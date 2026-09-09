Capivara é resgatada após dar "passeio" em Camburi e entrar em garagem de prédio; vídeo

Uma capivara foi resgatada após ser flagrada circulando pela Praia de Camburi, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (9). Segundo pessoas que estavam na região e registraram o momento, o animal atravessou a Avenida Dante Michelini e entrou na garagem de um edifício. A capivara teria caído e se machucado durante o trajeto.





Pessoas que estavam no local abordaram uma viatura da Guarda Municipal que passava pela região e pediram ajuda para o resgate do animal.





A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) informou que uma equipe do resgate de animais silvestres foi acionada e se deslocou até o local para fazer a captura da capivara, com apoio do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).





Quando a equipe chegou ao endereço, foi informada de que o animal já havia sido capturado pela Polícia Ambiental e encaminhado ao Cetas.