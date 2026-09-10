Elefante-marinho é visto descansando em praia de Linhares; veja vídeo

Um elefante-marinho foi visto descansando na areia da praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (10). O animal foi filmado por um banhista, que se aproximou e, surpreso, comentou: “o tamanho desse bichão”. O mesmo elefante-marinho também foi visto na terça-feira (8), na região de Degredo, próxima à praia onde foi registrado nesta quinta.
Segundo Milton Marcondes, médico-veterinário e coordenador de pesquisa do Instituto Baleia Jubarte, a presença de elefantes-marinhos na região é comum. Durante a juventude, esses animais costumam viver em colônias na Argentina. Na fase adulta, porém, percorrem longas distâncias e chegam ao litoral brasileiro.
Os elefantes-marinhos passam boa parte do tempo no mar, onde se alimentam, e procuram a areia para descansar quando estão cansados.
Para garantir a segurança do animal e dos banhistas, a orientação é manter pelo menos 20 metros de distância e evitar qualquer tentativa de aproximação. Apesar de parecer lento, o elefante-marinho é um animal pesado e pode se movimentar rapidamente. Segundo o veterinário, ele também pode morder e há risco de transmissão de doenças.
O Instituto Baleia Jubarte informou que monitora o animal desde 4 de agosto e que o acompanhamento continua.