andar de um prédio no Centro de Castelo Cédito: Leitor | A Gazeta

Um incêndio atingiu um apartamento no segundo andar de um prédio no Centro de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar das chamas altas e do susto, ninguém ficou ferido.


A corporação informou que foi acionada e, ao chegar ao local, os militares entrram no imóvel pela cozinha, que estava aberta. Ao avançarem até um dos quartos, encontraram a porta entreaberta e chamas intensas saindo do cômodo.


Os bombeiros combateram o incêndio e conseguiram controlar o fogo antes que ele se alastrasse para os demais cômodos do apartamento. Segundo a corporação, não houve solicitação de perícia para o local.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Batida frontal

Motorista de carro fica ferido em colisão com caminhão na ES 248, em Linhares

Publicado em 14/09/2026 às 10:04
Acidente aconteceu na tarde de domingo (13), na ES 248
Veículos seguiam em sentidos opostos quando o Fiat Uno invadiu a contramão e colidiu com o caminhão Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem ficou ferido após o Fiat Uno que dirigia invadir a contramão e bater de frente com um caminhão na ES 248, estrada que liga Pontal a Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (13). Segundo a Polícia Militar, os dois veículos seguiam em sentidos opostos quando ocorreu a colisão.


O motorista do carro ficou ferido, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde dele. O caminhoneiro fez o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente

Passageiro fica gravemente ferido após carro capotar na BR 482 em Cachoeiro

Publicado em 14/09/2026 às 09:04
Motorista capota carro e passageiro fica gravemente ferido em Cachoeiro
Carro capotou em acidente na BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim Redes sociais

Um homem ficou gravemente ferido após o Fiat Palio em que estava capotar e sair da pista na BR 482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (13). Segundo a Polícia Militar, o motorista contou que os dois haviam saído de uma festa na região. A idade do passageiro não foi divulgada.


O veículo rompeu uma cerca de proteção e parou às margens da rodovia. O motorista, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), relatou aos policiais que perdeu o controle da direção em alta velocidade logo após deixar uma casa de eventos.


O condutor teve apenas escoriações leves e procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cachoeiro por meios próprios. Já o passageiro apresentou quadro grave e sofreu crises convulsivas no local. Ele foi estabilizado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia do município.


O veículo estava com o licenciamento em atraso e seria guinchado. A Polícia Militar informou que foram emitidos autos de infração de trânsito.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Violência

Homem é preso suspeito de matar outro a facadas em Pedro Canário

Publicado em 13/09/2026 às 13:57
Crime ocorreu em 12 de abril deste ano, quando vítima dormia em frente à rodoviária do município.
Crime ocorreu em 12 de abril deste ano, quando vítima dormia em frente à rodoviária do município. Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 49 anos, identificado como Ronaldo de Souza Medeiro, foi preso suspeito de matar Elan Cardek Rodrigues de Jesus, de 43 anos, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. A prisão ocorreu no Pronto Atendimento de Braço do Rio, em Conceição da Barra, no sábado (12), cinco meses após a data do crime.


De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava em situação de rua. A Polícia Militar afirmou que imagens de monitoramento mostraram que o homem dormia em frente à rodoviária de Pedro Canário quando foi atacado com golpes de arma branca em 12 de abril deste ano


A suspeita da Polícia Civil é de que o crime foi motivado por uma discussão entre a vítima e o suspeito no dia anterior ao crime. Segundo a corporação, as investigações foram encerradas em maio, com a solicitação da emissão de mandado de prisão preventiva contra Ronaldo.


O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus e, após os procedimentos de praxe, será encaminhado ao sistema prisional, conforme informa a Polícia Civil.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
São Mateus

Criança morre após se afogar em piscina de parque aquático em Guriri

Publicado em 13/09/2026 às 13:41
Vista aérea de parque aquático em Guriri, São Mateus, onde criança se afogou Reprodução/Google Maps

Uma criança de 11 anos morreu afogada em um parque aquático de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O caso foi registrado na tarde de sábado (12). 


O Corpo de Bombeiros relatou que prestou suporte à vítima, que foi colocada na ambulância e, em seguida, transferida para uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Segundo a corporação, apesar das diversas tentativas de reanimação, a vítima não resistiu e morreu.

A Polícia Científica informou que o corpo da vítima, um menino, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, onde passou por necropsia e foi liberado aos familiares. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do caso serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.


A reportagem de A Gazeta também entrou em contato, via mensagem, com o Guriri Beach Acqua Park, mas, até a publicação da matéria, ainda não havia obtido retorno. O espaço segue aberto caso a administração do parque aquático queira se manifestar.


Neste domingo, em sua rede social, o parque comunicou que não iria funcionar (veja abaixo). Outro caso parecido aconteceu em 3 de fevereiro deste ano, há apenas sete meses, também no  parque aquático em Guriri. Na data, uma menina de 3 anos morreu após se afogar na piscina.


