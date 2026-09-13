Homem é assassinado a tiros no bairro Aviso, em Linhares

Um homem, identificado como Weverton Moreira, foi morto a tiros no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no sábado (12). A vítima, que não teve a idade informada, foi encontrada pela Polícia Militar caída em uma calçada na Rua Acre.
De acordo com o boletim da PM, a perícia constatou que o corpo tinha mais de 20 perfurações nas regiões da cabeça, pescoço, braço esquerdo e tórax. Também foram encontradas cápsulas de munição calibre .380 no local do crime. Os militares não localizaram suspeitos.
A Polícia Civil informou que o caso investigado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.