A criança era natural de Aripuanã, em Mato Grosso, e viajou com os familiares para visitar a praia pela primeira vez.

Parque divulgou comunicado informando que não iria funcionar neste domingo (13) Reprodução

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Bairro das Laranjeiras

Homem é executado a tiros em bar da Serra

Publicado em 13/09/2026 às 12:13
Vítima foi executada com vários tiros dentro de bar no Bairro das Laranjeiras
Vítima foi executada com vários tiros dentro de bar no Bairro das Laranjeiras Crédito: Reprodução

Um homem de 44 anos, identificado como Samuel Paradela Antonio, foi executado a tiros dentro de um bar no Bairro das Laranjeiras, na Serra, no final da tarde do último sábado (12). 


Testemunhas não quiseram informar como o crime aconteceu, mas disseram que a vítima já havia morado na região, anos atrás, e que atualmente vivia em Nova Almeida, também na Serra. Ele tinha voltado para o Espírito Santo faz cinco anos, após uma temporada no Rio de Janeiro


O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, ninguém foi preso.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Tristeza

Prefeitura da Serra decreta três dias de luto após morte de guarda municipal

Publicado em 13/09/2026 às 11:43
Guarda civil municipal Vanderci Miranda de Oliveira ingressou na corporação em 2019
Guarda civil municipal Vanderci Miranda de Oliveira ingressou na corporação em 2019 Crédito: Redes Sociais

A Prefeitura da Serra decretou três dias de luto oficial após a morte do guarda civil municipal Vanderci Miranda de Oliveira, que atuava na corporação desde 2019 e foi um dos fundadores da corpo musical da instituição. A informação foi publicada nas redes sociais do prefeito e da adminstração da cidade, no último sábado (12). 


A causa da morte não foi divulgada. Miranda foi um dos 170 primeiros aprovados no concurso da Guarda Municipal da Serra e tocava trompete. "Hoje, a farda sente a perda de um irmão. A Banda perde um integrante. A segurança pública perde um apaixonado pelo que fazia. E amigos, colegas e familiares perdem alguém cuja presença jamais será substituída", escreveu o perfil oficial da corporação. 

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Sul do ES

PM apreende submetralhadora e mais de 400 pinos de cocaína em Cachoeiro

Publicado em 13/09/2026 às 09:49
Homem é detido com submetralhadora e drogas em Cachoeiro de Itapemirim
Além da arma, militares apreenderam entorpecentes análogos ao crack, à cocaína e à maconha.
 Divulgação | Polícia Militar

Um homem foi detido após policiais militares encontrarem uma submetralhadora e entorpecentes em sua residência, no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A apreensão ocorreu na manhã deste domingo (13), quando a equipe da Polícia Militar recebeu informações de que o imóvel era usado no tráfico de drogas da região.


Segundo a PM, foi encontrada uma submetralhadora de fabricação semi-industrial e calibre .380, assim como 15 munições do mesmo calibre e dois carregadores. Além disso, foram apreendidos 422 pinos de cocaína; cinco porções, 111 buchas e 33 tiras de maconha; 100 gramas de crack e duas balanças de precisão.


O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem questionou a Polícia Civil sobre o encaminhamento do suspeito, mas ainda não houve resposta.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
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Homem é assassinado a tiros no bairro Aviso, em Linhares

Publicado em 13/09/2026 às 09:40
Homem é morto a tiros em Linhares
Weverton Moreira foi encontrado pela PM morto e caído sobre a calçada. Leitor A Gazeta

Um homem, identificado como Weverton Moreira, foi morto a tiros no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no sábado (12). A vítima, que não teve a idade informada, foi encontrada pela Polícia Militar caída em uma calçada na Rua Acre.


De acordo com o boletim da PM, a perícia constatou que o corpo tinha mais de 20 perfurações nas regiões da cabeça, pescoço, braço esquerdo e tórax. Também foram encontradas cápsulas de munição calibre .380 no local do crime. Os militares não localizaram suspeitos.


A Polícia Civil informou que o caso investigado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.

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Ana Muniz
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Ônibus escolar perde freio e se envolve em acidente em Alegre

Publicado em 12/09/2026 às 19:25

Um ônibus escolar bateu contra a barreira de proteção de uma ponte e atingiu a fachada de um estabelecimento no Centro de Alegre, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (12).


O motorista relatou à Polícia Militar que, durante a descida nas proximidades do Parque de Exposições, percebeu uma falha no sistema de freios, perdeu o controle da direção e não conseguiu evitar o acidente.


O condutor não se feriu e dispensou atendimento médico. Ele passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. Não há informações se o veículo presta serviços para a prefeitura ou é particular.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
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